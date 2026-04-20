Τρομακτικά πλάνα: Παγιδευμένος 12χρονος κρέμεται από πόρτα σχολικού λεωφορείου για 350 μέτρα

Τρομακτική περιπέτεια για έναν 12χρονο μαθητή, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παγιδεύτηκε στην πόρτα του σχολικού λεωφορείου το οποίο κινείτο χωρίς ο οδηγός να αντιληφθεί το παιδί σε δρόμο στη Μελβούρνη.

Ο Ναθάνιελ, πήγαινε στο σχολείο στα νοτιοανατολικά της πόλης στις 16 Μαρτίου, όταν η τσάντα και το δεξί του χέρι πιάστηκαν στις αυτόματες πόρτες του λεωφορείου.

Πλάνα δείχνουν τον μικρό μαθητή να βρίσκεται εγκλωβισμένος, σχεδόν στον «αέρα» στην εξωτερική πλευρά και σύμφωνα με τη μητέρα του, κινήθηκε έτσι για περίπου 350 μέτρα στον δρόμο πριν τον αντιληφθεί ο οδηγός του λεωφορείου.

A Melbourne mother is demanding answers after her 12-year-old son was pulled for 350 metres by a bus in Wheelers Hill.



She says the boy’s schoolbag became caught in the doors, leaving him hanging on with one arm as the bus drove off.



Footage shows him lifting his legs to avoid… pic.twitter.com/HALix00UiS — 10 News Melbourne (@10NewsMelb) April 20, 2026

H μητέρα του Γκρέις, μιλώντας σε αυστραλιανό μέσο ανέφερε ότι ο γιος της ήταν «πολύ έκπληκτος» για να αντιδράσει στην αρχή, αλλά στη συνέχεια όταν το λεωφορείο άρχισε να απομακρύνεται, σήκωσε τα πόδια του για να τα κρατήσει μακριά από το έδαφος.

«Ειλικρινά, αν ήταν ψηλότερος μαθητής ή πιο αδύναμος μαθητής, δεν υπήρχε περίπτωση να μπορέσει να κρατηθεί, ξέρετε, για την απόσταση στο πλάι ενός κινούμενου λεωφορείου με αυτή την ταχύτητα», είπε.

Σύμφωνα με τη μητέρα, ο μόνος λόγος που ο γιος της απεγκλωβίστηκε ήταν επειδή ο οδηγός έπρεπε να σταματήσει στην επόμενη στάση λεωφορείου.

Όπως εξήγησε, «Η πίσω πόρτα έχει μόνο έναν αισθητήρα στη μέση και ο Ναθάνιελ βρέθηκε κάτω από τον αισθητήρα, οπότε δεν ενεργοποίησε κανέναν συναγερμό».

Τώρα ο μικρός βιώνει άγχος και αναζητείται ψυχολογική υποστήριξη.

«Δεν είναι πλέον σε θέση να προλάβει το λεωφορείο μόνος του. Παθαίνει κρίσεις πανικού όταν βλέπει ένα λεωφορείο παρόμοιας, ξέρετε, διαφήμισης», είπε η Γκρέις.

Η εταιρεία λεωφορείων, Ventura Bus Lines, φέρεται να επιθεώρησε το όχημα μετά το συμβάν, κρίνοντάς το κατάλληλο, το έχει επαναφέρει στον δρόμο.