Βραζιλία: Πάνω από 200 τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε βουνοκορφή λόγω αστυνομικής επιχείρησης σε φαβέλα

Στιγμές τρόμου για τουλάχιστον 200 τουρίστες στο Ρίο ντε Τζανέιρο.

Γιάννης Φιλιππάκος

  • Περισσότεροι από 200 τουρίστες εγκλωβίστηκαν στη βουνοκορφή Μόγο Ντόις Ιρμάος στο Ρίο ντε Τζανέιρο λόγω αστυνομικής επιχείρησης σε κοντινή φαβέλα Βιντιγκάλ.
  • Οι τουρίστες περίμεναν σχεδόν δύο ώρες πριν κατέβουν με ασφάλεια, ενώ πυροβολισμοί αντηχούσαν στην περιοχή.
  • Η φαβέλα Βιντιγκάλ θεωρείται γενικά ασφαλής για τουρισμό, αλλά οι αστυνομικές επιχειρήσεις επηρεάζουν αρνητικά τις ροές επισκεπτών.
  • Η αστυνομία ανέφερε ότι μέλη συμμορίας άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και συνέλαβε τρεις υπόπτους χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.
  • Το περιστατικό ακολούθησε έξι μήνες μετά από μια αιματηρή αστυνομική επιχείρηση με πάνω από 120 νεκρούς σε άλλες φαβέλες του Ρίο.
Περισσότεροι από 200 τουρίστες εγκλωβίστηκαν το πρωί της Δευτέρας σε βουνοκορφή του Ρίο ντε Τζανέιρο, όπου είχαν ανέβει για να θαυμάσουν την ανατολή του ηλίου, όταν ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και μελών συμμορίας σε κοντινή φαβέλα.

Οι τουρίστες περίμεναν σχεδόν δύο ώρες για να κατέβουν από την κορυφή του Μόγο Ντόις Ιρμάος (το Βουνό των Δύο Αδερφών), ενώ πυροβολισμοί αντηχούσαν από τη φαβέλα Βιντιγκάλ που βρίσκεται χαμηλότερα. Αποχώρησαν τελικά μόλις έδωσε το πράσινο φως η αστυνομία, που βρισκόταν σε επικοινωνία με τους ξεναγούς τους.

Κάθε εβδομάδα, χιλιάδες τουρίστες περνούν από τη συγκεκριμένη φαβέλα προκειμένου να φθάσουν στην κορυφή του βουνού (533 μ.) που προσφέρει στους επισκέπτες πανοραμική θέα στις διάσημες παραλίες Λεμπλόν και Ιπανέμα.

«Υπήρχαν περισσότεροι από 200 άνθρωποι το πρωί, ξένοι τουρίστες σε ποσοστό 70%», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ρενάν Μοντέιρο από τουριστικό γραφείο που είχε οργανώσει την εκδρομή στο βουνό. Σύμφωνα με τον ίδιο, η φαβέλα Βιντιγκάλ είναι γενικά φιλήσυχη και κατάλληλη για την υποδοχή τουριστών, αλλά «σε κάθε επιχείρηση της αστυνομίας, οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου και αυτό έχει αντίκτυπο» στις ροές των επισκεπτών.

Η αστυνομία υποστήριξε ότι μέλη συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά άνοιξαν πυρ εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας που αναπτύχθηκαν στην περιοχή, «θέτοντας σε κίνδυνο κατοίκους και επισκέπτες».

«Ήταν πραγματικά τρομακτικό! Βρισκόμασταν σε ανταλλαγή πυροβολισμών, ελικόπτερο (της αστυνομίας) πετούσε ακριβώς από πάνω μας. Ορισμένοι λιποθύμησαν», αφηγήθηκε στο AFP η Ντέμπορα Μοράις, μια 28χρονη επισκέπτρια από το Σάο Πάολο. Η Αριάν Σαμπάιο Μόουρα, που έμενε μαζί με την κόρη της στο Βιντιγκάλ από το Σάββατο, είπε πως ξύπνησε στις 5:30 τα ξημερώματα όταν άκουσε πυροβολισμούς και ελικόπτερα. «Φεύγουμε με βαριά καρδιά, γιατί θέλαμε να μείνουμε κι άλλο και να το απολαύσουμε, αλλά τώρα είναι καλύτερα να φύγουμε», συμπλήρωσε η 41χρονη που επίσης ταξίδεψε από το Σάο Πάολο.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων στη φαβέλα. Η αστυνομία ανέφερε ότι συνέλαβε τρεις υπόπτους.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου έξι μήνες μετά την πιο αιματηρή επιχείρηση της αστυνομίας σε φαβέλες της Βραζιλίας, την 28η Οκτωβρίου, με απολογισμό περισσότερους από 120 νεκρούς στο βόρειο τμήμα του Ρίο ντε Τζανέιρο.

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
02:04ΕΡΓΑΣΙΑ

ΑΣΕΠ 7Κ/2024: Στο Εθνικό Τυπογραφείο η προκήρυξη για τις 1.113 προσλήψεις με απολυτήριο Γυμνασίου και Δημοτικού

01:40ΚΟΣΜΟΣ

Ρίο ντε Τζανέιρο: Πάνω από 200 τουρίστες εγκλωβίστηκαν σε βουνοκορφή λόγω αστυνομικής επιχείρησης σε φαβέλα

01:16ΚΟΣΜΟΣ

CENTCOM: 27 πλοία αναγκάστηκαν να αλλάξουν πορεία στα Στενά του Ορμούζ λόγω αποκλεισμού

00:52ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στάση αναμονής στη Wall Street με το βλέμμα στραμμένο στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

00:30ΚΟΣΜΟΣ

Ο ΟΗΕ διαψεύδει αλλαγή στάσης για το Κυπριακό

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Apple: Τέλος εποχής για τον Τιμ Κουκ – Ποιος θα είναι ο νέος CEO του «γίγαντα» της τεχνολογίας

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Το σημείωμα που τράβηξε τα βλέμματα

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

23:43ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Άγρια επίθεση σε οδηγό λεωφορείου από κουκουλοφόρο

23:34WHAT THE FACT

Νιώθετε κουρασμένοι στις διακοπές; 5 tips για να ρυθμίσετε το βιολογικό σας ρολόι

23:25ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ποδοσφαιριστής που επέζησε από την πύρινη κόλαση του Κραν Μοντανά, υπέγραψε το πρώτο του επαγγελματικό συμβόλαιο

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βίντεο από drone δείχνει την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης Τσασόβ Γιαρ

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

23:06ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Συναγερμός για την εξαφάνιση μιας 44χρονης μητέρας

23:01ΕΛΛΑΔΑ

Ένταση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αθήνας: Εισβολή διαμαρτυρομένων για τα Προσφυγικά Αλεξάνδρας

22:57ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να συμμετέχει στις συνομιλίες με τις ΗΠΑ 

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς στις πυραμίδες Τεοτιουακάν

22:39ΚΟΣΜΟΣ

To Dragon Ball Super επιστρέφει στη μικρή οθόνη – Δείτε το επικό τρέιλερ

22:30ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: Πυροβολισμοί στις πυραμίδες Τεοτιουακάν

22:27ΚΟΣΜΟΣ

Διευθυντής FBI: Ζητά αποζημίωση 250 εκατ. δολαρίων από περιοδικό - Έγραψε ότι έχει πρόβλημα αλκοολισμού

08:42ΚΟΣΜΟΣ

Αγνοούμενος πιλότος που καταρρίφθηκε το 1940 βρέθηκε να κάθεται στο πιλοτήριο του μαχητικού

23:12ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Τι κρύβεται πίσω από τον θάνατο της 19χρονης – Νέα πρόσωπα στο «κάδρο»

18:37ΕΛΛΑΔΑ

Στην Αθήνα «χτύπησαν» οι αυτόκλητοι «τιμωροί παιδόφιλων» - Έστησαν παγίδα και ξυλοκόπησαν αστυνομικό

21:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Εξαιρετικά δύσκολο το χειρουργείο για την 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι στο σχολείο

21:13ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ολική μεταβολή από το βράδυ της Τρίτης - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει τα επόμενα 24ωρα

19:46ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη με την δολοφονία 17χρονης influencer - Εντοπίστηκε αποκεφαλισμένη

17:04ΠΑΙΔΕΙΑ

Πότε κλείνουν τα σχολεία για το καλοκαίρι - Οι ημερομηνίες για Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια

23:50ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 21 Απριλίου: Ποιοι γιορτάζουν αύριο

21:56ΚΟΣΜΟΣ

LIVE BLOG: Τραμπ: Δεν πιέζομαι για συμφωνία με το Ιράν - Αλλάζει τόνο η Τεχεράνη για τις συνομιλίες

00:07ΚΟΣΜΟΣ

Apple: Τέλος εποχής για τον Τιμ Κουκ – Ποιος θα είναι ο νέος CEO του «γίγαντα» της τεχνολογίας

07:42ΚΟΣΜΟΣ

Ο Άντριου «φυγάδευσε» τη Σάρα μέσα στη νύχτα - Οργή στο Μπάκιγχαμ, αηδιασμένος ο βασιλιάς Κάρολος

23:18ΚΟΣΜΟΣ

Ουκρανία: Βίντεο από drone δείχνει την ολοκληρωτική καταστροφή της πόλης Τσασόβ Γιαρ

19:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Δ. Γιαννακόπουλος: «Γι’ αυτό προτιμώ τον Ολυμπιακό στα playoffs»

20:06ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Τέμπη: Εμπρηστική επίθεση στο αμάξι του Δημήτρη Καρώνη - Ποιος ανέλαβε την ευθύνη

09:30ΕΛΛΑΔΑ

Τοποθετήθηκαν 4 νέες κάμερες στους δρόμους της Αθήνας - Πού θα τις συναντήσετε

18:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Gemini, ChatGPT ή Claude: Ποια εφαρμογή AI εμπιστεύονται περισσότερο οι άνθρωποι

22:47ΚΟΣΜΟΣ

Μεξικό: 2 νεκροί και αρκετοί τραυματίες από πυροβολισμούς στις πυραμίδες Τεοτιουακάν

20:22ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: «Σας παρακαλώ μιλήστε - Υποπτεύομαι τους πάντες», λέει η αδελφή της 19χρονης

13:32ΚΟΣΜΟΣ

Η νύφη αποκαλύπτει τoν απίστευτο λόγο που της έριξε μαύρη μπογιά η γυναίκα του αδερφού της

22:39ΚΟΣΜΟΣ

To Dragon Ball Super επιστρέφει στη μικρή οθόνη – Δείτε το επικό τρέιλερ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ