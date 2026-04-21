Αμερικανός δημοσιογράφος: Ο ρόλος της Ελλάδας ως στρατηγικού πυλώνα των ΗΠΑ στην εποχή Τραμπ

Σε ένα διεθνές περιβάλλον που ομοιάζει ολοένα και περισσότερο με κινούμενη άμμο, η Αθήνα φαίνεται να έχει βρει το «κλειδί» για το Οβάλ Γραφείο, μετατρέποντας τη γεωπολιτική της συνέπεια σε εταιρική εγγύτητα με τις ΗΠΑ.

Η νέα αρχιτεκτονική στις σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ελλάδας δεν αποτελεί πλέον γρίφο για τους αναλυτές, καθώς η Εθνική Στρατηγική Ασφάλειας που τέθηκε σε εφαρμογή τον Δεκέμβριο του 2025 παρέχει έναν σαφή οδικό χάρτη. Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο Μάθιου Μπόιλ, διευθυντής του Breitbart στην Ουάσινγκτον και συνομιλητής του Ντόναλντ Τραμπ, σε συνέντευξή του στο ελληνικό κανάλι Right2TheBone, η ελληνική κυβέρνηση επέδειξε γρήγορα αντανακλαστικά, αντιλαμβανόμενη τις τεκτονικές αλλαγές που φέρνει η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ στην άμυνα και την ενέργεια. Αυτή η ετοιμότητα την τοποθετεί στον στενό πυρήνα των έμπιστων εταίρων της αμερικανικής πλευράς.

Η στρατιωτική προετοιμασία και ο ναυτιλιακός παράγοντας

Η Αθήνα δεν περίμενε τις πιέσεις της Ουάσινγκτον για να ενισχύσει το οπλοστάσιό της. Την ίδια ώρα που άλλοι εταίροι του ΝΑΤΟ πασχίζουν να φτάσουν τα στοιχειώδη, η Ελλάδα είχε ήδη αγγίξει το 5% του ΑΕΠ σε αμυντικές δαπάνες, μια κίνηση που εκτιμήθηκε βαθύτατα από το περιβάλλον του Αμερικανού Προέδρου. Η χώρα μας αντιμετωπίζεται πλέον ως πρότυπο συμμάχου, όχι μόνο για τη συνέπειά της, αλλά και για την κρίσιμη γεωγραφική της θέση ως το ανατολικότερο προπύργιο της Συμμαχίας προς τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η κυριαρχία των Ελλήνων εφοπλιστών παίζει καταλυτικό ρόλο στην παγκόσμια γεωπολιτική σκακιέρα. Με το ένα τέταρτο της παγκόσμιας ενέργειας να μεταφέρεται με ελληνικά πλοία, η συμβολή της χώρας στη διατήρηση των ανοιχτών θαλάσσιων οδών είναι ανεκτίμητη, ειδικά σε μια συγκυρία όπου οι εντάσεις στο Στενό του Ορμούζ και τη Νότια Σινική Θάλασσα δοκιμάζουν τις αντοχές του διεθνούς εμπορίου. Η στήριξη του Έλληνα πρωθυπουργού στις αμερικανικές θέσεις για τους δασμούς και τις εμπορικές συμφωνίες με την ΕΕ ενισχύει ακόμα περισσότερο αυτό το κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης.

Ενεργειακή σύγκλιση και η μάχη των συνόρων

Η προσέγγιση της Ελλάδας στα ζητήματα ασφάλειας και ενέργειας στερείται της «εργαστηριακής» αφέλειας που συναντάται σε άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Όπως ανέφερε ο Μπόιλ, η ιστορική διαδρομή και η πρόσφατη οικονομική περιπέτεια της χώρας έχουν σφυρηλατήσει έναν ρεαλισμό που ταυτίζεται με τη στρατηγική «drill baby drill» του Τραμπ. Η στροφή της Αθήνας προς την αξιοποίηση των δικών της κοιτασμάτων και του LNG συνάδει απόλυτα με το αμερικανικό όραμα για ενεργειακή κυριαρχία.

Στο μέτωπο της μετανάστευσης, η ταύτιση απόψεων είναι εξίσου ισχυρή. Η Ουάσινγκτον βλέπει στην Ελλάδα την πρώτη γραμμή άμυνας του δυτικού πολιτισμού, θεωρώντας τον μηδενισμό της παράνομης εισόδου ως προϋπόθεση εθνικής επιβίωσης. Κι όμως, οι αρχικές επιφυλάξεις της Ευρώπης απέναντι στην αυστηρή γραμμή στελεχών όπως ο J.D. Vance και ο Marco Rubio φαίνεται να κάμπτονται. Οι Βρυξέλλες αρχίζουν να ευθυγραμμίζονται με τη λογική της Αθήνας και της Ουάσινγκτον, αναγνωρίζοντας επιτέλους τους κινδύνους που ελλοχεύουν από τα αδόμητα σύνορα.

Η επόμενη μέρα για την Ουκρανία

Το οικονομικό σκέλος του πολέμου στην Ουκρανία φέρνει την Ευρώπη προ των ευθυνών της. Η θέση της διοίκησης Τραμπ είναι ξεκάθαρη: η εποχή που οι Αμερικανοί φορολογούμενοι χρηματοδοτούσαν αποκλειστικά ξένες συρράξεις έχει τελειώσει. Εάν η ευρωπαϊκή ηγεσία επιθυμεί τη συνέχιση της στήριξης προς το Κίεβο, θα πρέπει να βρει τον τρόπο να καλύψει το κενό των 45 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανακατατάξεων, η Ελλάδα δείχνει να έχει προσαρμοστεί έγκαιρα, έχοντας εξασφαλίσει τη θέση της ως ένας σταθερός και προβλέψιμος παίκτης σε έναν κόσμο που αλλάζει ραγδαία.

