Νέα Υόρκη: Έκλεψαν 12 πολυτελείς τσάντες Gucci αξίας 30.000 δολαρίων
Τέσσερις κλέφτες άρπαξαν περισσότερες από δώδεκα πολυτελείς τσάντες κατά τη διάρκεια μιας διάρρηξης μέρα μεσημέρι σε ένα πολυτελές εμπορικό κέντρο στη Νέα Υόρκη και στη συνέχεια έγιναν άφαντοι. Οι ληστές - τρεις άνδρες και μία γυναίκα, οι οποίοι σύμφωνα με την αστυνομία συνδέονται με παρόμοιες κλοπές - εισέβαλαν στο κατάστημα Gucci στο Woodbury Common Premium Outlets στις 16 Απριλίου και διέφυγαν με άγνωστο τρόπο κλέβοντας πολυτελείς τσάντες αξίας 30.000 δολαρίων.
Η σπείρα εισέβαλε στο κατάστημα και αμέσως άρχισε να σπάει προθήκες κοντά στην είσοδο. Άρπαξαν όσες τσάντες μπορούσαν να κουβαλήσουν και αφαίρεσαν εύκολα τους αισθητήρες καλωδίων ενώ έφευγαν από το σημείο, ανέφερε το Northjersey.com .
Οι έκπληκτοι υπάλληλοι του καταστήματος συνέχισαν να παρακολουθούν, με έναν από αυτούς να φωνάζει έντονα σε ένδειξη φανερής αγανάκτησης καθώς οι κλέφτες έφευγαν τρέχοντας. «Γαμώτο αυτοί οι άνθρωποι!», χλεύασε μια γυναίκα, σύμφωνα με βίντεο που εξασφάλισε η εφημερίδα The Post.
Μια πελάτισσα προσπάθησε να παρέμβει καθώς οι τσάντες έπεφταν από την προθήκη. Κατάφερε να αρπάξει το λουράκι μιας λευκής τσάντας, αλλά την τράβηξαν μακριά οι ανήσυχοι υπάλληλοι, ενώ οι κλέφτες όρμησαν για να κλέψουν τα προϊόντα που ήταν σκορπισμένα στο πάτωμα, σύμφωνα με ένα άλλο βίντεο που έλαβε το News 12.
Οι ύποπτοι διέφυγαν με ένα νοικιασμένο λευκό τζιπ, το οποίο τελικά εγκατέλειψαν αφού διέφυγαν από την αστυνομία κατά τη διάρκεια σύντομης καταδίωξης στο Νιούαρκ του Νιου Τζέρσεϊ, ανέφερε το Northjersey.com.
Οι αστυνομικοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την καταδίωξη για την ασφάλεια των άλλων οδηγών, καθώς η κίνηση είχε αυξηθεί. Εν τω μεταξύ, οι ληστές υψηλού επιπέδου οδηγούσαν απερίσκεπτα και μάλιστα έπεσαν στο πεζοδρόμιο σε ορισμένα σημεία, προσπερνώντας την αστυνομία, ανέφερε το News 12.
Και οι τέσσερις ύποπτοι παραμένουν ασύλληπτοι. Η αστυνομία στη Νέα Υόρκη, το Νιου Τζέρσεϊ και την Πενσυλβάνια βρίσκεται σε επιφυλακή. Σύμφωνα με το πρακτορείο, για τη μόνη γυναίκα που εμπλέκεται εκκρεμούν εντάλματα σύλληψης που συνδέονται με σχεδόν δώδεκα ληστείες σε όλη την περιοχή.