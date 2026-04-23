Ντάρελ Σιτς: Χαμογελώντας ώρες πριν βρεθεί νεκρός ο πρωταγωνιστής του «Storage Wars»

Ο Ντάρελ Σιτς, πρωταγωνιστής της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς ριάλιτι «Storage Wars» βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη λίμνη Χαβάσου στην Αριζόνα, την Τρίτη, με τον θάνατό του στις πρώτες αναφορές να αποδίδεται σε αυτοκτονία με αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι.

Ο θάνατός του σόκαρε τους θαυμαστές του, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα φαινόταν ευδιάθετος, να φωτογραφίζεται με πελάτες και θαυμαστές του στο κατάστημά του, χωρίς τίποτα να προμηνύει το τραγικό τέλος.

Η φωτογραφία που εξασφάλισε το ΤΜΖ δείχνει τον Ντάρελ χαμογελαστό να ποζάρει με θαυμαστές του μέσα στο κατάστημά του με αντίκες του στη Λίμνη Χαβάσου, το οποίο διατηρούσε από τότε που αποχώρησε από τα ριάλιτι σόου, ενώ μία μαρτυρία αναφέρει πως ήταν αισιόδοξος και φιλικός κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης.

Την ίδια ώρα, η αστυνομία ερευνά και την καταγγελία του αντιπάλου του Ντάρελ, Rene Nezhoda στο ριάλιτι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο σταρ του «Storage Wars» μπορεί να είχε πέσει θύμα ανελέητου διαδικτυακού εκφοβισμού.