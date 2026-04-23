Ντάρελ Σιτς: Χαμογελώντας ώρες πριν βρεθεί νεκρός ο πρωταγωνιστής του «Storage Wars»
Ο σταρ του ριάλιτι «Storage Wars» βρέθηκε νεκρός με τραύμα στο κεφάλι και οι πληροφορίες αναφέρουν πως αυτοκτόνησε
Snapshot
- Ο Ντάρελ Σιτς, πρωταγωνιστής του ριάλιτι «Storage Wars», βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του με τραύμα από αυτοπυβολισμό στο κεφάλι, πιθανότατακτονία.
- Λίγες ώρες πριν τον θάνατό του, ο Σιτς φαινόταν ευδιάθετος και φωτογραφιζόταν χαμογελαστός με θαυμαστές στο κατάστημά του στη λίμνη Χαβάσου.
- Υπάρχουν αναφορές ότι ο Σιτς πιθανόν να ήταν θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, σύμφωνα με καταγγελία του αντιπάλου του στο ριάλιτι.
- Ο 67χρονος Σιτς είχε στο παρελθόν σοβαρά προβλήματα υγείας, συμπεριλαμβανομένης καρδιακής προσβολής και χειρουργικής επέμβασης το 2019.
Ο Ντάρελ Σιτς, πρωταγωνιστής της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς ριάλιτι «Storage Wars» βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στη λίμνη Χαβάσου στην Αριζόνα, την Τρίτη, με τον θάνατό του στις πρώτες αναφορές να αποδίδεται σε αυτοκτονία με αυτοπυροβολισμό στο κεφάλι.
Ο θάνατός του σόκαρε τους θαυμαστές του, καθώς λίγες ώρες νωρίτερα φαινόταν ευδιάθετος, να φωτογραφίζεται με πελάτες και θαυμαστές του στο κατάστημά του, χωρίς τίποτα να προμηνύει το τραγικό τέλος.
Η φωτογραφία που εξασφάλισε το ΤΜΖ δείχνει τον Ντάρελ χαμογελαστό να ποζάρει με θαυμαστές του μέσα στο κατάστημά του με αντίκες του στη Λίμνη Χαβάσου, το οποίο διατηρούσε από τότε που αποχώρησε από τα ριάλιτι σόου, ενώ μία μαρτυρία αναφέρει πως ήταν αισιόδοξος και φιλικός κατά τη διάρκεια αυτής της συνάντησης.
πηγή φωτογραφίας: ΤΜΖ
Την ίδια ώρα, η αστυνομία ερευνά και την καταγγελία του αντιπάλου του Ντάρελ, Rene Nezhoda στο ριάλιτι, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο σταρ του «Storage Wars» μπορεί να είχε πέσει θύμα ανελέητου διαδικτυακού εκφοβισμού.
Ο 67χρονος Ντάρελ στο παρελθόν αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα υγείας. Τον Μάρτιο του 2019, νοσηλεύτηκε μετά από καρδιακή προσβολή και τελικά χρειάστηκε χειρουργική επέμβαση.