Το Ιράν λέει ότι έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια που επέβαλε στα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν ισχυρίζεται ότι έλαβε τα πρώτα έσοδα από τα διόδια που επέβαλε η Τεχεράνη στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, το οποίο επικαλείται δήλωση του αναπληρωτή προέδρου του ιρανικού κοινοβουλίου, Χαμιντρεζά Χατζί-Μπαμπάι.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα χρήματα έχουν κατατεθεί στην Κεντρική Τράπεζα του Ιράν.

Ωστόσο, ο Χατζί-Μπαμπάι δεν διευκρίνισε από ποια ναυτιλιακή εταιρεία, ή από ποιο κράτος και για ποιο δρομολόγιο πλοίου κατεβλήθη το αντίτιμο για τα διόδια που η Τεχεράνη επιδιώκει να επιβάλλει στα Στενά του Ορμούζ, ούτε και το αντίτιμο, δηλαδή το ποσό που εισέπραξε το ιρανικό καθεστώς.

Το Ιράν ανακοίνωσε στις αρχές Απριλίου ότι θα λαμβάνει διόδια μέσω διαδικτυακών πληρωμών και κρυπτονομισμάτων από όσα πλοία διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, καθώς επιδιώκει να διατηρήσει τον έλεγχο της θαλάσσιας οδού.

Πώς λειτουργεί το σύστημα «διοδίων» στα Στενά του Ορμούζ

Σύμφωνα με το σύστημα «διοδίων», όποια δεξαμενόπλοια θέλουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, πρέπει να κοινοποιούν τα στοιχεία του φορτίου τους στην Τεχεράνη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στη συνέχεια, οι αρχές υπολογίζουν ένα τέλος, που έχει οριστεί σε 1 δολάριο ανά βαρέλι.

Το τέλος καταβάλλεται σε ψηφιακά νομίσματα, όπως το Βitcoin. Ο Χαμίντ Χοσεΐνι, εκπρόσωπος της Ένωσης Εξαγωγέων Πετρελαίου, Φυσικού Αερίου και Πετροχημικών Προϊόντων του Ιράν έχει διευκρινίσει ότι στα πλοία θα δίνεται μόνο ένα σύντομο χρονικό περιθώριο για να ολοκληρώσουν την πληρωμή.

«Μόλις φτάνει το email και το Ιράν ολοκληρώνει την αξιολόγηση τα πλοία θα έχουν μερικά δευτερόλεπτα για να πληρώσουν σε Bitcoin διασφαλίζοντας ότι δεν μπορούν να εντοπιστούν ή να κατασχεθούν εξαιτίας των κυρώσεων», εξήγησε.