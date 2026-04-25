Τσερνόμπιλ: Το λάθος που οδήγησε στη μεγαλύτερη πυρηνική καταστροφή της ιστορίας

Snapshot Το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ το 1986 προκλήθηκε από συνδυασμό σχεδιαστικών αδυναμιών του αντιδραστήρα RBMK και ανθρώπινων λαθών κατά τη δοκιμή απενεργοποίησης της στροβιλογεννήτριας.

Η έκρηξη απελευθέρωσε μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών ουσιών στην ατμόσφαιρα για περίπου 10 ημέρες, προκαλώντας τη μεγαλύτερη ανεξέλεγκτη ραδιενεργή μόλυνση στην ιστορία της πυρηνικής βιομηχανίας.

Η καθυστέρηση στην ενημέρωση του κοινού και η έλλειψη κουλτούρας ασφάλειας στην τότε Σοβιετική Ένωση συνέβαλαν στην έκταση της καταστροφής και στην αργοπορία της εκκένωσης της περιοχής Πριπιάτ.

Μετά το ατύχημα, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές τεχνικές τροποποιήσεις στους αντιδραστήρες RBMK και θεσπίστηκαν διεθνείς πρωτοβουλίες για την πυρηνική ασφάλεια και την ανταλλαγή γνώσεων.

Παρά τις τεχνολογικές βελτιώσεις, ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κρίσιμος για την πυρηνική ασφάλεια, με ανησυχίες για την εκπαίδευση, τις συνθήκες εργασίας και την κουλτούρα σε ορισμένες εγκαταστάσεις σήμερα. Snapshot powered by AI

Τον Απρίλιο του 1986, ο αντιδραστήρας 4 του πυρηνικού εργοστασίου Τσερνόμπιλ στην κωμόπολη Πριπιάτ της σημερινής Ουκρανίας, επρόκειτο να υποβληθεί σε μία συντήρηση ρουτίνας. Το ατύχημα που ακολούθησε ήταν μια τρομερή ειρωνεία, καθώς συνέβη κατά τη διάρκεια μιας τυπικής άσκησης για να ελεγχθεί για πόσο χρόνο θα περιστρέφονταν και θα παρείχαν ενέργεια οι τουρμπίνες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια μιας διακοπής λειτουργίας.

Η προγραμματισμένη διαδικασία διακοπή λειτουργίας ξεκίνησε στις 25 Απριλίου, με το επίπεδο ισχύος του αντιδραστήρα να μειώνεται σταδιακά από την πλήρη λειτουργική του ισχύ των 3200 MWt. Στις 01:00 τα ξημερώματα στις 26 Απριλίου - με την ισχύ του αντιδραστήρα μειωμένη σε περίπου 200 MWt - ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την απενεργοποίησ του στροβιλογεννήτριας. Λίγο μετά τη 01:23, με όλες τις ενδείξεις του αντιδραστήρα σταθεροποιημένες, οι επόπτες βάρδιας της μονάδας έδωσαν το «πράσινο φως» για την έναρξη της δοκιμής κλείνοντας τις βαλβίδες τροφοδοσίας του στροβίλου. Για τα επόμενα 30 δευτερόλεπτα, οι παράμετροι της μονάδας παρέμειναν εντός των αναμενόμενων ορίων.

Στη συνέχεια, ο χειριστής του εργοστασίου πάτησε ένα κουμπί που θα έπρεπε να είχε σταματήσει τον αντιδραστήρα - ακόμη και τώρα, δεν είναι απολύτως σαφές γιατί πατήθηκε, αλλά φαίνεται ότι αυτό συνέβη επειδή είχε ολοκληρωθεί η δοκιμή απενεργοποίησης του στροβιλογεννήτριας ή για να ξεκινήσει το επόμενο στάδιο της διαδικασίας τερματισμού λειτουργίας του αντιδραστήρα.

Το εσωτερικό της αίθουσας αντιδραστήρων της μονάδας 4 του Τσερνομπίλ το 1983 ChNPP

Αλλά εν μέρει λόγω του σχεδιασμού του ίδιου του αντιδραστήρα και εν μέρει λόγω του τρόπου λειτουργίας του στις ώρες που προηγήθηκαν της δοκιμής αυτό δεν συνέβη. Αντ' αυτού, η ισχύς του αντιδραστήρα αυξήθηκε ραγδαία. Η ξαφνική αύξηση της παραγωγής θερμότητας προκάλεσε ρήξη σε μέρος του καυσίμου, οδηγώντας τελικά σε μία έκρηξη ατμού που κατέστρεψε τον πυρήνα του αντιδραστήρα και απελευθέρωσε προϊόντα σχάσης στην ατμόσφαιρα, ακολουθούμενη από μια δεύτερη έκρηξη τρία δευτερόλεπτα αργότερα.

Το ατύχημα προκάλεσε τη μεγαλύτερη ανεξέλεγκτη απελευθέρωση ραδιενεργών ουσιών στο περιβάλλον που έχει καταγραφεί ποτέ για οποιαδήποτε πολιτική επιχείρηση. Μεγάλες ποσότητες ραδιενεργών ουσιών απελευθερώνονταν στον αέρα για περίπου 10 ημέρες.

Γιατί συνέβη αυτό;

Η Διεθνής Συμβουλευτική Ομάδα για την Πυρηνική Ασφάλεια, μία ομάδα εμπειρογνωμόνων που συγκαλείται από τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ) συνέταξε δύο οριστικές εκθέσεις για το ατύχημα: Η Συνοπτική Έκθεση για το Ατύχημα του Τσερνομπίλ (INSAG-1) δημοσιεύθηκε το 1986 μετά από μια «ειλικρινή και ανοιχτή» παρουσίαση από Σοβιετικούς επιστήμονες και μηχανικούς που έδωσαν την άποψή τους για την ακολουθία του ατυχήματος. Αυτή ενημερώθηκε το 1992 υπό το φως περαιτέρω πληροφοριών και δημοσιεύθηκε ως INSAG-7, Το Ατύχημα του Τσερνομπίλ: Ενημέρωση του INSAG-1 .

Θάλαμος ελέγχου στο Τσερνόμπιλ το 1977 ΕΒRD

Η δεύτερη λοιπόν έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αρκετοί σημαντικοί παράγοντες συνδυάστηκαν προκαλώντας ένα καταστροφικό μίγμα και οδηγώντας τελικά στο ατύχημα: φυσικά χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα, συγκεκριμένα χαρακτηριστικά σχεδιασμού, αλλά και το γεγονός ότι ο αντιδραστήρας είχε περιέλθει σε κατάσταση εκτός των προδιαγραφών. «Τα φυσικά χαρακτηριστικά του αντιδραστήρα κατέστησαν δυνατή την ασταθή συμπεριφορά του», ανέφερε η έκθεση

Ποιο ήταν το πρόβλημα με το σχεδιασμό;

Για την ιστορία, υπάρχουν ορισμένα εξαρτήματα που διαθέτουν όλοι οι αντιδραστήρες: πυρηνικό καύσιμο - συνήθως βασισμένο σε σφαιρίδια οξειδίου του ουρανίου· έναν επιβραδυντή, ο οποίος επιβραδύνει τα νετρόνια που απελευθερώνονται από τη σχάση, έτσι ώστε να προκαλούν περισσότερη σχάση, διατηρώντας σε λειτουργία την πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση· ράβδοι ελέγχου, οι οποίες μπορούν να εισαχθούν ή να αφαιρεθούν από τον πυρήνα για να ελέγξουν τον ρυθμό της αντίδρασης ή να τον σταματήσουν· και ένα ψυκτικό, το οποίο κυκλοφορεί μέσα στον πυρήνα για να μεταφέρει τη θερμότητα από αυτόν.

Οι τέσσερις μονάδες στο Τσερνομπίλ ήταν αντιδραστήρες RBMK σοβιετικού σχεδιασμού (Reaktor Βolshoy Μoschnosty Κanalny , το οποίο μεταφράζεται ως «αντιδραστήρας καναλιού υψηλής ισχύος»). Σχεδιασμένος στα μέσα της δεκαετίας του 1960, ο RBMK είναι ένας υδρόψυκτος αντιδραστήρας με μεμονωμένα κανάλια καυσίμου, που χρησιμοποιεί γραφίτη ως επιβραδυντή και μερικές φορές αναφέρεται ως αντιδραστήρας γραφίτη ελαφρού ύδατος. Οι RBMK είναι μοναδικοί μεταξύ των αντιδραστήρων ισχύος που διαθέτουν αυτόν τον συνδυασμό ψυκτικού μέσου και επιβραδυντή

Οι αντιδραστήρες που ψύχονται με βραστό νερό περιέχουν μια ορισμένη ποσότητα ατμού στον πυρήνα τους. Το νερό είναι ένα πιο αποτελεσματικό ψυκτικό μέσο και ένας πιο αποτελεσματικός απορροφητής νετρονίων από τον ατμό, επομένως η αύξηση αυτών των φυσαλίδων ατμού - ή "κενών" - οδηγεί σε μια μεταβολή της πυρηνικής αντιδραστικότητας». Σε έναν αντιδραστήρα όπου το ίδιο κύκλωμα νερού λειτουργεί τόσο ως επιβραδυντής όσο και ως ψυκτικό, η αύξηση αυτών των φυσαλίδων ατμού (κενών) σημαίνει ότι η ψύξη είναι λιγότερο αποτελεσματική, αλλά επίσης ότι λιγότερα νετρόνια επιβραδύνονται.

Και επειδή τα νετρόνια πρέπει να επιβραδύνονται για να διατηρηθεί η πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση, αυτό οδηγεί σε μείωση της ισχύος. Αυτό είναι γνωστό ως αρνητικός συντελεστής κενών και είναι ένα φαινόμενο που αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό ασφαλείας των περισσότερων υδρόψυκτων αντιδραστήρων που λειτουργούν σήμερα.

Aεροφωτογραφία του Τσερνόμπιλ πριν το ατύχημα

Εάν ο επιβραδυντής και το ψυκτικό μέσο είναι από διαφορετικά υλικά - όπως στο RBMK - μια περίσσεια ατμού στον πυρήνα θα μειώσει την ψύξη του αντιδραστήρα, αλλά καθώς ο επιβραδυντής παραμένει άθικτος, η πυρηνική αλυσιδωτή αντίδραση συνεχίζεται. Αλλά στον RBMK, οι ιδιότητες απορρόφησης νετρονίων του ψυκτικού νερού αποτελούν επίσης σημαντικό μέρος των λειτουργικών χαρακτηριστικών του αντιδραστήρα. Η αυξημένη παραγωγή ατμού σημαίνει ότι απορροφώνται λιγότερα νετρόνια, και αυτό ενισχύει την αλυσιδωτή αντίδραση, οδηγώντας σε αύξηση της αντιδραστικότητας του συστήματος. Ο σχεδιασμός των ράβδων ελέγχου του συστήματος προστασίας έκτακτης ανάγκης RBMK μπορεί επίσης να ήταν ένας παράγοντας που συνέβαλε στη θετική αντιδραστικότητα σε μέρη του πυρήνα κατά τη διάρκεια μιας διακοπής λειτουργίας έκτακτης ανάγκης

Ο ανθρώπινος παράγοντας

Οι εκθέσεις της INSAG διαπίστωσαν επίσης ότι οι ανθρώπινοι παράγοντες αποτέλεσαν σημαντικό παράγοντα στην πρόκληση της δράσης, ιδίως οι ενέργειες των χειριστών του αντιδραστήρα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας δοκιμής. Για παράδειγμα, πάρα πολλές ράβδοι ελέγχου είχαν ήδη αφαιρεθεί από τον πυρήνα του αντιδραστήρα κατά τη στιγμή της δοκιμής (μόνον 8 ράβδοι ελέγχου είχαν εισαχθεί στον πυρήνα του αντιδραστήρα, πολύ λιγότερες από το ελάχιστο των 15 που, σύμφωνα με την πολιτική λειτουργίας, θα έπρεπε να βρίσκονται στον πυρήνα ανά πάσα στιγμή), και ο αντιδραστήρας είχε λειτουργήσει για ένα χρονικό διάστημα με χαμηλότερη ισχύ από ό,τι θα έπρεπε, παράγοντες που ενίσχυσαν τον κινδυνο.

Γιατί οι χειριστές προέβησαν σε αυτές τις ενέργειες; Παρόλο που το INSAG-1 ανέφερε «ένα αξιοσημείωτο φάσμα ανθρώπινων λαθών και παραβιάσεων των κανόνων λειτουργίας» ως αιτίες του ατυχήματος, μέχρι τη δημοσίευση του INSAG-7, είχε καταστεί σαφές ότι - μακριά από απερισκεψία ή ανικανότητα - οι ενέργειες που έλαβαν οι χειριστές ήταν ενδεικτικές της επικρατούσας κουλτούρας ασφάλειας στην ΕΣΣΔ εκείνη την εποχή. «Το INSAG κρίνει ότι οι παράγοντες που οδήγησαν στο ατύχημα βρίσκονται στα χαρακτηριστικά ασφαλείας του σχεδιασμού, στις ενέργειες των χειριστών και στο γενικό πλαίσιο ασφάλειας και κανονισμών.»

Ο πρώτος συναγερμός...στη Σουηδία

Το 1986, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ήταν πολύ διαφορετικά από σήμερα. Χωρίς διαδικτυακές ειδήσεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα ή μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι πολίτες ενημερώνονταν από τα παραδοσιακά έντυπα μέσα ενημέρωσης ή τις ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίες ειδήσεων. Και στη Σοβιετική Ένωση, τα μέσα ενημέρωσης ελέγχονταν από το Κρεμλίνο.

Παρά την κλίμακα του ατυχήματος, χρειάστηκαν αρκετές ημέρες για να γίνει γνωστή η είδηση ​​των γεγονότων στο Τσερνόμπιλ εκτός ΕΣΣΔ - και η ιστορία άρχισε να διαδίδεται σε έναν πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στη Σουηδία, σε απόσταση μεγαλύτερη των 1000 χιλιομέτρων από τον τόπο του ατυχήματος.

Το πρωί της Δευτέρας 28 Απριλίου, ο Κλίφορντ Ρόμπινσον, ο οποίος εργαζόταν ως μηχανικός μετρήσεων σε ένα εργαστήριο χημείας στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Φόρσμαρκ, επρόκειτο να ξεκινήσει τη βάρδιά του. Είχε έρθει από την κοντινή Ουψάλα και έφτασε νωρίς για δουλειά. Περνώντας μέσα από έναν σταθμό μέτρησης ακτινοβολίας καθ' οδόν προς την ελεγχόμενη περιοχή του πυρηνικού σταθμού, ακούστηκε ένας συναγερμός - κάτι που ήταν περίεργο, επειδή ο Ρόμπινσον δεν είχε ακόμη βρεθεί εντός της ελεγχόμενης περιοχής.

Αυτό αποδόθηκε αρχικά σε ένα πρόβλημα με τη συσκευή μέτρησης - ίσως χρειαζόταν να ρυθμιστεί θεώρησαν. «Εντελώς λάθος εκ μέρους μας», είπε ο Ρόμπινσον σε μια συνέντευξη του 2024 . Σύντομα σχηματίστηκε ουρά υπαλλήλων στον σταθμό παρακολούθησης. «Κανείς δεν βγήκε έξω. Η οθόνη χτυπούσε συνεχώς», είπε ο Ρόμπινσον.

Δεν υπήρχε τίποτα που να υποδηλώνει δυσλειτουργία σε κανέναν από τους τρεις αντιδραστήρες του Φόρσμαρκ - δεν παρατηρήθηκαν ασυνήθιστα επίπεδα ακτινοβολίας εντός των κτηρίων των αντιδραστήρων ή από τις καμινάδες - αλλά κηρύχθηκε συναγερμός, με αποτέλεσμα να εκκενωθεί όλο το προσωπικό που δεν ήταν απαραίτητο για την άμεση λειτουργία του εργοστασίου. Ο τοπικός ραδιοφωνικός σταθμός ενημερώθηκε για τις παρατηρήσεις και τα μέτρα που λαμβάνονταν στο εργοστάσιο.

Ο Ρόμπινσον ζήτησε τότε να δανειστεί τα παπούτσια ενός συναδέλφου, τα οποία έλεγξε στο εργαστήριο. «Ανακάλυψα πολλή ραδιενέργεια και ίχνη ουσιών που κανονικά δεν έχουμε στους αντιδραστήρες του Φόρσμαρκ... όποιες κι αν ήταν οι εκπομπές, δεν προέρχονταν από το Φόρσμαρκ». Καθώς περνούσε η μέρα θυμήθηκε, άρχισαν να φτάνουν περισσότερες αναφορές για αυξημένα επίπεδα από άλλες τοποθεσίες στη Σουηδία, τη Νορβηγία και τη Φινλανδία, και η υποψία για ατύχημα κάπου στη Σοβιετική Ένωση άρχισε να αυξάνεται.

Επιβεβαίωση της πηγής

Το 1986, το Σουηδικό Ινστιτούτο Ακτινοπροστασίας (SSI) ήταν υπεύθυνο για τον σχεδιασμό καταστάσεων έκτακτης ανάγκης εκτός σουηδικών πυρηνικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής. Οι πρώτες αναφορές για αυξημένα επίπεδα ακτινοβολίας στο Φόρσμαρκ έφτασαν στο SSI γύρω στις 10:00 π.μ. στις 28 Απριλίου και συγκλήθηκε αμέσως μια ομάδα έκτακτης ανάγκης. Τις επόμενες ώρες, το SSI άρχισε να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με μη φυσιολογικά επίπεδα ακτινοβολίας σε ερευνητικό κέντρο, περίπου 200 χλμ. από το Φόρσμαρκ, και στους άλλους πυρηνικούς σταθμούς της Σουηδίας. Ερευνητικά κέντρα στη Φινλανδία και τη Δανία επιβεβαίωσαν ότι είχε καταγραφεί αυξημένη ακτινοβολία και ατμοσφαιρική μόλυνση και στις δύο χώρες.

Η Σουηδία διέθετε ένα εκτεταμένο δίκτυο παρακολούθησης της ακτινοβολίας, το οποίο αρχικά δημιουργήθηκε τη δεκαετία του 1950 για την παρακολούθηση των ρύπων από τις δοκιμές πυρηνικών όπλων στην ατμόσφαιρα. Στις 12:15 μ.μ., το Σουηδικό Εθνικό Ινστιτούτο Έρευνας Άμυνας ειδοποιήθηκε για αυτό που εκείνη τη στιγμή θεωρούνταν ακόμη ως απελευθέρωση από το Φόρσμαρκ. Μέχρι τις 13:00, το SSI είχε ειδοποιηθεί ότι όλοι οι σουηδικοί αντιδραστήρες μπορούσαν να αποκλειστούν:αρκετές τοποθεσίες εργοστασίων στην ΕΣΣΔ (Ιγκναλίνα, Ρόβνο, Τσερνομπίλ, Κουρσκ και Νοβοβορόνεζ) αναδεικνύονταν ως πιθανές πηγές ραδιενέργειας.

Εκείνο το απόγευμα, Σουηδοί διπλωμάτες είχαν επικοινωνήσει με επαφές στη Μόσχα για να προσπαθήσουν να μάθουν περισσότερα σχετικά με οποιοδήποτε ατύχημα - αλλά οι σοβιετικές επαφές τους δεν είχαν καμία πληροφορία. Στη συνέχεια, η Σουηδία επικοινώνησε με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας για να ζητήσει τη βοήθειά του στην εξακρίβωση της τοποθεσίας - και της έκτασης - του ατυχήματος που ήταν πλέον σαφές ότι είχε συμβεί.

Πίσω στη Σοβιετική Ένωση, οι αρχές διεξήγαγαν επιχειρήσεις έκτακτης ανάγκης για την κατάσβεση πυρκαγιών και την αντιμετώπιση καταστροφών, αν και δεν είχαν ακόμη γίνει ανακοινώσεις στο κοινό. Η πρώτη - σύντομη - επίσημη αναφορά για την κατάσταση έκτακτης ανάγκης ήρθε μέσω του επίσημου πρακτορείου ειδήσεων TASS αργότερα το βράδυ της 28ης Απριλίου. Πέντε προτάσεις, που αναγνώστηκαν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα Вре́мя , ανέφεραν ότι είχε συμβεί ατύχημα στον πυρηνικό σταθμό του Τσερνομπίλ.

O Mιχαήλ Γκορμπατσόφ

Η έκθεση ανέφερε μόνο ότι ένας από τους πυρηνικούς αντιδραστήρες είχε υποστεί ζημιές, ότι οι συνέπειες του ατυχήματος αντιμετωπίζονται, παρέχεται βοήθεια στους πληγέντες και ότι έχει συσταθεί επιτροπή για να διερευνήσει το περιστατικό. Μόλις στις 14 Μαΐου ο τότε πρόεδρος Μιχαήλ Γκορμπατσόφ παραδέχτηκε το ατύχημα σε τηλεοπτικό διάγγελμα. Οι επίσημες ανακοινώσεις προς τον σοβιετικό λαό μπορεί να άργησαν πολύ, αλλά εντός της Σοβιετικής Ένωσης, η ευαισθητοποίηση για το ατύχημα αυξανόταν. Η ουκρανική υπηρεσία του Radio Free Europe/Radio Liberty έκανε την πρώτη της ανακοίνωση στις 29 Απριλίου.

Οι σημαντικότερες ραδιενεργές εκλύσεις από το Τσερνομπίλ σημειώθηκαν σε διάστημα περίπου 10 ημερών. Υπήρξε μια αρχική μεγάλη απελευθέρωση μετά την έκρηξη - που αποτελούνταν κυρίως από τα πιο πτητικά ραδιονουκλίδια όπως ευγενή αέρια, ιώδιο και ενώσεις στοιχείων όπως το καίσιο και το τελλούριο. Ο ρυθμός απελευθέρωσης ραδιενέργειας μειώθηκε γρήγορα, αλλά περίπου μια εβδομάδα αργότερα, καθώς η πυρκαγιά γραφίτη συνεχίστηκε, οι εκπομπές άρχισαν ξανά να αυξάνονται και υπήρξε νέα περίοδος έντονων εκπομπών - αυτή τη φορά με λιγότερο πτητικά στοιχεία όπως το δημήτριο και το ζιρκόνιο.

Το αρχικό ραδιενεργό νέφος - αυτό που εντοπίστηκε στη Σουηδία - παρακολουθήθηκε καθώς κινούνταν πάνω από τη Σοβιετική Ένωση και την Ευρώπη, με βορειοδυτικούς ανέμους να το μεταφέρουν αρχικά προς τη Σκανδιναβία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Ηνωμένο Βασίλειο. Αργότερα, καθώς οι άνεμοι μετατοπίστηκαν, το νέφος μετακινήθηκε προς τα νότια. Όλο αυτό το διάστημα, η σύνθεση και τα χαρακτηριστικά των ραδιενεργών υλικών στο νέφος άλλαζαν, για παράδειγμα λόγω ραδιενεργού διάσπασης, χημικών μετασχηματισμών και αλλαγών στο μέγεθος των σωματιδίων. Το πρότυπο της εναπόθεσης ήταν επίσης ακανόνιστο: οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν σημαντική αύξηση της εναπόθεσης.

Το νέφος εξαπλώθηκε σε μεγάλο βαθμό - η δραστηριότητα από το Τσερνόμπιλ εντοπίστηκε μέχρι τον Καναδά, την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ - αλλά μόνο ορισμένες περιοχές στην πρώην Σοβιετική Ένωση και σε λίγα μέρη της Ευρώπης παρουσίασαν σημαντική μόλυνση.

Η απόφαση για την εκκένωση του Πριπιάτ δεν ελήφθη μέχρι αργά στις 26 Απριλίου. Μια ανακοίνωση εκδόθηκε στις 11:00 την επόμενη μέρα, με την εκκένωση να ξεκινά στις 14:00 το ίδιο απόγευμα - περίπου 36 ώρες μετά την έκρηξη. Οι κάτοικοι κλήθηκαν να πάρουν μαζί τους τα έγγραφά τους, τα ζωτικής σημασίας προσωπικά τους αντικείμενα και κάποια τρόφιμα, «για κάθε ενδεχόμενο» - και να βεβαιωθούν ότι είχαν σβήσει τα φώτα, τον ηλεκτρικό εξοπλισμό και το νερό, και να κλείσουν τα παράθυρα πριν φύγουν. Η εκκένωση επρόκειτο να είναι προσωρινή. Σύμφωνα με την έκθεση του Οργανισμού Πυρηνικής Ενέργειας του ΟΟΣΑ που εκδόθηκε δέκα χρόνια μετά το ατύχημα, η εκκένωση ολοκληρώθηκε σε περίπου δυόμισι ώρες. Οι κάτοικοι δεν επέστρεψαν ποτέ.

Είκοσι χρόνια μετά το ατύχημα, το Φόρουμ του Τσερνόμπιλ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι συνολικά 4.000 θάνατοι θα μπορούσαν τελικά να αποδοθούν στο ατύχημα του Τσερνόμπιλ. Αυτός ο αριθμός βασίζεται σε γνωστούς θανάτους από καρκίνο και λευχαιμία που προκλήθηκαν από ακτινοβολία και σε μια στατιστική πρόβλεψη, βασισμένη σε εκτιμήσεις των δόσεων ακτινοβολίας που έλαβαν αυτοί οι πληθυσμοί.

Φουκουσίμα, το Τσερνόμπιλ της εποχής μας

Ο αντίκτυπος του πυρηνικού ατυχήματος του Τσερνόμπιλ στην παγκόσμια βιομηχανία πυρηνικής ενέργειας ήταν τεράστιος. Εκτός από τις πρακτικές αλλαγές και τους ελέγχους σε όλα τα σχέδια αντιδραστήρων, το ατύχημα οδήγησε σε μια σειρά από διεθνείς πρωτοβουλίες ασφαλείας για την ανταλλαγή εμπειρογνωμοσύνης και γνώσεων, κυρίως με τη δημιουργία του Παγκόσμιου Συνδέσμου Φορέων Πυρηνικής Ενέργειας.(World Association of Nuclear Operators), ενός φορέα που περιλαμβάνει ως μέλη του σχεδόν όλους τους λειτουργικούς εμπορικούς πυρηνικούς αντιδραστήρες.

Η βιομηχανία έχει επίσης αναπτύξει την παγκόσμια συνεργασία και δικτύωσή της μέσω της Παγκόσμιας Πυρηνικής Ένωσης, με ανώτερα στελέχη και ειδικούς σε θέματα να έχουν τη δυνατότητα να συναντώνται και να ανταλλάσσουν εμπειρίες σε ετήσια συνέδρια και στις ομάδες εργασίας που επικεντρώνονται σε συγκεκριμένα θέματα.

Mέλη της TEPCO επιθεωρούν τον κατεστραμμένο αντιδραστήρα στο εργοστάσιο της Φουκουσίμα ΑΡ

Η Γενική Διευθύντρια της Παγκόσμιας Πυρηνικής Ένωσης, Σάμα Μπιλμπάο Λεόν δήλωσε: « Σήμερα, η πυρηνική ενέργεια έχει ένα από τα ισχυρότερα ιστορικά ασφάλειας από οποιαδήποτε άλλη μεγάλη βιομηχανική δραστηριότητα. Αυτό το ιστορικό σφυρηλατήθηκε, εν μέρει, αντιμετωπίζοντας τα πιο δύσκολα μαθήματα του Τσερνόμπιλ με ειλικρίνεια και συλλογικότητα».

«Αυτά τα μαθήματα έχουν σημασία σήμερα, επειδή η ενεργειακή ασφάλεια δεν αφορά μόνο τον εφοδιασμό - αφορά την εμπιστοσύνη. Σε έναν κόσμο που αντιμετωπίζει ανανεωμένα γεωπολιτικά σοκ, η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ζωτικό ρόλο με μια κουλτούρα ασφάλειας που συνεχίζει να στηρίζει την εμπιστοσύνη του κοινού και την κοινωνική ελευθερία.»

Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας συνεχίζει να διαδραματίζει τον ζωτικό του ρόλο με την εποπτεία, τις συμβουλές και το πρόγραμμα επιθεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την αποφυγή ατυχημάτων που σχετίζονται με πολέμους, όπως αυτός που έπληξε άμεσα το Τσερνόμπιλ από τότε που οι ρωσικές στρατιωτικές δυνάμεις το κατέλαβαν προσωρινά το 2022.

Το Τσερνόμπιλ εξακολουθεί να αποτελεί το σύμβολο του χειρότερου πυρηνικού ατυχήματος στον κόσμο. Πέρα από τον αριθμό των χαμένων ζωών και των εκτοπισμένων, πέρα από τα χρήματα που δαπανήθηκαν για τον μετριασμό και την αποκατάσταση των ατυχημάτων, υπάρχουν μακροπρόθεσμες συνέπειες για την υγεία, το περιβάλλον, μία σειρά από κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνέπειες που δεν μπορούν να ποσοτικοποιηθούν. Σαράντα χρόνια μετά, φαίνεται πως ζούμε ακόμη σε έναν κόσμο που διαμορφώθηκε από το Τσερνόμπιλ.

«Το Τσερνόμπιλ ήταν ένα πυρηνικό συμβάν παγκόσμιας κλίμακας πριν ο κόσμος γίνει παγκόσμιος» όπως είπε ο Γενικός Διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας Ραφαέλ Γκρόσι κατά τη διάρκεια πρόσφατου συνεδρίου για την Πυρηνική Ασφάλεια.

Είκοσι πέντε χρόνια μετά το Τσερνόμπιλ ωστόσο, στις 11 Μαρτίου του 2011, ο πυρηνικός σταθμός Φουκουσίμα Νταϊίτσι στην Ιαπωνία χτυπήθηκε από σεισμό και τσουνάμι, με αποτέλεσμα την απώλεια ηλεκτρικής ενέργειας που απενεργοποίησε τα συστήματα ψύξης, έθεσε σε κίνδυνο τα περιβλήματα των αντιδραστήρων, έλιωσε τους πυρήνες των αντιδραστήρων και αύξησε την ευπάθεια μιας δεξαμενής αναλωμένου καυσίμου.

Η επακόλουθη έρευνα αποκάλυψε σοβαρά προβλήματα με την ετοιμότητα έκτακτης ανάγκης του σταθμού, τα οποία προέκυψαν από τον εφησυχασμό και τη συμπαιγνία μεταξύ της εθνικής ρυθμιστικής αρχής πυρηνικής ασφάλειας και του φορέα εκμετάλλευσης του σταθμού. Η κουλτούρα ασφάλειας βρέθηκε για άλλη μια φορά στο επίκεντρο του ατυχήματος, αυτή τη φορά όχι σε μια «οπισθοδρομική» Σοβιετική Ένωση, αλλά σε ένα βιομηχανοποιημένο, τεχνολογικά καταρτισμένο, πλούσιο έθνος με αυτό που μέχρι τότε θεωρούνταν ισχυρές θεσμικές υποδομές.

Οι δυτικές χώρες συνέχισαν να θέτουν σε λειτουργία νέες μονάδες μετά το ατύχημα του Τσερνομπίλ, και επιπλέον προγράμματα νέας πυρηνικής ενέργειας βρίσκονται υπό ανάπτυξη, κυρίως σε ασιατικές χώρες, όπου υπάρχει μεγάλη αύξηση στη ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Θα μπορούσε να συμβεί ξανά;

Συνοπτικά, το δυστύχημα στο Τσερνομπίλ προκλήθηκε από μια σειρά περιστάσεων που θα ήταν ανεπανάληπτες σε δυτικές πυρηνικές εγκαταστάσεις. Η έλλειψη κουλτούρας ασφάλειας, η έλλειψη ρυθμιστικού φορέα και το γεγονός ότι η πολιτική εξουσία υπερίσχυσε της τεχνολογικής γνώσης, οδήγησαν τελικά στο ατύχημα.

Έκτοτε, οι αντιδραστήρες RBMK στη Ρωσία και τη Λιθουανία έχουν υποστεί τροποποιήσεις που συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης της επιτάχυνσης του χρόνου εισαγωγής της ράβδου ελέγχου κατά περίπου το ένα τρίτο, στα 12 δευτερόλεπτα, και της χρήσης ουρανίου ελαφρώς υψηλότερου εμπλουτισμού στον πυρήνα, πράγμα που ουσιαστικά σημαίνει ότι ο αντιδραστήρας δεν χρειάζεται να κινείται τόσο δυνατά για να περιστρέφονται οι τουρμπίνες.

Πυρηνικοί ειδικοί λένε ότι οι αλλαγές έχουν μειώσει σημαντικά την τεχνική πιθανότητα επανάληψης της έκρηξης του Τσερνόμπιλ. «Έχουν γίνει πολύ σημαντικές αλλαγές στην τεχνολογία», δήλωσε ο αναπληρωτής διευθυντής της ΔΟΑΕ, Τομιχίρο Τανιγκούτσι, στο Associated Press. «Η ΔΟΑΕ έχει δεσμευτεί ακράδαντα ότι ένα τέτοιο ατύχημα δεν θα συμβεί ξανά».

Ο ανθρώπινος παράγοντας ωστόσο εξακολουθεί να προκαλεί ανησυχία. Ο Τζον Αχέρν, πρώην επικεφαλής της Επιτροπής Πυρηνικής Ρύθμισης των ΗΠΑ, ο οποίος τώρα διδάσκει στο Πανεπιστήμιο Duke, συμφώνησε με την τεχνική αξιολόγηση, αλλά ήταν λιγότερο σίγουρος για το προσωπικό στις μονάδες που χρησιμοποιούν RBMK. «Το πόσο καλά είναι εκπαιδευμένοι, πόσο καλά πληρώνονται, αυτό είναι πιο δύσκολο να αξιολογηθεί», είπε.

Ο Βλαντιμίρ Τσούπροφ, επικεφαλής ενεργειακών θεμάτων στο ρωσικό παράρτημα της περιβαλλοντικής οργάνωσης Greenpeace, δήλωσε ότι οι συνθήκες εργασίας είναι εξίσου σημαντικές με την τεχνολογία - και πιο ανησυχητικές. Οι αντιδραστήρες μπορούν να εκσυγχρονιστούν, είπε, αλλά «η πλειονότητα των πυρηνικών ατυχημάτων δεν συνδέεται με την τεχνολογία, αλλά με τον ανθρώπινο παράγοντα».

Μια μελέτη της Greenpeace και της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών διαπίστωσε ότι πολλοί εργαζόμενοι σε πυρηνικά εργοστάσια στη Ρωσία εμφανίζονταν στη δουλειά υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, δήλωσε ο Τσούπροφ. Στο εργοστάσιο Λένινγκραντσκι στη βόρεια Ρωσία, οι αμοιβές είναι τόσο χαμηλές που ορισμένοι εργαζόμενοι αναγκάζονται να εργάζονται ως οδηγοί ταξί, τόνισε στο NBC.

Ο Γιούρι Σαράγιεφ, ειδικός σε θέματα πυρηνικής ενέργειας στη Ρωσική Ακαδημία Φυσικών Επιστημών, δήλωσε ότι οι μισθοί δεν έχουν συμβαδίσει με την οικονομία της χώρας, επομένως «ειδικοί με σταθερή εκπαίδευση και 10-15 χρόνια εμπειρίας φεύγουν και αντικαθίστανται από λιγότερο προετοιμασμένους ανθρώπους». Ρώσοι αξιωματούχοι επιμένουν ότι το μέλλον των αντιδραστήρων RBMK είναι λαμπρό και η διάρκεια ζωής τους θα παραταθεί από 30 σε 45 χρόνια, με τον τελευταίο να κλείνει το 2036. Ο Νικολάι Ταρακάνοφ, επιστήμονας και συνταξιούχος στρατηγός, επικεφαλής του Κέντρου Κοινωνικής Υποστήριξης Αναπήρων του Τσερνομπίλ συνοψίζει: «Κανείς δεν μπορεί να σας εγγυηθεί ότι δεν θα συμβεί αύριο».