Τρία μικρά αδέλφια εξαφανίστηκαν την Ημέρα των Ευχαριστιών το 2010 - Μία τραγική ανακάλυψη

Τα λείψανα τριών παιδιών που βρέθηκαν, νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στο Τενεσί ελέγχονται για να διαπιστωθεί αν ανήκουν σε τρία νεαρά αδέρφια που εξαφανίστηκαν από το σπίτι τους στο Μίσιγκαν πριν από 15 χρόνια.

Ο εννιάχρονος Άντριου, ο επτάχρονος Αλεξάντερ και ο πεντάχρονος Τάνερ εξαφανίστηκαν την Ημέρα των Ευχαριστιών του 2010, όταν ο πατέρας τους με τον οποίο περνούσαν τις διακοπές, αρνήθηκε να τα επιστρέψει στη μητέρα τους και έκτοτε τα ίχνη τους χάθηκαν.

Η αστυνομία του Μέμφις πιστεύει ότι τα λείψανα θα μπορούσαν να ήταν εκεί για χρόνια και η αιτία θανάτου για τα παιδιά είναι απροσδιόριστη, ενώ εκφράζονται αμφιβολίες αν πρόκειται για τα αδέρφια με βάση το χρονοδιάγραμμα της εξαφάνισής τους. Ωστόσο πραγματοποιούν εξετάσεις και ελέγχους ώστε να εξαλείψουν τα αγόρια ως πιθανότητες

Ο πατέρας των αγοριών, Τζον Σκέλτον, 54 ετών, κατηγορήθηκε για τη δολοφονία των τριών γιων του τον Νοέμβριο και κρατείται στη φυλακή με εγγύηση 60 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κατηγορίες ήρθαν λίγες μέρες πριν ο Σκέλτον αποφυλακιστεί αφού εξέτισε ποινή 15 ετών για παράνομη φυλάκιση των τριών αγοριών. Δεν είχε κατηγορηθεί το 2011 για φόνο καθώς δεν υπήρχαν πτώματα.

Οι αρχές πάντα πίστευαν ότι τα τρία αγόρια ήταν νεκρά και ότι ο Σκέλτον ήταν υπεύθυνος.

Η μητέρα τους, Τάνια Ζούβερς, δημοσίευσε μια δήλωση λέγοντας ότι δεν πιστεύει ότι τα λείψανα ανήκουν στους γιους της, ανέφερε το WDIV.

«Ωστόσο, καταλαβαίνουμε ότι η κατάσταση εξακολουθεί να εξελίσσεται και αναμένουμε τα αποτελέσματα της επίσημης εγκληματολογικής ανάλυσης για επιβεβαίωση», είπε.

«Σε όποιον κι αν ανήκουν τα οστά, ο κόσμος ορισμένων οικογενειών θα γκρεμιστεί από την είδηση του θανάτου των παιδιών τους.

«Εμείς ως οικογένεια συνεχίζουμε να προσευχόμαστε για απαντήσεις και προσευχόμαστε για την οικογένεια/τις οικογένειες στις οποίες ανήκουν αυτά τα πολύτιμα μωρά ώστε να βρουν γαλήνη γνωρίζοντας πού βρίσκονται τα παιδιά τους».

Τον Μάρτιο του 2025, ένας δικαστής κήρυξε τα αγόρια νεκρά μετά από αίτημα της μητέρας τους ώστε να κλείσει η υπόθεση και να δείξει «σεβασμό» στα αδέρφια.

Tanya Zuvers, the mother of the three Skelton brothers who went missing in 2010, is asking a Michigan probate court to declare them legally dead.

Ο Σκέλτον τότε στην απολογία του ισχυρίστηκε ότι παρέδωσε τα αγόρια σε μια παράνομη οργάνωση ομάδα για να τα προστατεύσει από τη μητέρα τους.

Η αστυνομία δεν βρήκε ποτέ κανένα στοιχείο για τον ισχυρισμό, τον οποίο χαρακτήρισε ψευδή, καθώς ο πατέρας παρείχε διαφορετικές εκδοχές για το σε ποιον εμπιστεύτηκε τα παιδιά του.

Η επόμενη ακρόαση του Σκέλτον στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 24 Αυγούστου.