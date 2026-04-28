«Η Ινδία δεν θα υποκύψει στην τρομοκρατία» - Στήριξη για την επέτειο της επίθεσης στο Παχαλγκάμ

Snapshot Η Ινδία τήρησε την πρώτη επέτειο της τρομοκρατικής επίθεσης στο Παχαλγκάμ, όπου σκοτώθηκαν 26 άμαχοι, με δηλώσεις αποφασιστικότητας να μην υποκύψει στην τρομοκρατία από τον πρωθυπουργό Ναρέντρα Μόντι.

Η επίθεση προήλθε από την πακιστανική εξτρεμιστική οργάνωση Lashkar

e

Taiba και προκάλεσε ισχυρή στρατιωτική και διπλωματική αντίδραση της Ινδίας.

Η Ινδία εξαπέλυσε την «Επιχείρηση Sindoor» για να πλήξει τρομοκρατικές υποδομές στο Πακιστάν και στο υπό πακιστανικό έλεγχο Κασμίρ, με στόχο τη διάλυση στρατοπέδων εκπαίδευσης και δικτύων τρομοκρατίας.

Η επίθεση οδήγησε σε διπλωματικά μέτρα από την Ινδία, όπως την αναστολή της Συνθήκης των Υδάτων του Ινδού και τον περιορισμό μετακινήσεων, ενώ διεθνείς χώρες καταδίκασαν την επίθεση και υποστήριξαν την Ινδία.

Παρά την κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν τον Μάιο του 2025, η Ινδία παραμένει σε εγρήγορση εξαιτίας συνεχιζόμενων απειλών ασφαλείας. Snapshot powered by AI

Ο Πρωθυπουργός της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι, δήλωσε ότι η χώρα «δεν θα υποκύψει ποτέ σε καμία μορφή τρομοκρατίας», καθώς τιμήθηκε η πρώτη επέτειος από τη φονική επίθεση στο Παχαλγκάμ, κατά την οποία σκοτώθηκαν 26 άμαχοι.

«Θυμόμαστε τις αθώες ζωές που χάθηκαν στη φρικτή τρομοκρατική επίθεση στο Παχαλγκάμ την ίδια ημέρα πέρυσι. Δεν θα ξεχαστούν ποτέ», ανέφερε ο Μόντι, προσθέτοντας ότι η χώρα παραμένει «ενωμένη στο πένθος και την αποφασιστικότητα».

Η επίθεση, που πραγματοποιήθηκε από την πακιστανικής βάσης εξτρεμιστική οργάνωση Lashkar-e-Taiba στο Τζαμού και Κασμίρ, είχε στόχο αμάχους — πολλοί εκ των οποίων ήταν τουρίστες — και προκάλεσε πανεθνική οργή, καθώς και ισχυρή στρατιωτική και διπλωματική αντίδραση από την Ινδία.

Ο Πρέσβης του Ισραήλ στην Ινδία, Ρεουβέν Αζάρ, εξέφρασε παρόμοια στάση, δηλώνοντας: «Θυμόμαστε. Το Ισραήλ στέκεται στο πλευρό της Ινδίας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας».

Στο εσωτερικό της χώρας, πολιτικοί ηγέτες από όλο το φάσμα επανέλαβαν το μήνυμα της ενότητας. Ο Πρωθυπουργός του Τζαμού και Κασμίρ, Ομάρ Αμπντουλά, τόνισε ότι η αποτροπή μιας παρόμοιας τραγωδίας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, ενώ ηγέτες του Κογκρέσου, μεταξύ των οποίων οι Μαλικαρτζούν Κάργκε και Ραχούλ Γκάντι, υπογράμμισαν ότι το έθνος παραμένει ενωμένο απέναντι στην τρομοκρατία.

Η επίθεση οδήγησε και σε σημαντική κλιμάκωση της αντίδρασης της Ινδίας. Στις 7 Μαΐου 2025, οι ινδικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την «Επιχείρηση Sindoor», στοχεύοντας τρομοκρατικές υποδομές στο Πακιστάν και στο υπό πακιστανικό έλεγχο Κασμίρ.

Η επιχείρηση, βασισμένη σε πληροφορίες από πολλαπλές υπηρεσίες, επικεντρώθηκε στη διάλυση στρατοπέδων εκπαίδευσης και βασικών δικτύων που συνδέονται με προηγούμενες επιθέσεις. Ινδοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι πραγματοποιήθηκε με ακρίβεια, ώστε να αποφευχθούν απώλειες αμάχων, ενώ παράλληλα έστειλε ισχυρό μήνυμα κατά της διασυνοριακής τρομοκρατίας.

Οι διπλωματικές συνέπειες ήταν επίσης εκτεταμένες, με την Ινδία να λαμβάνει μια σειρά μέτρων, όπως η αναστολή της Συνθήκης των Υδάτων του Ινδού, ο περιορισμός μετακινήσεων στο πλαίσιο περιφερειακών συμφωνιών θεωρήσεων και η μείωση της διπλωματικής παρουσίας.

Σε διεθνές επίπεδο, χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, το Ισραήλ και η Ιαπωνία καταδίκασαν την επίθεση και εξέφρασαν τη στήριξή τους προς την Ινδία, ενισχύοντας τις εκκλήσεις για ένα ενιαίο μέτωπο κατά της τρομοκρατίας.

Η Ινδία και το Πακιστάν συμφώνησαν σε κατάπαυση του πυρός στις 10 Μαΐου 2025, έπειτα από αίτημα του Πακιστάν, μετά από αεροπορικά πλήγματα της Ινδίας σε πολλαπλές πακιστανικές στρατιωτικές αεροπορικές βάσεις, ύστερα από ημέρες στρατιωτικών συγκρούσεων. Ωστόσο, Ινδοί αξιωματούχοι συνεχίζουν να προειδοποιούν για επίμονες απειλές ασφαλείας.

Ο Μόντι επανέλαβε τη θέση της χώρας, τονίζοντας ότι η Ινδία παραμένει προσηλωμένη στην προστασία της κυριαρχίας της και των πολιτών της.