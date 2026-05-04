Απίστευτο: Δικαστής ζητάει συγνώμη από τον επίδοξο δολοφόνο του Τραμπ για τις «συνθήκες φυλάκισης»

Επέκρινε για τον ίδιο λόγο τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και τους ζήτησε να τον ενημερώσουν άμεσα για τις συνθήκες κράτησής του

Δέσποινα Σοφιανίδου

Αναπάντεχη εξέλιξη στην απόπειρα δολοφονίας του Αμερικανού προέδρου. Ομοσπονδιακός δικαστής ζήτησε συγγνώμη από τον φερόμενο ως δράστη Κόουλ Άλεν για τις συνθήκες κράτησής του στη φυλακή, ενώ ταυτόχρονα επιτίθεται για τον ίδιο λόγο στους σωφρονιστικούς υπαλλήλους.

Ο δικαστής Ζία Φαρούκι δεν δίστασε να εκφράσει τη Δευτέρα την «ανησυχία» του για τις συνθήκες υπό τις οποίες κρατείται ο 31χρονος, ο οποίος κατηγορείται ότι προσπάθησε να διεισδύσει στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου με σκοπό να δολοφονήσει τον Τραμπ και άλλους υψηλόβαθμους αξιωματούχους.

Ο Άλεν τέθηκε υπό επιτήρηση για αυτοκτονία μετά τη σύλληψή του — πράγμα που σημαίνει ότι ήταν κλειδωμένος 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, σε ένα λεγόμενο «ασφαλές κελί», χωρίς τηλεφωνικές κλήσεις και επισκέψεις (εκτός από τους δικηγόρους του), και φέρεται να μην μπορούσε καν να πάρει μια Βίβλο, παρά το ότι το ζήτησε πολλές φορές.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν ότι ο Άλεν θα μπορούσε να αποτελέσει κίνδυνο για τον εαυτό του, αφού φέρεται να είπε στους ανακριτές ότι δεν περίμενε να επιβιώσει από την επίθεση — αλλά ο δικαστής δεν το δέχτηκε.

Αντίθετα, ο Φαρούκι έκανε μια αιχμηρή σύγκριση με τους κατηγορούμενους για τις ταραχές στο Καπιτώλιο της 6ης Ιανουαρίου… επισημαίνοντας ότι δεν έχει δει ποτέ αυτές τις υποθέσεις να περιλαμβάνουν περιορισμούς 5 σημείων ή τόσο περιοριστικό εγκλεισμό — ειδικά για κάποιον χωρίς προηγούμενο ποινικό ιστορικό.

Και τότε σε μία απροσδόκητη κίνηση ο Φαρούκι στράφηκε προς τον Άλεν και του ζήτησε συγγνώμη απευθείας στο δικαστήριο... λέγοντας ότι το σύστημα υποτίθεται ότι πρέπει να διασφαλίζει τη δικαιοσύνη, όχι να επιβάλλει επιπλέον τιμωρία πριν από τη δίκη.

«Κύριε Άλεν, λυπάμαι που τα πράγματα δεν έχουν εξελιχθεί όπως θα έπρεπε», είπε, σύμφωνα με το Fox News.

Ο δικαστής κατέστησε επίσης σαφές ότι δεν θα το αφήσει να περάσει έτσι... διατάζοντας τους υπαλλήλους της φυλακής να τον ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν για τις συνθήκες διαμονής του Άλεν και πιέζοντας να μεταφερθεί σε μια λιγότερο περιοριστική πτέρυγα με παράθυρα, κατάλληλη πρόσβαση σε νομική συνδρομή και βασικές ανέσεις.

Η έντονη ακροαματική διαδικασία έλαβε χώρα ακόμη και αφού οι δικηγόροι του Άλεν απέσυραν την αίτηση με την οποία αμφισβητούσαν τον περιορισμό του —λέγοντας ότι είχε ήδη απομακρυνθεί από την επιτήρηση για αυτοκτονία— αλλά ο Φαρούκι εξαναγκάσε όλους να παραστούν στο δικαστήριο, σηματοδοτώντας ότι έχει «σοβαρές ανησυχίες» για το πώς εξελίχθηκαν όλα αυτά.

Προς το παρόν, ο Άλεν παραμένει υπό κράτηση και αναμένεται να επιστρέψει στο δικαστήριο στις 11 Μαΐου.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται με ενδιαφέρον...

