Ινδία: Μπαίνει δυναμικά στο παγκόσμιο παιχνίδι των στρατιωτικών drones

Η ινδική βιομηχανία κατασκευής στρατιωτικών drones αναμένεται να εισέλθει σε φάση ταχείας ανάπτυξης τα επόμενα χρόνια, καθώς τα βιβλία παραγγελιών των τοπικών κατασκευαστών διογκώνονται μετά τη σύγκρουση της χώρας με το Πακιστάν πέρυσι, η οποία ενίσχυσε τη φήμη τους ως παραγωγών χαμηλού κόστους.

Η Flying Wedge Defence and Aerospace, μια ινδική startup που ιδρύθηκε το 2022 και δεν έχει ακόμη προχωρήσει σε χρηματοδότηση Series A, εξασφάλισε παραγγελία εξαγωγών ύψους 30 εκατομμυρίων δολαρίων για τα drone προϊόντα της τον περασμένο Αύγουστο. «Στόχος μας τώρα είναι να φτάσουμε βιβλίο εξαγωγικών παραγγελιών ύψους 100 εκατομμυρίων δολαρίων μέσα στον επόμενο ενάμιση χρόνο», δήλωσε στο Nikkei Asia ο ιδρυτής Suhas Tejaskanda. Η ανάπτυξη αυτή δεν περιορίζεται μόνο σε νεοφυείς επιχειρήσεις πρώιμου σταδίου.

Ο Smit Shah, πρόεδρος της Drone Federation India, δήλωσε στο Nikkei Asia ότι στο οικονομικό έτος έως τον Μάρτιο του 2026 περίπου τα δύο τρίτα των εσόδων —έως και 30 δισ. ρουπίες (317 εκατ. δολάρια)— από τις πωλήσεις drones στην Ινδία προήλθαν από στρατιωτικά συμβόλαια. Τα έσοδα από στρατιωτικές συμβάσεις αναμένεται πλέον «να αυξηθούν κατά τέσσερις έως πέντε φορές έως τον Μάρτιο του 2028», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι εξαγωγές drones, που αποτελούν λιγότερο από το 10% των συνολικών εσόδων, θα αυξηθούν με παρόμοιο ρυθμό.

Μπαίνει δυναμικά στα drones

Τα drones μέχρι σήμερα είχαν πολύ περιορισμένη παρουσία στην αμυντική βιομηχανία της Ινδίας. Οι συνολικές εξαγωγές όπλων της χώρας, για παράδειγμα, αυξήθηκαν κατά 62% σε ετήσια βάση φτάνοντας τα 384,24 δισ. ρουπίες στο ίδιο οικονομικό έτος, ωστόσο τα στρατιωτικά drones εκτιμάται ότι αντιστοιχούσαν σε λιγότερο από το 5% του συνόλου, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου.

Ωστόσο, η εκτεταμένη χρήση drones στη σύγκρουση Ινδίας–Πακιστάν τον περασμένο Μάιο —που χαρακτηρίστηκε ως ο πρώτος «πόλεμος drones» μεταξύ των δύο πυρηνικά εξοπλισμένων γειτόνων— έφερε στο προσκήνιο τοπικές εταιρείες όπως οι Solar Industries, NewSpace Research and Technologies και Zen Technologies, των οποίων τα προϊόντα χρησιμοποιήθηκαν στη σύγκρουση.

Πλέον, οι ινδικές εταιρείες drones αξιοποιούν αυτή τη φήμη επιχειρησιακής ετοιμότητας για να αυξήσουν τις εξαγωγές τους. Έχουν ήδη επωφεληθεί, σε κάποιο βαθμό, από τη σημαντική αλλαγή στην αντίληψη για τα χαμηλού κόστους drones, που προέκυψε από την επιτυχία τέτοιων οπλικών συστημάτων στον πόλεμο της Ουκρανίας και, πιο πρόσφατα, στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μεταξύ των ΗΠΑ και του Ισραήλ από τη μία πλευρά και του Ιράν από την άλλη.

Η Solar Industries, η οποία κατασκευάζει ευρύ φάσμα οπλικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών, ανακοίνωσε εξαγωγικές παραγγελίες άνω των 28 δισ. ρουπιών σε χρηματιστηριακές καταχωρίσεις μεταξύ Νοεμβρίου και Ιανουαρίου, οι οποίες αναμένεται να παραδοθούν μέσα στα επόμενα τέσσερα χρόνια. Παράλληλα, η Ideaforge εξασφάλισε τον περασμένο μήνα συμβόλαιο για την πώληση drones επιτήρησης σε υπηρεσίες επιβολής του νόμου στις ΗΠΑ.

Σημάδια ανάπτυξης

Και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με τα drones παρουσιάζουν επίσης σημάδια ανάπτυξης.

Η Zen Technologies, που κατασκευάζει προσομοιωτές για διάφορα στρατιωτικά συστήματα όπως υποβρύχια, αναμένει να αποκομίσει εξαγωγικά έσοδα άνω των 10 δισ. ρουπιών κατά τη διετία έως τον Μάρτιο του 2028, εκ των οποίων περίπου τα μισά θα προέλθουν από συστήματα αντιμετώπισης drones, σύμφωνα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Ashok Alturi. Στο οικονομικό έτος έως τον Μάρτιο του 2025, τα συστήματα αυτά —που συνδυάζουν ραντάρ, οπτικούς αισθητήρες, παρεμβολείς και πυροβόλα για την αναχαίτιση drones— αντιστοιχούσαν σε πάνω από το μισό των συνολικών εξαγωγών της εταιρείας, ύψους 3 δισ. ρουπιών.

Οι λεπτομέρειες των περισσότερων συμφωνιών παραμένουν ασαφείς. Η Solar Industries δεν αποκαλύπτει το ποσοστό των drone προϊόντων στις εξαγωγικές της παραγγελίες, ενώ ο πελάτης της Flying Wedge για τη συγκεκριμένη συμφωνία αναφέρεται απλώς ως «χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας».

Ωστόσο, ο Tejaskanda δήλωσε ότι η εταιρεία προμηθεύει τα κορυφαία της drones μακράς εμβέλειας για επιθέσεις και επιτήρηση, καθώς και drones αναχαίτισης, στο πλαίσιο της συμφωνίας των 30 εκατομμυρίων δολαρίων. Η startup βρίσκεται επίσης σε συζητήσεις με πελάτες στην Κένυα και την Πορτογαλία για μελλοντικές εξαγωγές, πρόσθεσε.

Οι Ινδοί κατασκευαστές στρατιωτικών drones ανταγωνίζονται κυρίως κινεζικές και τουρκικές εταιρείες για συμβόλαια προμήθειας με τις ένοπλες δυνάμεις χωρών στη Νοτιοανατολική Ασία και την Αφρική, σύμφωνα με στελέχη του κλάδου.

«Υπάρχουν πέντε βασικοί παίκτες σε αυτό το οικοσύστημα: το Ισραήλ, οι ΗΠΑ, η Τουρκία, η Κίνα και το Ιράν», δήλωσε ο Tejaskanda. «Οι δύο πρώτοι είναι συνήθως πολύ ακριβοί, ενώ το Ιράν αντιμετωπίζει δυσκολίες λόγω των αμερικανικών κυρώσεων.»

Ανταγωνιστικότητα στις τιμές

Η ανταγωνιστικότητα στις τιμές αποτελεί επίσης βασικό παράγοντα που ενισχύει τις προσδοκίες για αύξηση των εξαγωγών.

Για παράδειγμα, το Kaal Bhairav της Flying Wedge, ένα drone μεσαίου υψομέτρου και μεγάλης αντοχής (MALE), κοστίζει μεταξύ 10 και 40 εκατομμυρίων ρουπιών (105.500 έως 422.000 δολάρια), ενώ ένα αντίστοιχο προϊόν αμερικανικής εταιρείας κοστίζει περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια ανά μονάδα.

Τα ινδικά drones, ή μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (UAV), μπορούν επίσης να καλύψουν κενά που αφήνουν άλλοι κατασκευαστές, σύμφωνα με τον Shah από τη Drone Federation India.

«Τα πολύ μεγάλα UAV θα κυριαρχούνται για κάποιο διάστημα από τη Δύση και τα πολύ μικρά θα συνεχίσουν να κυριαρχούνται από την Κίνα», δήλωσε. «Όμως έχουμε έναν πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσουμε στην κατηγορία των τακτικών, μεσαίου μεγέθους UAV.»

Επιπλέον, η αποτελεσματική χρήση drones όπως η ιρανική πλατφόρμα Shahed έχει μειώσει τη σημασία συχνά ακριβών πιστοποιήσεων, όπως το πρότυπο STANAG του ΝΑΤΟ, καθώς οι πελάτες είναι πλέον διατεθειμένοι να τις παρακάμψουν προκειμένου να αγοράσουν φθηνότερα, δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες προϊόντα.