Εφιαλτική συνάντηση για 8χρονο - Λυσσασμένος κάστορας του όρμησε και τον δάγκωσε

Εφιαλτική τροπή η εκδρομή στη δύση για μία οικογένεια Ινδών, όταν ένα από τα παιδιά δέχθηκε επίθεση από έναν κάστορα, ο οποίος αργότερα αποδείχθηκε θετικός στη λύσσα.

Σε ένα βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή της επίθεσης ο άγριος κάστορας βγήκε ορμητικά από το νερό και επιτέθηκε άγρια σε ένα οκτάχρονο αγόρι.

Έντρομοι συγγενείς τρέχουν να βοηθήσουν το αγόρι και να το τραβήξουν σε ασφαλές μέρος.

Καθώς το ζώο βγαίνει τρέχοντας από το νερό, ένα μέλος της οικογένειας παρεμβαίνει και προσπαθεί απεγνωσμένα να διώξει τον κάστορα με κλωτσιές, αλλά όχι πριν προλάβει να τον δαγκώσει στον μηρό, σύμφωνα με την αστυνομία.

Το βίντεο δείχνει το ζώο να το σηκώνουν και να το ρίχνουν ξανά στη λίμνη Χένρι, στο συγκρότημα Continental Soldiers Park στο Μαχουά της Νέας Υόρκης.





Οι ομάδες έκτακτης ανάγκης έφτασαν και μετέφεραν το αγόρι στο νοσοκομείο Good Samaritan στο Σάφερν της Νέας Υόρκης για να του παρασχεθεί ιατρική περίθαλψη.

Η σοβαρότητα των τραυματισμών του δεν έχει επιβεβαιωθεί.

Οι αρχές αποκάλυψαν αργότερα ότι το ίδιο ζώο ενδέχεται να είχε επιτεθεί και σε άλλους επισκέπτες νωρίτερα την ίδια μέρα.

Την Τρίτη, ο Δήμος του Μαχουά ανακοίνωσε σε ανάρτηση στο Facebook ότι ο κάστορας βρέθηκε θετικός στη λύσσα.

Οι κάστορες – τα δεύτερα μεγαλύτερα ζωντανά τρωκτικά, μετά τα καπιμπάρα – είναι συνηθισμένοι σε ολόκληρο το Νιου Τζέρσεϊ, σύμφωνα με το Υπουργείο Προστασίας του Περιβάλλοντος της πολιτείας.

Η αστυνομία κάλεσε όποιον άλλον ενδέχεται να έχει συναντήσει το ζώο να επικοινωνήσει μαζί της.