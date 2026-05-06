Το Muses Film Awards επιστρέφει στη Λιβαδειά από τις 7 έως τις 10 Μαΐου

Το Muses Film Awards – Levadia International Film Festival επιστρέφει δυναμικά για τη δεύτερη διοργάνωσή του, από τις 7 έως τις 10 Μαΐου 2026, στη Λιβαδειά, μετατρέποντας την ιστορική πόλη της Στερεάς Ελλάδας σε διεθνές σημείο συνάντησης κινηματογραφιστών, παραγωγών, δημοσιογράφων, καλλιτεχνών και προσωπικοτήτων του παγκόσμιου κινηματογράφου.

Το Muses Film Awards ιδρύθηκε από το Δημήτριο Κατή και πραγματοποιείται με τη στήριξη του Δήμου Λειβαδέων, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του ΕΚΚΟΜΕΔ και του Πολιτιστικού Συλλόγου «Απόλλων».

Με έμπνευση από τον Ελικώνα, τον Παρνασσό, τις Μούσες και τη βαθιά πολιτιστική μνήμη της περιοχής, το φεστιβάλ συνδέει την ελληνική πνευματική κληρονομιά με τη σύγχρονη διεθνή κινηματογραφική δημιουργία. Η φετινή διοργάνωση περιλαμβάνει καθημερινές προβολές, διεθνή masterclasses, τιμητικές βραβεύσεις, κόκκινο χαλί, τελετές έναρξης και λήξης, πολιτιστικές δράσεις, παραδοσιακή ελληνική βραδιά και ειδικές διεθνείς παρουσίες.

Το φεστιβάλ φιλοξενεί σημαντικές προσωπικότητες του διεθνούς κινηματογράφου, οι οποίες θα πραγματοποιήσουν masterclasses και θα τιμηθούν για την προσφορά τους στον διεθνή κινηματογράφο.

Μία από τις σημαντικότερες διεθνείς στιγμές της φετινής διοργάνωσης είναι η καθιέρωση του ειδικού βραβείου: DOLPH LUNDGREN ACTION AWARD. Το βραβείο θεσπίζεται στο πλαίσιο του MUSES FILM AWARDS και, σύμφωνα με τη διοργάνωση, αποτελεί ένα ειδικό διεθνές βραβείο αφιερωμένο σε ταινίες δράσης και περιπέτειας, με την έγκριση και την αποκλειστική παραχώρηση του ονόματος του DOLPH LUNDGREN στο φεστιβάλ. Ο DOLPH LUNDGREN είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους action stars του παγκόσμιου κινηματογράφου. Έγινε διεθνώς γνωστός ως Ivan Drago στο ROCKY IV και στη συνέχεια πρωταγωνίστησε σε δεκάδες ταινίες δράσης, όπως MASTERS OF THE UNIVERSE, RED SCORPION, THE PUNISHER, UNIVERSAL SOLDIER, SHOWDOWN IN LITTLE TOKYO, THE EXPENDABLES και πολλές ακόμη. Στη Λιβαδειά θα παραστεί η κόρη του IDA LUNDGREN.

Το Muses Film Awards 2026 τιμά επίσης σημαντικές προσωπικότητες από τον ελληνικό κινηματογράφο, τη δημοσιογραφία και τον δημόσιο λόγο. Θα τιμήσει το Σκηνοθέτη και Σεναριογράφο Γιάννη Σμαραγδή για τη συνολική του προσφορά στον ελληνικό και διεθνή κινηματογράφο, καθώς και για τη συμβολή του στην προβολή της ελληνικής πολιτιστικής ταυτότητας μέσα από την κινηματογραφική τέχνη. Ο Γιάννης Σμαραγδής είναι ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες σκηνοθέτες και σεναριογράφους, με διεθνή αναγνώριση και έργο που έχει συνδέσει τον ελληνικό πολιτισμό με τον κινηματογράφο μεγάλου κοινού. Είναι δημιουργός ταινιών όπως Καβάφης, EL GRECO, Ο Θεός αγαπάει το χαβιάρι και Καζαντζάκης.

Επίσης, θα τιμηθεί η Δημοσιογράφος – Παρουσιάστρια Ζήνα Κουτσελίνη για την προσφορά της στη δημοσιογραφία, την τηλεόραση και τη δημόσια επικοινωνία. Η Ζήνα Κουτσελίνη είναι μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της ελληνικής τηλεόρασης και δημοσιογραφίας. Έχει πολυετή πορεία στον χώρο των ελληνικών τηλεοπτικών σταθμών από το 1991 μέχρι σήμερα, ενώ έχει εργαστεί τόσο ως δημοσιογράφος όσο και ως τηλεοπτικό στέλεχος και παρουσιάστρια.

Ο Κώστας Ταμπαξης έμπειρος δημοσιογράφος με πολυετή και διαχρονική παρουσία στον ελληνικό Τύπο, και καταγωγή από τη Λιβαδεία, θα τιμηθεί για τη συνολική του προσφορά στη δημοσιογραφία και στον ελληνικό Τύπο. Η κύρια πορεία του ξεκίνησε από την ιστορική εφημερίδα Απογευματινή, όπου εργάστηκε για πολλά χρόνια, θέτοντας τις βάσεις της δημοσιογραφικής του διαδρομής. Στη συνέχεια, ανέλαβε θέση Αρχισυντάκτη στην εφημερίδα Το Βήμα, ενώ ακολούθησε η πορεία του σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στον ελληνικό Τύπο, μεταξύ των οποίων η συμμετοχή του ως διευθυντικό στέλεχος στην εφημερίδα Πρώτο Θέμα και η θέση του Διευθυντή Σύνταξης στην εφημερίδα Political.



Οι προβολές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στο Cineplex Filippos, από τις 10:00 έως τις 22:00, σε τρεις σύγχρονες κινηματογραφικές αίθουσες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσημες επιλογές, διαγωνιστικές ταινίες και ειδικές προβολές από δημιουργούς και παραγωγές από όλο τον κόσμο. Το φεστιβάλ δεν περιορίζεται στις κινηματογραφικές προβολές. Δημιουργεί ένα πλήρες πολιτιστικό και βιωματικό πρόγραμμα για τους καλεσμένους του.

Το Σάββατο 9 Μαΐου 2026 θα πραγματοποιηθεί προαιρετική εκδρομή στους Δελφούς, με αναχώρηση από τη Λιβαδειά το πρωί. Η δράση προσφέρει στους διεθνείς επισκέπτες τη δυνατότητα να γνωρίσουν έναν από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς και πνευματικούς τόπους της αρχαίας Ελλάδας. Το ίδιο βράδυ, στις 20:30, θα πραγματοποιηθεί παραδοσιακή ελληνική βραδιά στον Σύλλογο Ζαγαρά. Η βραδιά θα περιλαμβάνει παραδοσιακό φαγητό της Λιβαδειάς και της Στερεάς Ελλάδας, ζωντανή μουσική και παραδοσιακούς χορούς από τη Λιβαδειά και την ευρύτερη περιοχή της Στερεάς Ελλάδας. Η συμμετοχή στις παραπάνω δράσεις είναι προαιρετική.

Η επίσημη έναρξη του φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, στον προαύλιο χώρο του Δημαρχείου Λιβαδειάς. Στις 19:30 θα πραγματοποιηθεί η προσέλευση των προσκεκλημένων στο κόκκινο χαλί, με filmmakers, VIP guests, διεθνείς προσκεκλημένους και εκπροσώπους του κινηματογραφικού και πολιτιστικού χώρου. Στην τελετή θα απευθύνουν χαιρετισμό ο Δημήτρης Κατής ιδρυτής, Πρόεδρος και Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Muses Film Awards και ο Δημήτρης Καραμάνης Δήμαρχος Λεβαδέων.

Η τελετή λήξης θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 10 Μαΐου 2026, στις 18:30, στον Πολυχώρο Πολιτισμού του Δημαρχείου Λιβαδειάς. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει ζωντανή κινηματογραφική μουσική από διακεκριμένους μουσικούς, μεταξύ των οποίων και μέλη της National Opera, και θα ακολουθήσει η απονομή των βραβείων του φεστιβάλ. Η τελετή λήξης θα τιμήσει δημιουργούς από όλο τον κόσμο, αναδεικνύοντας την αριστεία, την πρωτοτυπία, τη δημιουργικότητα και τη διεθνή κινηματογραφική συνεργασία.