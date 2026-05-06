Η έκθεση «Van Gogh: The Immersive Experience» ολοκληρώνει τον κύκλο της στην Αθήνα!

Μετά από μήνες αλλεπάλληλων sold-out, χιλιάδες ενθουσιασμένους επισκέπτες και μια καλλιτεχνική πορεία που καθήλωσε το αθηναϊκό κοινό και κέρδισε τις εντυπώσεις κοινού και κριτικών, η κορυφαία βιωματική έκθεση «Van Gogh: The Immersive Experience» στο Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, ολοκληρώνει τον κύκλο της στην Αθήνα την Κυριακή 24 Μαΐου.

Από την πρώτη μέρα, η έκθεση αγκαλιάστηκε με μοναδικό ενθουσιασμό, με χιλιάδες επισκέπτες να την επισκέπτονται ξανά και ξανά –πολλοί από αυτούς πάνω από δύο φορές– για να βυθιστούν στον μαγικό κόσμο του Vincent Van Gogh. Πρόκειται για την πιο επιτυχημένη immersive έκθεση της χρονιάς, όπου η τέχνη συναντά την τεχνολογία, επιτρέποντας στους επισκέπτες να «βουτήξουν» μέσα στα έργα του μεγάλου Ολλανδού ζωγράφου. Με τη χρήση 3D mapping προβολών, η «Έναστρη Νύχτα» και τα «Ηλιοτρόπια» ζωντάνεψαν, προσφέροντας μια 360° συναισθηματική εμπειρία και ένα μοναδικό πολυαισθητηριακό ταξίδι στα χρώματα και τα συναισθήματα του κορυφαίου Ολλανδού ζωγράφου.

Μέχρι και την Κυριακή 24 Μαΐου, το κοινό έχει μια τελευταία ευκαιρία να ζήσει αυτή την ανεπανάληπτη εμπειρία για κάθε ηλικία:

Ο τρισδιάστατος κόσμος: Τα αριστουργήματα του Van Gogh ζωντανεύουν σε τοίχους και οροφές, κατακλύζοντας τον χώρο με φως, χρώμα και κίνηση.

Virtual Reality Experience: Το μοναδικό VR room προσφέρει μια μαγική βόλτα στα «χρώματα του ονείρου», μέσα από την ψυχή του μεγάλου καλλιτέχνη.

Το μοναδικό VR room προσφέρει μια μαγική βόλτα στα «χρώματα του ονείρου», μέσα από την ψυχή του μεγάλου καλλιτέχνη. Μια αισθητηριακή εμπειρία: Ένα ονειρικό ταξίδι όπου η τέχνη συναντά την τεχνολογία αιχμής, δημιουργώντας μια νέα διάσταση που αγγίζει όλες τις αισθήσεις.

Σας περιμένουμε για το τελευταίο εορταστικό Σαββατοκύριακο, για να αποχαιρετήσουμε μαζί την έκθεση που άλλαξε τον τρόπο που βλέπουμε την τέχνη.

Μην χάσετε την ευκαιρία να ζήσετε αυτό το μοναδικό ταξίδι!

Πληροφορίες

Τοποθεσία: Ολυμπιακό Κέντρο Γουδί, Κτίριο Β02, ΤΚ 115 27, Αθήνα

Διάρκεια επίσκεψης: 60–75 λεπτά

Εισιτήρια: Διατίθενται μέσω προπώλησης στο https://www.ticketservices.gr/event/van-gogh-the-immersive-experience/