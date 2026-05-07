Ινδία: Επιτυχής δοκιμή υπερηχητικού πυραύλου που αλλάζει τις ισορροπίες στον Ινδικό Ωκεανό

Snapshot Η Ινδία δοκίμασε επιτυχώς έναν υπερηχητικό αντιπλοϊκό πύραυλο LR

AShM με ακτίνα δράσης 1.500 χιλιομέτρων, που πλήττει στόχους με ταχύτητες έως Mach 10.

Ο πύραυλος διαθέτει προηγμένα συστήματα καθοδήγησης και πραγματοποιεί ελιγμούς μέσης τροχιάς για αποφυγή ραντάρ.

Το όπλο αυξάνει σημαντικά τις δυνατότητες περιορισμού πρόσβασης (A2/AD) της Ινδίας στον Ινδικό Ωκεανό.

Η ανάπτυξη του πυραύλου ενισχύει την αμυντική αυτάρκεια της Ινδίας και υλοποιήθηκε από το DRDO με εγχώριους συνεργάτες.

Η Ινδία πραγματοποίησε με επιτυχία δοκιμαστική εκτόξευση ενός υπερηχητικού αντιπλοϊκού πυραύλου μεγάλης εμβέλειας (LR-AShM) στα ανοιχτά των ακτών της Οντίσα. Ο πύραυλος, που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης της Ινδίας (DRDO), έπληξε με ακρίβεια προκαθορισμένο στόχο σε απόσταση 1.500 χιλιομέτρων, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό βήμα για την επέκταση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας στη θάλασσα.

Το σύστημα είναι σχεδιασμένο να πλήττει στόχους με ταχύτητες άνω των Mach 5, ενώ μπορεί να φτάσει ακόμη και τα Mach 10.

Η δοκιμή επιβεβαίωσε την ακρίβεια των προηγμένων συστημάτων καθοδήγησης κατά το τελικό στάδιο της πτήσης, επιτυγχάνοντας όλους τους επιχειρησιακούς στόχους — από την εκτόξευση έως την τελική πρόσκρουση — συμπεριλαμβανομένων ελιγμών μέσης τροχιάς και διατήρησης υπερυψηλής ταχύτητας.

Αν και η DRDO δεν έχει ακόμη εκδώσει επίσημη ανακοίνωση, το BJP ανάρτησε βίντεο της δοκιμής στην πλατφόρμα X, συνοδεύοντάς το με το μήνυμα:

«Το υπερηχητικό πλεονέκτημα της Ινδίας μόλις έγινε ακόμη ισχυρότερο. Η δοκιμή Phase-II του LR-AShM στα ανοιχτά της Οντίσα σηματοδοτεί μια νέα εποχή. Αντικατοπτρίζοντας το όραμα του πρωθυπουργού Ναρέντρα Μόντι για μια αυτάρκη και τεχνολογικά έτοιμη Ινδία, αποτελεί ένα τεράστιο άλμα στην εγχώρια αμυντική καινοτομία.»

Ο LR-AShM είναι ένας εγχώριας ανάπτυξης, διβάθμιος υπερηχητικός πύραυλος ολίσθησης στερεών καυσίμων, σχεδιασμένος για το Ινδικό Ναυτικό. Πρόκειται για ένα όπλο νέας γενιάς που ενισχύει σημαντικά τις δυνατότητες anti-access/area-denial (A2/AD) της Ινδίας στον Ινδικό Ωκεανό.

Ο πύραυλος επιχειρεί σε υπερηχητικές ταχύτητες, ξεκινώντας από Mach 10 και διατηρώντας μέση ταχύτητα περίπου Mach 5 κατά τη διάρκεια της πτήσης του. Ακολουθεί χαμηλού ύψους, ημιβαλλιστική τροχιά με πολλαπλά «άλματα», γεγονός που του επιτρέπει να αποφεύγει τον εντοπισμό από ραντάρ στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του.

Μπορεί να πλήξει τόσο σταθερούς όσο και κινούμενους στόχους — όπως αεροπλανοφόρα — χρησιμοποιώντας αισθητήρες ινδικής ανάπτυξης υψηλής ακρίβειας για την τελική φάση προσβολής.

Η ανάπτυξη του πυραύλου θεωρείται σημαντικό επίτευγμα για την αμυντική αυτάρκεια της Ινδίας και υλοποιήθηκε από το Advanced Systems Laboratory (ASL) της DRDO σε συνεργασία με εγχώριους βιομηχανικούς εταίρους.