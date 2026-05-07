BCL Final Four 2026, Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη 85-66: Ο Χάρντινγκ «υπέγραψε» τη λιθουανική έκπληξη!

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Τζέρικ Χάρντινγκ, η Ρίτας Βίλνιους έκανε την έκπληξη, επικρατώντας με το εμφατικό 87-69 της Τενερίφης και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του BCL Final Four 2026, όπου περιμένει τον νικητή του Μάλαγα – ΑΕΚ.

Τζέρικ Χάρντινγκ Ρίτας Βίλνιους
Με έκπληξη ξεκίνησε το Final Four του Basketball Champions League στην Μπανταλόνα, καθώς η Ρίτας επικράτησε της Τενερίφης, η οποία ήταν το φαβορί για να πάρει τη νίκη.

Οι Λιθουανοί πραγματοποίησαν εξαιρετική εμφάνιση και είχαν τον έλεγχο του αγώνα στη μεγαλύτερη διάρκειά του, εξασφαλίζοντας την παρουσία τους στον τελικό του Σαββάτου (9/7), όπου θα αντιμετωπίσουν τον νικητή του ζευγαριού ΑΕΚ – Μάλαγα.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Ρίτας ήταν ο Χάρντινγκ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους και 5 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στη νίκη.

Για την Τενερίφη, ο Μαρσελίνιο Χουέρτας προσπάθησε να κρατήσει την ομάδα του στο παιχνίδι, τελειώνοντας τον ημιτελικό με 21 πόντους και 5 ασίστ, χωρίς όμως να καταφέρει να αλλάξει την εικόνα της αναμέτρησης.

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Ζουράποβιτς, Μπαλντίνι, Μαρκές
ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 18-17, 40-34, 62-53, 87-69|
ΡΙΤΑΣ ΒΙΛΝΙΟΥΣ (Γκιεντριούς Ζιμπένας): Μαρτσιουλιόνις 4 (1), Γκουντάιτις 5, Μπρούνκε 6, Χάρντινγκ 29, Εχόντας 2, Μασιούλις 12 (2), Καρολάιν 7 (1), Λουκόσιους, Σαργκιούνας 6, Σμιθ 12 (2), Παλουκέννας 4.
ΤΕΝΕΡΙΦΗ (Τσους Βιντορέτα): Φερνάντεθ 5, Φιτιπάλδο, Χουέρτας 21, Σάστρε 5 (1), Σερμαντίνι 10, Αμπρομάιτις 4, Σανιά, Ντέγκραϊτις 2, Αλντερέτε, Γκέρα 13, Ντόρνεκαμπ 2, Μιλς 7 (1).

