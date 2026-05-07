Φωτιά σε κάδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Διακοπή της κυκλοφορίας

Φωτιά έβαλε ομάδα αγνώστων σε κάδο στη λεωφόρο Αλεξάνδρας. Στη συνέχεια πέταξαν τρικάκια αλληλεγγύης και τράπηκαν σε φυγή, σύμφωνα με πληροφορίες του Newsbomb.

Άτομα από κοντινό βενζινάδικο έσπευσαν να σβήσουν την φωτιά.

Το περιστατικό προκάλεσε δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων. Οδηγοί κάνουν μανούβρες για να αποφύγουν τις φλόγες.

Προσωρινά, η κυκλοφορία έχει διακοπέι στην κάθοδο της λεωφόρου Αλεξάνδρας στο ύψος του Πεδίου του Άρεως.

Μοτοσικλετιστές της αστυνομίας πραγματοποιούν έρευνες στην περιοχή.

Πηγή: Newsbomb

