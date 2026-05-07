Απειλές Ζελένσκι κατά της Μόσχας - Τι είπε για την παρέλαση της 9ης Μαΐου και την εκεχειρία

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέλεξε το βραδινό του διάγγελμα για να στείλει μια σαφή προειδοποίηση προς τη διεθνή κοινότητα, εστιάζοντας ειδικά σε όσες πρωτεύουσες διατηρούν ακόμη ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο και σκοπεύουν να συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 9ης Μαΐου. Με φόντο την επέτειο της νίκης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ουκρανός ηγέτης εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην παρουσία ξένων ηγετών ή αντιπροσώπων στην Κόκκινη Πλατεία, χαρακτηρίζοντας την πρόθεση συμμετοχής τους ως μια ακατανόητη επιλογή δεδομένων των τρεχουσών πολεμικών συνθηκών

The Russians want Ukraine’s permission to hold their parade – so they can safely take to the square for an hour once a year, and then go back to killing *our* people and waging war. The Russians are already talking about strikes after May 9. A strange and certainly twisted logic… pic.twitter.com/AGAdYIBwbE — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 7, 2026

«Οι Ρώσοι ζητούν την άδεια της Ουκρανίας για να πραγματοποιήσουν την παρέλασή τους – ώστε να μπορούν να βγουν με ασφάλεια στην πλατεία για μια ώρα μία φορά το χρόνο, και στη συνέχεια να επιστρέψουν στο να σκοτώνουν τον δικό μας λαό και να διεξάγουν πόλεμο. Οι Ρώσοι ήδη μιλούν για επιθέσεις μετά τις 9 Μαΐου. Μια παράξενη και σίγουρα διεστραμμένη λογική από την πλευρά της ρωσικής ηγεσίας» υποστήριξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για να συνεχίσει: «Υπάρχουν επίσης μηνύματα από ορισμένες χώρες που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία ότι οι εκπρόσωποί τους σκοπεύουν να βρεθούν στη Μόσχα. Μια περίεργη επιθυμία σε μια εποχή όπως αυτή». «Δεν το συνιστούμε» κατέληξε ο Ουκρανός ηγέτης..

Η ρωσική κίνηση για κατάπαυση του πυρός

Από πλευράς της η Μόσχα επιχείρησε να διαμορφώσει το δικό της αφήγημα ανακοινώνοντας μονομερή κατάπαυση του πυρός, μια απόφαση που συνδέεται άμεσα με τη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων.

Η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή γίνεται αποκλειστικά για να αποδοθεί η δέουσα τιμή στην ιστορική επέτειο της συντριβής του ναζισμού. Παρόλα αυτά, το Κίεβο παραμένει εξαιρετικά καχύποπτο, βλέποντας πίσω από την ανακοίνωση μια προσπάθεια επικοινωνιακού αντιπερισπασμού ή μια ανάσα ανασύνταξης για τις ρωσικές δυνάμεις.

