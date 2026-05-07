Απειλές Ζελένσκι κατά της Μόσχας - Τι είπε για την παρέλαση της 9ης Μαΐου και την εκεχειρία

«Υπάρχουν επίσης μηνύματα από ορισμένες χώρες που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία ότι οι εκπρόσωποί τους σκοπεύουν να βρεθούν στη Μόσχα. Δεν το συνιστούμε», τόνισε ο Ζελένσκι

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Απειλές Ζελένσκι κατά της Μόσχας - Τι είπε για την παρέλαση της 9ης Μαΐου και την εκεχειρία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι. 

AP/Michael Probst
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επέλεξε το βραδινό του διάγγελμα για να στείλει μια σαφή προειδοποίηση προς τη διεθνή κοινότητα, εστιάζοντας ειδικά σε όσες πρωτεύουσες διατηρούν ακόμη ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το Κρεμλίνο και σκοπεύουν να συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την επέτειο της 9ης Μαΐου. Με φόντο την επέτειο της νίκης στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ο Ουκρανός ηγέτης εξέφρασε την έντονη αντίθεσή του στην παρουσία ξένων ηγετών ή αντιπροσώπων στην Κόκκινη Πλατεία, χαρακτηρίζοντας την πρόθεση συμμετοχής τους ως μια ακατανόητη επιλογή δεδομένων των τρεχουσών πολεμικών συνθηκών

«Οι Ρώσοι ζητούν την άδεια της Ουκρανίας για να πραγματοποιήσουν την παρέλασή τους – ώστε να μπορούν να βγουν με ασφάλεια στην πλατεία για μια ώρα μία φορά το χρόνο, και στη συνέχεια να επιστρέψουν στο να σκοτώνουν τον δικό μας λαό και να διεξάγουν πόλεμο. Οι Ρώσοι ήδη μιλούν για επιθέσεις μετά τις 9 Μαΐου. Μια παράξενη και σίγουρα διεστραμμένη λογική από την πλευρά της ρωσικής ηγεσίας» υποστήριξε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Για να συνεχίσει: «Υπάρχουν επίσης μηνύματα από ορισμένες χώρες που βρίσκονται κοντά στη Ρωσία ότι οι εκπρόσωποί τους σκοπεύουν να βρεθούν στη Μόσχα. Μια περίεργη επιθυμία σε μια εποχή όπως αυτή». «Δεν το συνιστούμε» κατέληξε ο Ουκρανός ηγέτης..

Η ρωσική κίνηση για κατάπαυση του πυρός

Από πλευράς της η Μόσχα επιχείρησε να διαμορφώσει το δικό της αφήγημα ανακοινώνοντας μονομερή κατάπαυση του πυρός, μια απόφαση που συνδέεται άμεσα με τη διεξαγωγή των εορταστικών εκδηλώσεων.

Η ρωσική πλευρά υποστήριξε ότι η κίνηση αυτή γίνεται αποκλειστικά για να αποδοθεί η δέουσα τιμή στην ιστορική επέτειο της συντριβής του ναζισμού. Παρόλα αυτά, το Κίεβο παραμένει εξαιρετικά καχύποπτο, βλέποντας πίσω από την ανακοίνωση μια προσπάθεια επικοινωνιακού αντιπερισπασμού ή μια ανάσα ανασύνταξης για τις ρωσικές δυνάμεις.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 9,2 εκατ. ευρώ

21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε

21:50ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Αναφορές για εκρήξεις και αντιεροπορικά πυρά σε διάφορα σημεία της χώρας

21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Πρώτη επίθεση σε κινεζικό τάνκερ κοντά στο Στενό του Ορμούζ από την έναρξη του πολέμου ΗΠΑ - Ιράν

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Το παρασκήνιο του άγριου καβγά Τσουαμενί με Βαλβέρδε - Το χτύπημα στη γωνία τραπεζιού

21:30ΚΟΣΜΟΣ

Εμπιστευτική έκθεση της CIA αποκαλύπτει ότι το Ιράν μπορεί να αντέξει μήνες τον αποκλεισμό του Ορμούζ, σύμφωνα με την Washington Post

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κάδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Διακοπή της κυκλοφορίας

21:26ΚΟΣΜΟΣ

Ο Νικολά Σαρκοζί γλιτώνει το δεύτερο ηλεκτρονικό βραχιόλι - Την ηλικία του επικαλέσθηκαν οι δικαστές

21:17ΜΠΑΣΚΕΤ

BCL Final Four 2026, Ρίτας Βίλνιους – Τενερίφη 85-66: Ο Χάρντινγκ «υπέγραψε» τη λιθουανική έκπληξη!

21:16ΚΟΣΜΟΣ

Οι ΗΠΑ επανεκκινούν την επιχείρηση «Ελευθερία» στα Στενά του Ορμούζ 36 ώρες μετά τη διακοπή της

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 21χρονου Νικήτα - «Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο, αλλά εγώ έχασα τον κόσμο μου»

21:04ΚΟΣΜΟΣ

Απειλές Ζελένσκι κατά της Μόσχας - Τι είπε για την παρέλαση της 9ης Μαΐου και την εκεχειρία

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Η ΝΔ περιορίζει τις απώλειες – Από ποιες δεξαμενές ψηφοφόρων θα αντλήσουν τα υπό ίδρυση κόμματα

20:49ΕΛΛΑΔΑ

«Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»: Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο

20:48ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητο σκηνικό: Έφηβοι ξυλοκόπησαν μέχρι θανάτου άστεγο λόγω νέου trend στα social media

20:30ΚΟΣΜΟΣ

Οι τρομεροί αρχαίοι ανταρόλυκοι έτοιμοι για απογόνους, 12.000 χρόνια μετά την εξαφάνισή τους

20:19ΜΠΑΣΚΕΤ

Μαρτίνεθ: «Δεν είμαι περήφανος για ό,τι έγινε – Σέβομαι τον Παναθηναϊκό και τον Αταμάν»

20:16ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Τσιτσιπάς: Γνώρισε την ήττα από τον Μάχατς και αποκλείστηκε από το τουρνουά της Ρώμης

20:08ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δένδιας: Η Ελλάδα ενδιαφέρεται για αγορά στρατιωτικών αεροσκαφών C-390

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
21:45ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Στη φυλακή ο 54χρονος δολοφόνος του Νικήτα και η σύζυγός του - «Δεν όριζα τον εαυτό μου, έβλεπα μόνο τον φονιά του γιου μου»

13:03ΕΛΛΑΔΑ

Ισθμός Κορίνθου: «Δεν έχει ξανασωθεί κανείς πέφτοντας από τέτοιο ύψος» - Από θαύμα έζησε η 15χρονη - Γιατί βούτηξε στο κενό

23:24ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: «Κόντεψε να με αφήσει ανάπηρη» – Συγκλονίζει η 62χρονη που βιάστηκε στο χωράφι της

21:28ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά σε κάδο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας - Διακοπή της κυκλοφορίας

19:31ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κηφισιά: Νεκρή 85χρονη σε αναπηρικό αμαξίδιο που εγκλωβίστηκε σε ασανσέρ στην Κηφισιά

21:06ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Κρήτη: Ραγίζει καρδιές η αδελφή του 21χρονου Νικήτα - «Ο παράδεισος κέρδισε έναν άγγελο, αλλά εγώ έχασα τον κόσμο μου»

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Γυναίκα που έκανε την ανάπηρη χτύπησε ρεπόρτερ του Star όταν την κατάλαβε: «Ρε αϊ στο δ***ο»

20:49ΕΛΛΑΔΑ

«Να τα σπάσουν όλα τα πατίνια, να μη τα δίνουν σε παιδιά»: Ξεσπά η γιαγιά του 12χρονου που τραυματίστηκε σε τροχαίο στον Ασπρόπυργο

21:56LIFESTYLE

Ο αποχαιρετισμός του Αλέξη Παπαχελά στη Σία Κοσιώνη: «Εις το επανιδείν» - Τι του απάντησε

21:34ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ρεάλ Μαδρίτης: Το παρασκήνιο του άγριου καβγά Τσουαμενί με Βαλβέρδε - Το χτύπημα στη γωνία τραπεζιού

20:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση Pulse: Η ΝΔ περιορίζει τις απώλειες – Από ποιες δεξαμενές ψηφοφόρων θα αντλήσουν τα υπό ίδρυση κόμματα

20:04ΚΟΣΜΟΣ

Χανταϊός: Συναγερμός στην Ευρώπη για κρούσματα σε ταξιδιώτες - Εντοπίσθηκαν σε Γαλλία και Ολλανδία

10:51LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Αποχωρεί από τον ΣΚΑΪ μετά από 20 χρόνια – Οι πρώτες δηλώσεις και το μέλλον της

17:27ΕΛΛΑΔΑ

Αδελφή δολοφονημένου Νικήτα: «Δεν σας σκότωσε κιόλας» μου είπε αστυνομικός για τον δράστη

19:39ΕΛΛΑΔΑ

Εντυπωσιακό βίντεο και φωτογραφίες από επιχειρησιακή επίδειξη των ειδικών δυνάμεων Ελλάδας - Γαλλίας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 7/5/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν πάνω από 9,2 εκατ. ευρώ

19:38ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκόπηση MRB: Προβάδισμα ΝΔ με 14,3 μονάδες, τι κυβέρνηση θέλουν μετά τις εκλογές – Τι απαντούν για Τσίπρα, Καρυστιανού και Σαμαρά

14:16LIFESTYLE

ΣΚΑΪ: Οι θέσεις που «χηρεύουν» στην ενημέρωση, το «αντίο» της Κοσιώνη και ο χορός ονομάτων ξεκινά

19:31LIFESTYLE

Οδυσσέας Ιωάννου για Βασίλη Καρρά: «Τον εκτιμούσα πολύ, αλλά δεν θα έκανα νέα τραγούδια μαζί του»

18:58ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στο Ηράκλειο: Οι συγκλονιστικές ομοιότητες των τροχαίων του 2016 και του 2023 - Δύο νεκρά ξαδέλφια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ