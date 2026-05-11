Αυστραλία: Νεκρός serial killer που δολοφόνησε και την έγκυο πρώην σύντροφό του

Μία σορός που βρέθηκε στη Νέα Νότια Ουαλία της Αυστραλίας, πιστεύεται ότι ανήκει σε έναν άνδρα που κατηγορείται για τη δολοφονία τριών ατόμων, ανάμεσά τους και η πρώην σύντροφός του, η οποία ήταν επτά μηνών έγκυος.

Από τον Ιανουάριο, οι αρχές είχαν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον 37χρονο Τζούλιαν Ίνγκραμ, ο οποίος κατηγορείται ότι πυροβόλησε και σκότωσε την πρώην σύντροφό του Σόφι Κουίν, η οποία ήταν έγκυος, τον νέο της σύντροφο και την θεία της. Οι δολοφονίες έγιναν στο Λέικ Καρτζέλιγκο, περίπου 450 χιλιόμετρα δυτικά του Σίδνεϊ.

Η αστυνομία ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι η σορός ενός άνδρα, που πιστεύεται ότι είναι ο Ίνγκραμ, ανακαλύφθηκε δίπλα σε ένα εγκαταλελειμμένο φορτηγάκι 50 χλμ. βορειοδυτικά του τόπου όπου συνέβησαν οι δολοφονίες. Την στιγμή της δολοφονίας, ο 37χρονος βρισκόταν εκτός φυλακής λόγω αναστολής καθώς κατηγορήθηκε για πράξεις ενδοοικογενειακής βίας εναντίον της Κουίν.

Ο Ίνγκραμ, γνωστός και ως Τζούλιαν Πιερπόιντ, εθεάθη για τελευταία φορά στις 22 Ιανουαρίου να οδηγεί ένα φορτηγάκι Ford Ranger, δίπλα στο οποίο και βρέθηκε νεκρός.

Ο 37χρονος Τζούλιαν Ίνγκραμ, ο οποίος κατηγορείται για τρεις δολοφονίες Αστυνομία Νέας Νότιας Ουαλίας

«Δίπλα στο όχημα, η αστυνομία εντόπισε το πτώμα ενός άνδρα σε πολύ προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης και δίπλα στη σορό ένα πυροβόλο όπλο. Σε αυτό το στάδιο, η αστυνομία πιστεύει ότι το άτομο μπορεί να είναι ο Τζούλιαν Ίνγκραμ», δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής της τοπικής αστυνομίας, Άντριου Χόλαντ, συμπληρώνοντας ότι η σορός βρισκόταν στο σημείο για αρκετό καιρό.

«Τους τελευταίους τέσσερις μήνες… το ανθρωποκυνηγητό για τον Τζούλιαν Ίνγκραμ δεν σταμάτησε. Εκατοντάδες αστυνομικοί συμμετείχαν στην επιχείρηση. Η εύρεση της σορού αποτελεί ανακούφιση για όλους μας», δήλωσε ο Χόλαντ.

«Το σημαντικό όμως είναι ότι, καθώς κλείνει αυτή η υπόθεση, φέρνει ανακούφιση και στους κατοίκους του Λέικ Κάργκελιγκο, προσφέροντας κάποια παρηγοριά στους πολίτες, ώστε να μπορέσουν να ηρεμήσουν».

Το χρονικό της δολοφονίας

Στις 22 Ιανουαρίου, η Κουίν βρισκόταν σε ένα αυτοκίνητο μαζί με τον σύντροφό της, τον 32χρονο Τζον Χάρις, έξω από ένα σπίτι στο Λέικ Κάργκελιγκο, όταν ένα φορτηγάκι τους πλησίασε από την αντίθετη κατεύθυνση.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, μέσα στο φορτηγάκι ήταν ο Ίνγκραμ, ο οποίος πυροβόλησε τουλάχιστον τρεις φορές, σκοτώνοντας την Κούιν και τον Χάρις.

Η Κουίν ήταν επτά μηνών έγκυος και επρόκειτο να γεννήσει ένα αγοράκι τον Μάρτιο.

Λίγο αργότερα, ο Ίνγκραμ φέρεται να πυροβόλησε και τη θεία της Κουίν, την 50χρονη Νερίδα Κουίν, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της.

Λίγο μετά τους πυροβολισμούς, οι αρχές έστειλαν περίπου 100 αστυνομικούς για να αναζητήσουν τον Ίνγκραμ.

Ο Χόλαντ είχε δηλώσει τότε ότι ο Ίνγκραμ, υπάλληλος του τοπικού συμβουλίου, γνώριζε πολύ καλά την περιοχή και μπορούσε «να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα στην περιοχή χωρίς να εντοπιστεί».

Τον Μάρτιο, η αστυνομία πρόσφερε αμοιβή 250.000 δολαρίων για πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στη σύλληψη του Τζούλιαν Ίνγκραμ. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, η αστυνομία είχε ερευνήσει 60.000 στρέμματα γης στην προσπάθειά της να εντοπίσει τον Ίνγκραμ και ανέφερε ότι απέμεναν άλλα 600.000 στρέμματα να καλυφθούν.

Η λίμνη Κάργκελιγκο βρίσκεται στο κέντρο της Νέας Νότιας Ουαλίας και έχει πληθυσμό περίπου 1.500 κατοίκων.