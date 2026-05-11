Πλησιάζουν οι κυνηγοί θησαυρών τα «χαμένα» 40 δισ. δολάρια στο νησί Ροβινσώνας Κρούσος;

Snapshot Ο Μπέρναρντ Κάιζερ έλαβε άδεια από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χιλής να συνεχίσει τις ανασκαφές στο νησί Χουάν Φερνάντες για τον εντοπισμό ισπανικού θησαυρού του 18ου αιώνα.

Η αξία του θησαυρού εκτιμάται μεταξύ 20 και 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με το 75% να ανήκει στο κράτος και το 25% στον επιχειρηματία σε περίπτωση ανεύρεσης.

Ο θρύλος συνδέεται με το πλοίο του καπετάνιου Χουάν Εστεμπάν Ουμπίγια ντε Ετσεβαρία που εξαφανίστηκε το 1714 μεταφέροντας θησαυρό, ο οποίος υποτίθεται ότι κρύφτηκε στο νησί από αγγλικό πλοίο.

Το 1950 βρέθηκαν επιστολές στη βόρεια Αγγλία που υποδείκνυαν την τοποθεσία του θησαυρού, προκαλώντας διεθνές ενδιαφέρον και ανασκαφές.

Οι ανασκαφές του Κάιζερ διακόπηκαν το 2019 λόγω περιβαλλοντικής αντιπαράθεσης μετά τη χρήση εκσκαφέα σε Εθνικό Πάρκο και μόλις πρόσφατα επανήλθε η άδεια για συνέχιση.

«Πράσινο φως» πήρε ο 76χρονος Μπέρναρντ Κάιζερ από το Ανώτατο Δικαστήριο της Χιλής να συνεχίσει τις ανασκαφές στο νησί Χουάν Φερνάντες - γνωστό παγκοσμίως ως «Ροβινσώνας Κρούσο» χάρη στο βιβλίο του Ντάνιελ Ντεφόε - με στόχο να εντοπίσει την ακριβή θέση ενός φερόμενου ισπανικού θησαυρού του 18ου αιώνα: Ο «Γκρίνγκο», όπως είναι γνωστός στους ντόπιους, έχει επενδύσει σχεδόν 30 χρόνια της ζωής του και περισσότερα από 5 εκατομμύρια δολάρια για να βρει το θησαυρό, η αξία του οποίου εκτιμάται από 20 έως και 40 δισεκατομμύρια δολάρια.

Σύμφωνα με το νόμο, σε περίπτωση που βρεθεί, το 75% του θησαυρού, ο οποίος υποτίθεται ότι αποτελείται από 800 βαρέλια γεμάτα χρυσά νομίσματα, κοσμήματα και πολύτιμους λίθους, θα παραμείνει στην κατοχή του κράτους, ενώ το 25% θα αποτελέσει το μερίδιο του επιχειρηματία.

Την Κυριακή, ο δήμαρχος του Χουάν Φερνάντες, Πάμπλο Μανρίκεζ, ανέφερε ότι έχουν βρεθεί ορισμένα αντικείμενα που υποδηλώνουν ότι «πράγματι πλησιάζουν στην περιοχή», αν και έδειξε σκεπτικισμό ως προς το αν έστω και ένα μικρό μέρος του θησαυρού θα παραμείνει στο αγαπημένο του αρχιπέλαγος.

Nederlander (76) zoekt al bijna 30 jaar naar schat op Robinson Crusoe-eiland: ’Het ligt binnen handbereik’ https://t.co/QXtfFS7RHy — De Telegraaf (@telegraaf) May 10, 2026

Ο θρύλος

Σύμφωνα με τα αρχεία του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Βαλπαραΐσο, ο Ισπανός καπετάνιος Χουάν Εστεμπάν Ουμπίγια ντε Ετσεβαρία απέπλευσε από το Μεξικό το 1714, προς το τέλος του Πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής, μεταφέροντας έναν θησαυρό που θα μπορούσε να κατασχεθεί προς όφελος των Αψβούργων.

Ωστόσο, το πλοίο εξαφανίστηκε και άρχισε να διαδίδεται ο μύθος ότι ένα αγγλικό πλοίο το είχε καταλάβει και στη συνέχεια έκρυψε τον θησαυρό στο Χουάν Φερνάντες.

Φωτογραφία χωρίς ημερομηνία από το απομακρυσμένο νησί Αλεχάντρο Σέλκικ της Χιλής, στο αρχιπέλαγος Χουάν Φερνάντες, το οποίο αποτελείται από τρία απομακρυσμένα νησιά: το Ρόμπινσον Κρούσο, το Αλεχάντρο Σέλκικ και τη Σάντα Κλάρα, περίπου 670 χιλιόμετρα AP/Hugo Arna

Το 1950, ανακαλύφθηκαν στη βόρεια Αγγλία διάφορες επιστολές που υποδείκνυαν το σημείο όπου θα βρισκόταν κρυμμένος ο θησαυρός, με αποτέλεσμα εξερευνητές και τυχοδιώκτες από όλο τον κόσμο να σπεύσουν να εντοπίσουν τον εν λόγω θησαυρό, αναζήτηση στην οποία συμμετείχε και ο Keiser το 1998.

Για δύο δεκαετίες, ο «El Gringo» εργάστηκε στο χωριό Σαν Χουάν Μπαουτίστα, ανασκάπτοντας με φτυάρι και αξίνα για να βρει τον θησαυρό, πάντα με τη βοήθεια αρχαιολόγων και ειδικών. Ωστόσο, τον Νοέμβριο του 2019 έφερε έναν εκσκαφέα με σφυρί μέσα στο Εθνικό Πάρκο, πυροδοτώντας την περιβαλλοντική αντιπαράθεση που τον ανάγκασε να αναστείλει τις ανασκαφές μέχρι σήμερα.