Η Ινδία δοκίμασε με επιτυχία προηγμένο πύραυλο Agni με τεχνολογία MIRV

Ο πύραυλος δοκιμάστηκε με πολλαπλές κεφαλές που κατευθύνθηκαν σε διαφορετικούς στόχους, κατανεμημένους σε μεγάλη γεωγραφική έκταση της περιοχής του Ινδικού Ωκεανού

Newsbomb

Η Ινδία δοκίμασε με επιτυχία προηγμένο πύραυλο Agni με τεχνολογία MIRV
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Η Ινδία δοκίμασε επιτυχώς τον προηγμένο πύραυλο Agni με τεχνολογία MIRV, ικανό να πλήττει πολλαπλούς στόχους σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.
  • Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από το νησί Dr APJ Abdul Kalam και κάλυψε στόχους στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού.
  • Οι επιχειρήσεις τηλεμετρίας και παρακολούθησης επιβεβαίωσαν την πλήρη επιτυχία της δοκιμής και την επίτευξη όλων των επιχειρησιακών στόχων.
  • Ο πύραυλος αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης της Ινδίας (DRDO) με τη στήριξη εγχώριων βιομηχανιών.
  • Η δοκιμή ενισχύει σημαντικά τις στρατηγικές δυνατότητες αποτροπής της Ινδίας και επιβεβαιώθηκε από ανώτερους επιστήμονες της DRDO και στελέχη του Ινδικού Στρατού.
Snapshot powered by AI

Η Ινδία πραγματοποίησε με επιτυχία, την Παρασκευή, δοκιμαστική εκτόξευση προηγμένου πυραύλου Agni εξοπλισμένου με σύστημα Πολλαπλών Ανεξάρτητα Κατευθυνόμενων Οχημάτων Επανεισόδου (MIRV), από το νησί Dr APJ Abdul Kalam, στα ανοικτά των ακτών της Οντίσα.

Ο πύραυλος δοκιμάστηκε με πολλαπλές κεφαλές που κατευθύνθηκαν σε διαφορετικούς στόχους, κατανεμημένους σε μεγάλη γεωγραφική έκταση της περιοχής του Ινδικού Ωκεανού.

Οι επιχειρήσεις τηλεμετρίας και παρακολούθησης πραγματοποιήθηκαν μέσω πολλών επίγειων και πλωτών σταθμών, οι οποίοι κατέγραψαν ολόκληρη την πορεία του πυραύλου — από την εκτόξευση έως την πρόσκρουση όλων των φορτίων στους προκαθορισμένους στόχους.

Τα δεδομένα της πτήσης επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι επιχειρησιακοί στόχοι της δοκιμής επιτεύχθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Με τη συγκεκριμένη δοκιμή, η Ινδία απέδειξε για ακόμη μία φορά την ικανότητά της να πλήττει πολλαπλούς στρατηγικούς στόχους με ένα και μόνο πυραυλικό σύστημα, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες στρατηγικής αποτροπής της χώρας.

Ο πύραυλος αναπτύχθηκε από εργαστήρια του Οργανισμού Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης της Ινδίας (DRDO), με τη στήριξη εγχώριων βιομηχανιών.

Τη δοκιμή παρακολούθησαν ανώτεροι επιστήμονες της DRDO και στελέχη του Ινδικού Στρατού. Ο υπουργός Άμυνας της Ινδίας, Rajnath Singh, συνεχάρη τη DRDO, τον Ινδικό Στρατό και τις συμμετέχουσες βιομηχανίες για την επιτυχημένη δοκιμή.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:34ΚΟΣΜΟΣ

Καμπανάκι από ΠΟΥ: «Προετοιμαστείτε για περισσότερα κρούσματα χανταΐού»

08:30ΕΛΛΑΔΑ

Κίνηση τώρα: Απροσπέλαστος ο Κηφισός, στο «κόκκινο» η Αττική Οδός - Πού αλλού έχει προβλήματα

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

08:07ΚΟΣΜΟΣ

O Τραμπ επιστρέφει δέκα χρόνια μετά σε μία ισχυρότερη και πιο δυναμική Κίνα - Το προσωνύμιο που του έχουν δώσει οι Κινέζοι

08:05WHAT THE FACT

Κρυμμένα σε σπηλιά της Αυστραλίας βρέθηκαν απολιθώματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί

08:03ΜΑΝΤΕΙΟ

Πότε θα γίνουν εκλογές, Ανεβαίνει ο Φειδίας, Ποιος ψηφίζει για 2ο κόμμα, Τα μάτια της Νάντιας και οι τρίχες της Βάσιας

08:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Ένα κείμενο για σένα από μια «αποτυχημένη» μαθήτρια που νόμιζε ότι θα έχει μια «αποτυχημένη» ζωή

07:58ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Geely: Ώρα για παρουσία στις ΗΠΑ

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

07:46ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές ρεύματος την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρό «λουκέτο» για το ιστορικό Notos (πρώην Λαμπρόπουλος) της Αιόλου -Τι θα γίνει με τους 300 εργαζόμενους

07:32ΕΥ ΖΗΝ

Απώλεια και συντήρηση βάρους: Τα 10.000 βήματα/μέρα γίνονται 8.500 με νέα έρευνα

07:30ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ανδρουλάκης: Τρίτη θητεία ΝΔ σημαίνει οπισθοδρόμηση

07:24ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα 300 ευρώ σε συνταξιούχους: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

07:22ΚΟΣΜΟΣ

Τα 10 ταξιδιωτικά λάθη που μπορούν να σας μετατρέψουν σε «ασθενή μηδέν»

07:18ΕΛΛΑΔΑ

Φοιτητικές εκλογές 2026: Στις κάλπες σήμερα οι φοιτητές - Πώς μπορούν να ψηφίσουν

07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:14ΕΛΛΑΔΑ

Διακοπές νερού την Τετάρτη (13/5) στην Αττική - Δείτε τις περιοχές

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:15ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Το σπάνιο φαινόμενο που θα ζήσουμε φέτος το καλοκαίρι - Είχε επαναληφθεί το 1877

07:04WHAT THE FACT

Αγρότης εγκατέλειψε 5 αγελάδες σε ένα απομακρυσμένο νησί το 1871 - «Πάγωσαν» με την ανακάλυψη οι επιστήμονες 130 χρόνια μετά

05:58ΚΑΙΡΟΣ

Αλλάζει ο καιρός – Έρχονται βροχές, καταιγίδες και μικρή πτώση της θερμοκρασίας

06:36ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Το χρονικό της τραγωδίας - Η κλειδωμένη ταράτσα, τα ακουστικά και η βουτιά στο κενό των δύο 17χρονων κοριτσιών

06:52LIFESTYLE

Eurovision 2026: Ο Akylas σε τροχιά τελικού – Οι πρώτες δηλώσεις και τα στοιχήματα μετά τον Α’ ημιτελικό

16:05ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κινητά τηλέφωνα: Μεγάλες αλλαγές από 1η Ιουνίου - Τι θα ισχύει για iOS και Android

06:48LIFESTYLE

Όταν το Survivor γίνεται παγίδα θανάτου: Οι 10 τραυματισμοί και τραγωδίες παγκοσμίως του reality

07:06ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία σήμερα στο Δημόσιο - Ποιοι συμμετέχουν, τι ισχύει για ΜΜΜ και σχολεία

23:07ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Mega Τζακ Ποτ: Πόσα χρήματα μοιράζει η κλήρωση της Πέμπτης (14/5)

07:34ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηχηρό «λουκέτο» για το ιστορικό Notos (πρώην Λαμπρόπουλος) της Αιόλου -Τι θα γίνει με τους 300 εργαζόμενους

07:23ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πώς θα ρυθμιστούν τα χρέη σε 72 δόσεις - Τι προβλέπουν οι τελικές διατάξεις

08:21ΕΛΛΑΔΑ

Χανταϊός: Τι ζήτησε ο 70χρονος μέσα από το Αττικόν» - Η κατάσταση της υγείας του

07:48ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μπράντον Κλαρκ: Πιθανός ο θάνατος από υπερβολική δόση - Βρέθηκαν ναρκωτικά στο σπίτι του

07:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Υποτροπικός αντικυκλώνας πάνω από την Ελλάδα - Πότε έρχεται και τι θα φέρει

06:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η πιο μεγάλη ώρα του Παναθηναϊκού: Σε αναζήτηση τρίτου διπλού για να πανηγυρίσει μια επική πρόκριση

05:40ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Εορτολόγιο 13 Μαΐου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:32ΕΥ ΖΗΝ

Απώλεια και συντήρηση βάρους: Τα 10.000 βήματα/μέρα γίνονται 8.500 με νέα έρευνα

08:02ΑΠΟΨΕΙΣ

Ένα κείμενο για σένα από μια «αποτυχημένη» μαθήτρια που νόμιζε ότι θα έχει μια «αποτυχημένη» ζωή

08:05WHAT THE FACT

Κρυμμένα σε σπηλιά της Αυστραλίας βρέθηκαν απολιθώματα που δεν έπρεπε να βρίσκονται εκεί

20:53ΕΛΛΑΔΑ

Ηλιούπολη: Πιάστηκαν χέρι-χέρι και έπεσαν στο κενό - Η 17χρονη δίνει μάχη για τη ζωή της στο ΚΑΤ - Όλες οι λεπτομέρειες για την τραγωδία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ