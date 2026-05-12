Η Ινδία δοκίμασε με επιτυχία προηγμένο πύραυλο Agni με τεχνολογία MIRV

Snapshot Η Ινδία δοκίμασε επιτυχώς τον προηγμένο πύραυλο Agni με τεχνολογία MIRV, ικανό να πλήττει πολλαπλούς στόχους σε μεγάλη γεωγραφική έκταση.

Η δοκιμή πραγματοποιήθηκε από το νησί Dr APJ Abdul Kalam και κάλυψε στόχους στην περιοχή του Ινδικού Ωκεανού.

Οι επιχειρήσεις τηλεμετρίας και παρακολούθησης επιβεβαίωσαν την πλήρη επιτυχία της δοκιμής και την επίτευξη όλων των επιχειρησιακών στόχων.

Ο πύραυλος αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης της Ινδίας (DRDO) με τη στήριξη εγχώριων βιομηχανιών.

Η δοκιμή ενισχύει σημαντικά τις στρατηγικές δυνατότητες αποτροπής της Ινδίας και επιβεβαιώθηκε από ανώτερους επιστήμονες της DRDO και στελέχη του Ινδικού Στρατού. Snapshot powered by AI

Η Ινδία πραγματοποίησε με επιτυχία, την Παρασκευή, δοκιμαστική εκτόξευση προηγμένου πυραύλου Agni εξοπλισμένου με σύστημα Πολλαπλών Ανεξάρτητα Κατευθυνόμενων Οχημάτων Επανεισόδου (MIRV), από το νησί Dr APJ Abdul Kalam, στα ανοικτά των ακτών της Οντίσα.

Ο πύραυλος δοκιμάστηκε με πολλαπλές κεφαλές που κατευθύνθηκαν σε διαφορετικούς στόχους, κατανεμημένους σε μεγάλη γεωγραφική έκταση της περιοχής του Ινδικού Ωκεανού.

Οι επιχειρήσεις τηλεμετρίας και παρακολούθησης πραγματοποιήθηκαν μέσω πολλών επίγειων και πλωτών σταθμών, οι οποίοι κατέγραψαν ολόκληρη την πορεία του πυραύλου — από την εκτόξευση έως την πρόσκρουση όλων των φορτίων στους προκαθορισμένους στόχους.

Τα δεδομένα της πτήσης επιβεβαίωσαν ότι όλοι οι επιχειρησιακοί στόχοι της δοκιμής επιτεύχθηκαν με απόλυτη επιτυχία.

Με τη συγκεκριμένη δοκιμή, η Ινδία απέδειξε για ακόμη μία φορά την ικανότητά της να πλήττει πολλαπλούς στρατηγικούς στόχους με ένα και μόνο πυραυλικό σύστημα, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες στρατηγικής αποτροπής της χώρας.

Ο πύραυλος αναπτύχθηκε από εργαστήρια του Οργανισμού Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης της Ινδίας (DRDO), με τη στήριξη εγχώριων βιομηχανιών.

Τη δοκιμή παρακολούθησαν ανώτεροι επιστήμονες της DRDO και στελέχη του Ινδικού Στρατού. Ο υπουργός Άμυνας της Ινδίας, Rajnath Singh, συνεχάρη τη DRDO, τον Ινδικό Στρατό και τις συμμετέχουσες βιομηχανίες για την επιτυχημένη δοκιμή.