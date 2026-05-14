Βρετανικά Μουσεία σε βαθιά οικονομική κρίση - Εξετάζεται η κατάργηση της δωρεάν πρόσβασης

Η ιδέα για την επιβολή ενός τέλους στα εθνικά μουσεία και της γκαλερί του Ηνωμένου Βασιλείου, έχει πέσει εδώ και αρκετό καιρό στο τραπέζι, εξαιτίας των σοβαρών οικονομικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει ο πολιτιστικός αυτός τομέας.

Η είσοδος στη Βρετανία είναι δωρεάν, κάτι που αποτελεί «σημαία» της πολιτιστικής πολιτικής της χώρας. Τώρα όμως κινδυνεύει υπό το βάρος της αυξανόμενης οικονομικής πίεσης.

Τα τελευταία χρόνια, τα βρετανικά μουσεία επλήγησαν από την πανδημία, τημείωση της κρατικής χρηματοδότησης, αλλά και των διεθνών επιχορηγήσεων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του κλάδου, από το 2010 έως το 2023, η κρατική στήριξη προς τους πολιτιστικούς οργανισμούς μειώθηκε κατά περίπου 18%, ενώ το λειτουργικό κόστος αυξήθηκε σημαντικά.

Η κατάσταση επιδεινώθηκε από την αύξηση του κόστους διατήρησης συλλογών, διοργάνωσης εκθέσεων και πτώσης των πραγματικών εισοδημάτων των μουσείων.

Ορισμένα μεγάλα ιδρύματα έχουν ήδη αναφέρει δημοσιονομικά ελλείμματα και περικοπές προσωπικού και προγραμμάτων.

Σε αυτό το πλαίσιο, η συζήτηση για το ποιος πρέπει να χρηματοδοτήσει τον «ελεύθερο πολιτισμό» εντείνεται. Μεταξύ των επιλογών που συζητούνται είναι η εισαγωγή εισιτηρίου εισόδου για ξένους τουρίστες, τουριστικός φόρος για διαμονή σε ξενοδοχεία ή η ενίσχυση του ρόλου των ιδιωτικών δωρεών.

Οι υποστηρικτές των αλλαγών σημειώνουν ότι παρόμοια μοντέλα υπάρχουν ήδη στη Γαλλία, την Ισπανία, την Ιταλία και άλλες χώρες, όπου μέρος του κόστους του μουσείου καλύπτεται από τουριστικές πληρωμές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η δωρεάν είσοδος για όλους τους επισκέπτες των εθνικών μουσείων παραμένει μια σπάνια εξαίρεση.

Οι επικριτές της πρωτοβουλίας προειδοποιούν ότι η άμεση εισαγωγή τελών για τους τουρίστες θα μπορούσε να μειώσει την προσέλευση και να πλήξει σχετικούς τομείς της οικονομίας - μουσεία, καταστήματα, καφετέριες και αστικές υποδομές. Αντ' αυτού, προτείνεται ένα μοντέλο ενός μικρού τουριστικού φόρου, μέρος του οποίου θα προορίζεται για τη στήριξη του πολιτισμού.

Προς το παρόν δεν έχει ληφθεί οριστική απόφαση, αλλά η συζήτηση για το μέλλον του «ελεύθερου πολιτισμού» στο Ηνωμένο Βασίλειο γίνεται όλο και πιο έντονη...