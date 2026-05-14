Γιατί δεν σκοτεινιάζει πλήρως στη Γερμανία;

Μέχρι την έναρξη του καλοκαιριού απομένουν λίγες εβδομάδες και πλησιάζει η μεγαλύτερη ημέρα του έτους, όμως ήδη οι νύχτες γίνονται ολοένα και πιο σύντομες και φωτεινές.

Σύμφωνα με τη Γερμανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (DWD), η διάρκεια του λυκόφωτος αυξάνεται και διακρίνονται τρία στάδια:

Ναυτικό λυκόφως : αρχίζει μετά το πολιτικό και επιτρέπει τη θέαση αστέρων μέσης φωτεινότητας. Λήγει όταν ο ήλιος φτάσει 12° κάτω από τον ορίζοντα.

Αστρονομικό λυκόφως: ξεκινά όταν ο ήλιος βρεθεί 18° κάτω από τον ορίζοντα· μόνο τότε θεωρείται ότι αρχίζει η πραγματική νύχτα.

Τι είναι το φαινόμενο του μεσονύκτιου λυκόφωτος

Κατά την περίοδο του θερινού ηλιοστασίου, το λυκόφως διαρκεί πολύ περισσότερο. Αυτό συμβαίνει επειδή η τροχιά του ήλιου βρίσκεται σε πιο «επίπεδη» γωνία ως προς τον ορίζοντα, με αποτέλεσμα να δύει πιο αργά και ρηχά.

Στη βόρεια Γερμανία, αλλά ακόμη και σε περιοχές του κεντρικού τμήματος της χώρας, το σκοτάδι δεν γίνεται ποτέ απόλυτο. Όπως επισημαίνουν μετεωρολογικές υπηρεσίες, σε αυτές τις περιόδους το αστρονομικό λυκόφως της νύχτας δεν ολοκληρώνεται πλήρως πριν ξεκινήσει το επόμενο πρωινό.

Το φαινόμενο αυτό ονομάζεται «μεσονύκτιο λυκόφως» και εμφανίζεται γύρω από το θερινό ηλιοστάσιο, κυρίως βόρεια του 49ου παραλλήλου.

Οι «λευκές νύχτες»

Ακόμη πιο βόρεια, κοντά στον 61ο παράλληλο, ο ήλιος δεν κατεβαίνει ποτέ αρκετά χαμηλά ώστε να επικρατήσει πλήρες σκοτάδι. Εκεί δεν σταματά ούτε το πολιτικό λυκόφως, και το φαινόμενο είναι γνωστό ως «λευκές νύχτες», με χαρακτηριστικό παράδειγμα την Αγία Πετρούπολη.

Στη Γερμανία, το φαινόμενο αυτό γίνεται αντιληπτό μόνο σε πολύ βόρειες περιοχές, και σε ηπιότερη μορφή.

Επιπτώσεις και παρατηρήσεις

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, ακόμη και η παρατήρηση του νυχτερινού ουρανού γίνεται πιο δύσκολη, καθώς η φωτεινότητα δεν επιτρέπει εύκολα την ορατότητα γαλαξιών και της Γαλαξιακής Ζώνης. Παράλληλα, άνθρωποι και ζώα επηρεάζονται, καθώς τα πρότυπα ύπνου προσαρμόζονται στο μεγαλύτερης διάρκειας φως.

Μετά το θερινό ηλιοστάσιο στις 21 Ιουνίου, οι νύχτες αρχίζουν σταδιακά να μεγαλώνουν ξανά και να σκοτεινιάζουν περισσότερο.