Φλόριντα: Έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ

Σοβαρό ατύχημα στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ με την έκρηξη του πυραύλου της εταιρείας του Τζεφ Μπέζος. Ασφαλές όλο το προσωπικό μετά την αποτυχημένη δοκιμή.

Μίλτος Τσεκούρας

  • Ο πύραυλος New Glenn της Blue Origin εξερράγη κατά τη διάρκειακιμής καύσης κινητήρων στο διαστημικό κέντρο Ακρωτηρίου Κανάβεραλ.
  • Η εταιρεία χαρακτήρισε το περιστατικό ως «ανωμαλία» και επιβεβαίωσε ότι όλο το προσωπικό είναι ασφαλές.
  • Η έκρηξη αναμένεται να καθυστερήσει το προγραμματισμένο λανσάρισμα 48 δορυφόρων Amazon Leo για δίκτυο ευρυζωνικών υπηρεσιών.
  • Ο ιδρυτής της Blue Origin, Τζεφ Μπέζος, δήλωσε ότι η διερεύνηση των αιτίων έχει ήδη ξεκινήσει και υποσχέθηκε επαναφορά στις πτήσεις.
  • Ο Έλον Μασκ σχολίασε το συμβάν επισημαίνοντας τις δυσκολίες στην ανάπτυξη πυραύλων, ενώ η FAA δεν έχει προβεί σε επίσημη δήλωση.
Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα, όταν ο πύραυλος New Glenn της εταιρείας Blue Origin εξερράγη θεαματικά στην εξέδρα εκτόξευσης.

Το ατύχημα καταγράφει ένα σημαντικό πλήγμα για την εταιρεία διαστημικών πτήσεων, η οποία επιδιώκει να μειώσει την απόσταση από τη SpaceX του Έλον Μασκ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη συνέβη κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων, μιας διαδικασίας κατά την οποία ο κινητήρας ενεργοποιείται ενώ το όχημα παραμένει σταθερά αγκυρωμένο στο έδαφος. Βίντεο από την περιοχή δείχνει τον πύραυλο να τίθεται σε λειτουργία γύρω στις 21:00 τοπική ώρα, πριν εκραγεί δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα και ένα πυκνό νέφος φωτιάς και καπνού που υψώθηκε στον ουρανό.

Η Blue Origin χαρακτήρισε το γεγονός ως «ανωμαλία», έναν όρο που χρησιμοποιείται συχνά στη διαστημική βιομηχανία για την περιγραφή αποτυχημένων δοκιμών. Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X η εταιρεία διευκρίνισε την κατάσταση αναφέροντας: «Είχαμε μια ανωμαλία κατά τη διάρκεια της σημερινής δοκιμής καύσης. Όλο το προσωπικό είναι ασφαλές. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς συλλέγουμε δεδομένα».

Από την πλευρά του, ο ιδρυτής της εταιρείας Τζεφ Μπέζος επιβεβαίωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν καταμετρηθεί. Όπως εξήγησε, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ωστόσο η σχετική διαδικασία διερεύνησης έχει ήδη ξεκινήσει. Στη δήλωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο».

Το ατύχημα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η Blue Origin είχε ανακοινώσει μόλις την Τετάρτη ότι προετοίμαζε τον New Glenn για την εκτόξευση 48 δορυφόρων Amazon Leo σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, χωρίς να έχει δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο δημιουργίας ενός δικτύου ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα ανταγωνιστεί το Starlink. Για τον σκοπό αυτό έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια δολάρια και περίπου μία δεκαετία ερευνών για την ανάπτυξη του πυραύλου, ο οποίος έχει ύψος σχεδόν 29 ορόφων, διαθέτει επαναχρησιμοποιούμενο πρώτο στάδιο και είναι σχεδιασμένος να ανταγωνιστεί τα οχήματα Falcon και το Starship.

Σχολιάζοντας το περιστατικό μέσω της πλατφόρμας X, ο Έλον Μασκ έγραψε: «Δυστυχώς. Οι πύραυλοι είναι δύσκολη υπόθεση». Μέχρι στιγμής, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα δημοσιογράφων για κάποιο επίσημο σχόλιο.

