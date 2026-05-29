Φλόριντα: Έκρηξη σε πύραυλο της Blue Origin κατά τη διάρκεια δοκιμής στο Ακρωτήριο Κανάβεραλ

Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε την Πέμπτη στο διαστημικό κέντρο του Ακρωτηρίου Κανάβεραλ στη Φλόριντα, όταν ο πύραυλος New Glenn της εταιρείας Blue Origin εξερράγη θεαματικά στην εξέδρα εκτόξευσης.

Το ατύχημα καταγράφει ένα σημαντικό πλήγμα για την εταιρεία διαστημικών πτήσεων, η οποία επιδιώκει να μειώσει την απόσταση από τη SpaceX του Έλον Μασκ.

Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, η έκρηξη συνέβη κατά τη διάρκεια δοκιμής καύσης κινητήρων, μιας διαδικασίας κατά την οποία ο κινητήρας ενεργοποιείται ενώ το όχημα παραμένει σταθερά αγκυρωμένο στο έδαφος. Βίντεο από την περιοχή δείχνει τον πύραυλο να τίθεται σε λειτουργία γύρω στις 21:00 τοπική ώρα, πριν εκραγεί δημιουργώντας μια τεράστια πύρινη σφαίρα και ένα πυκνό νέφος φωτιάς και καπνού που υψώθηκε στον ουρανό.

Blue Origin's New Glenn rocket just exploded during a static fire test at Launch Complex 36 at Cape Canaveral Space Force Station. This will likely set back the previous launch window set in early June, as Blue Origin looks to put its Amazon LEO constellation of broadband…

Η Blue Origin χαρακτήρισε το γεγονός ως «ανωμαλία», έναν όρο που χρησιμοποιείται συχνά στη διαστημική βιομηχανία για την περιγραφή αποτυχημένων δοκιμών. Μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα X η εταιρεία διευκρίνισε την κατάσταση αναφέροντας: «Είχαμε μια ανωμαλία κατά τη διάρκεια της σημερινής δοκιμής καύσης. Όλο το προσωπικό είναι ασφαλές. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες καθώς συλλέγουμε δεδομένα».

We experienced an anomaly during today's hotfire test. All personnel have been accounted for. We will provide updates as we learn more. — Blue Origin (@blueorigin) May 29, 2026



Από την πλευρά του, ο ιδρυτής της εταιρείας Τζεφ Μπέζος επιβεβαίωσε ότι όλοι οι εργαζόμενοι είναι καλά στην υγεία τους και έχουν καταμετρηθεί. Όπως εξήγησε, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να προσδιοριστούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ωστόσο η σχετική διαδικασία διερεύνησης έχει ήδη ξεκινήσει. Στη δήλωσή του ανέφερε χαρακτηριστικά: «Πολύ δύσκολη μέρα, αλλά θα ξαναχτίσουμε ό,τι χρειάζεται ανακατασκευή και θα επιστρέψουμε στις πτήσεις. Αξίζει τον κόπο».

Another angle of tonight's explosion of Blue Origin's New Glenn during a Static Fire Test at Launch Complex 36, Cape Canaveral Space Force Station in Florida.

Το ατύχημα έρχεται σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς η Blue Origin είχε ανακοινώσει μόλις την Τετάρτη ότι προετοίμαζε τον New Glenn για την εκτόξευση 48 δορυφόρων Amazon Leo σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, χωρίς να έχει δώσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η συγκεκριμένη αποστολή εντάσσεται στο ευρύτερο σχέδιο δημιουργίας ενός δικτύου ευρυζωνικών υπηρεσιών που θα ανταγωνιστεί το Starlink. Για τον σκοπό αυτό έχουν επενδυθεί δισεκατομμύρια δολάρια και περίπου μία δεκαετία ερευνών για την ανάπτυξη του πυραύλου, ο οποίος έχει ύψος σχεδόν 29 ορόφων, διαθέτει επαναχρησιμοποιούμενο πρώτο στάδιο και είναι σχεδιασμένος να ανταγωνιστεί τα οχήματα Falcon και το Starship.

Here's our video of the explosion at Launch Complex 36. It happened about 9 pm ET (0100 UTC) as Blue Origin was beginning a static fire test of its New Glenn rocket.



— Spaceflight Now (@SpaceflightNow) May 29, 2026

Σχολιάζοντας το περιστατικό μέσω της πλατφόρμας X, ο Έλον Μασκ έγραψε: «Δυστυχώς. Οι πύραυλοι είναι δύσκολη υπόθεση». Μέχρι στιγμής, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Αεροπορίας των ΗΠΑ δεν έχει απαντήσει σε αιτήματα δημοσιογράφων για κάποιο επίσημο σχόλιο.

