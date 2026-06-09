Ισραήλ: Νέα εντολή εκκένωσης για την Τύρο του Λιβάνου - «Αδειάζει» και η χριστιανική συνοικία

Ο ισραηλινός στρατός εξέδωσε νέα εντολή εκκένωσης για την πόλη Τύρο του νότιου Λιβάνου, μία ημέρα αφότου το Ιράν ζήτησε να σταματήσουν οι επιθέσεις στη χώρα

Νατάσα Παυλοπούλου

Ισραήλ: Νέα εντολή εκκένωσης για την Τύρο του Λιβάνου - «Αδειάζει» και η χριστιανική συνοικία
Νοσοκόμα κοιτάζει μέσα από ένα σπασμένο παράθυρο του νοσοκομείου Jabal Amel ένα κατεστραμμένο κτήριο που χτυπήθηκε τη Δευτέρα σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή, στην πόλη-λιμάνι της Τύρου, στον Λίβανο, την Τρίτη 2 Ιουνίου 2026.
AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο ισραηλινός στρατός διέταξε την εκκένωση της πόλης Τύρου και της χριστιανικής συνοικίας της λόγω κινδύνου από τη Χεζμπολάχ.
  • Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις προειδοποίησαν ότι κτίρια που χρησιμοποιούνται από τη Χεζμπολάχ μπορεί να στοχοποιηθούν.
  • Βομβαρδισμοί αναφέρθηκαν στα περίχωρα της Τύρου, χωρίς επίσημη επιβεβαίωση από τον ισραηλινό στρατό.
  • Το Ιράν δήλωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ αλλά απείλησε με σοβαρή απάντηση σε νέα ισραηλινή επίθεση.
  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ ανέβαλε προς το παρόν επιθέσεις κατά του Ιράν, προειδοποιώντας για δυναμική αντίδραση σε οποιαδήποτε επιθετικότητα.
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Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις (IDF) κάλεσαν τους κατοίκους της πόλης Τύρου στο νότιο Λίβανο να εγκαταλείψουν επειγόντως τα σπίτια τους. Ο στρατός προειδοποίησε τους κατοίκους, ανάμεσά τους εκείνους που ζουν στη χριστιανική συνοικία της πόλης και στους γύρω οικισμούς, να εκκενώσουν την περιοχή και να μετακινηθούν βόρεια του ποταμού Ζαχράνι.

Ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF), Avichay Adraee, έγραψε στο X ότι «η παρουσία κατοίκων κοντά σε στοιχεία της Χεζμπολάχ... θέτει σε κίνδυνο τη ζωή τους. Οποιοδήποτε κτήριο χρησιμοποιείται από τη Χεζμπολάχ για στρατιωτικούς σκοπούς μπορεί να στοχοποιηθεί», πρόσθεσε.

Το Εθνικό Πρακτορείο Ειδήσεων του Λιβάνου ανέφερε ότι σημειώθηκαν βομβαρδισμοί σήμερα το πρωί στα περίχωρα του Μανσούρι και του Ματζντάλ Ζούν στην Τύρο, αλλά αυτό δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί από τις Ισραηλινές Αμυντικές Ένοπλες Δυνάμεις.

Η αναζωπύρωση της βίας στον Λίβανο σημειώνεται μια ημέρα αφότου το Ιράν δήλωσε ότι θα σταματήσει τις επιθέσεις κατά του Ισραήλ, αλλά απείλησε με «σοβαρή» απάντηση εάν οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) συνεχίσουν να χτυπούν το νότιο Λίβανο.

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε χθες Δευτέρα (8/6) ότι η χώρα του θα αναβάλει κάθε επίθεση κατά του Ιράν «προς το παρόν», αλλά προειδοποίησε ότι «αν το Ιράν κάνει το λάθος και μας επιτεθεί ξανά - θα απαντήσουμε δυναμικά».

Την Κυριακή, το Ιράν εξαπέλυσε κύμα πυραυλικών επιθέσεων εναντίον του Ισραήλ, στην πρώτη σοβαρή κλιμάκωση μετά την εκεχειρία του Απριλίου. Το Ισραήλ ανταπέδωσε, λέγοντας ότι έπληξε στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τη Δευτέρα ότι το Ισραήλ και το Ιράν πρέπει να σταματήσουν αμέσως τις «αντιπαραθέσεις» και ότι οι τελικές διαπραγματεύσεις για την «ειρήνη» συνεχίζονται, «υπό την επιφύλαξη της άγνοιας ή της βλακείας που μπαίνουν εμπόδιο».

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