Πακιστανός 41 ετών συνέθλιψε με το φορτηγό του σε κολόνα φωτισμού τη 19χρονη φίλη του

Snapshot Ο Μοχάμεντ Αζίμ, 41 ετών, κατηγορείται για τη δολοφονία της 19χρονης φίλης του, Λίλι Γουάιτχαουζ, πιέζοντάς την με το φορτηγό του σε κολόνα φωτισμού.

Η Λίλι είχε μόλις επισκεφτεί το νεογέννητο παιδί της στη μονάδα εντατικής νεογνών πριν το περιστατικό.

Η δολοφονία συνέβη μετά από έναν καυγά κατά τη διάρκεια των γενεθλίων του Αζίμ, όταν αυτός την οδήγησε σε απομακρυσμένη περιοχή και τη χτύπησε με το όχημα.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε σοβαρούς τραυματισμούς και ακατάσχετη αιμορραγία ως αιτία θανάτου της Λίλι.

Ο Αζίμ προσπάθησε να σκηνοθετήσει το συμβάν και να αποποιηθεί ευθύνη, αλλά συνελήφθη μετά από την αστυνομική έρευνα. Snapshot powered by AI

Ένας άνδρας Πακιστανικής καταγωγής δολοφόνησε την έφηβη σύντροφό του, με όπλο το φορτηγό του, παγιδεύοντάς την ανάμεσα στο όχημα και σε έναν φανοστάτη, συνθλίβοντάς την, αμέσως μετά την επίσκεψή της στο νοσοκομείο, όπου είχε πάει να δει το μωρό της.

Ο Μοχάμεντ Αζίμ δικάζεται για τη δολοφονία της συντρόφου του, με την οποία είχαν σχέση με διαλείμματα από το 2023, ενώ δεν ήταν ο πατέρας του παιδιού της.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά στο δικαστήριο του Wolverhampton στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Αζίμ και η 19χρονη Λίλι Γουάιτχαουζ είχαν τσακωθεί κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου για τα 41α γενέθλιά του.

Ο Αζίμ, οδηγός οχήματος οδικής βοήθειας, φέρεται να την συνέθλιψε σε έναν στύλο φωτισμού με το όχημά του, προκαλώντας της θανατηφόρα τραύματα.

Τη μοιραία νύχτα, ο Αζίμ πήρε τη Λίλι από το νοσοκομείο, όπου είχε πάει να επισκεφθεί στη μονάδα εντατικής νεογνών το μωρό της που γεννήθηκε, λίγες εβδομάδες νωρίτερα.

Αντί να οδηγήσει το θύμα στο σπίτι της στο Όλντμπερι, ο Αζίμ πέρασε από τη διεύθυνσή της και κατευθύνθηκε προς το Όλντ Παρκ Λέιν.

Police have now determined Lily Whitehouse (19) was hit by a recovery truck deliberately on old Old Park lane but she was found dead shortly after on Park street nearby at 9pm on 5.1.25 pic.twitter.com/piNUBH2iBc — Scarcity News (@ScarcityStudios) November 12, 2025

Κάμερες CCTV από ένα κοντινό σχολείο κατέγραψαν τον ήχο του οχήματος του Αζίμ εκτός του οπτικού πεδίου της κάμερας για περίπου 16 λεπτά πριν εμφανιστεί στην οθόνη.

Η Λίλι περπατούσε τότε γρήγορα κατά μήκος του δρόμου από την πλευρά του οδηγού, καθώς ο Αζίμ φαινόταν να την σπρώχνει με το όχημα.

Σύμφωνα με την εισαγγελέα η Λίλι άρχισε να τρέχει, το όχημα την ακολουθεί με χαμηλή ταχύτητα.

Καθώς το φορτηγό βγαίνει από το οπτικό πεδίο, ακούγεται ένας «μεγάλος κρότος» στην κάμερα CCTV, ο οποίος, σύμφωνα με την εισαγγελία, προκλήθηκε από το φορτηγό που χτύπησε έναν φανοστάτη.

Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η Λίλι υπέστη τραυματισμούς κυρίως στη δεξιά πλευρά της ενώ βρισκόταν σε όρθια θέση, συμπεριλαμβανομένου ενός σπασμένου άνω βραχίονα, σπασμένων πλευρών, μιας ρήξης στο ήπαρ και τραυματικών κακώσεων στο στήθος της. Πιθανότερη αιτία θανάτου της η «ακατάσχετη αιμορραγία».

Αμέσως μετά ο Αζίμ φέρεται να την σήκωσε και να την έβαλε στο φορτηγό του, ενώ καλούσε το 999 και ισχυριζόταν ότι είχε δει να τη χτυπάει ένα όχημα που δεν σταμάτησε στον τόπο του ατυχήματος.

Στη συνέχεια, ο Αζίμ φέρεται να σταμάτησε και την άφησε στο πεζοδρόμιο.



Ο Αζίμ είχε στήσει το σενάριο, ωστόσο η ιστορία του ακούστηκε περίεργή στους αστυνομικούς. Τελικά συνελήφθη ως ύποπτος για τον φόνο της.