Ιαπωνία: Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Fujitsu λόγω «ανάρμοστης συμπεριφοράς»

Snapshot Ο πρόεδρος της Fujitsu, Χιντενόρι Φουρούτα, παραιτήθηκε λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς που σχετίζεται με γυναίκα.

Η Fujitsu απέσυρε την υποψηφιότητα του Φουρούτα ως μη εκτελεστικού διευθυντή στην ετήσια γενική συνέλευση.

Η εταιρεία δεν παρείχε περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της συμπεριφοράς ή για άμεση αντικατάσταση.

Ο Φουρούτα ήταν πρόεδρος της Fujitsu από το 2024 και είχε διατελέσει διευθύνων σύμβουλος και εκτελεστικός αντιπρόεδρος.

Το περιστατικό εντάσσεται σε σειρά παρόμοιων υποθέσεων ανάρμοστης συμπεριφοράς στον ιαπωνικό επιχειρηματικό χώρο τα τελευταία χρόνια. Snapshot powered by AI

Ο πρόεδρος της Fujitsu Χιντενόρι Φουρούτα παραιτήθηκε την Τρίτη κατόπιν αιτήματός του, αφού η εταιρεία επιβεβαίωσε την «ακατάλληλη συμπεριφορά του που σχετίζεται με γυναίκες», δήλωσε εκπρόσωπος του ιαπωνικού τεχνολογικού ομίλου. Η Fujitsu απέσυρε την υποψηφιότητά του ως μη εκτελεστικού διευθυντή στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων που έχει προγραμματιστεί για αργότερα αυτόν τον μήνα, ανέφερε σε ανακοίνωσή της.

Εκπρόσωπος της εταιρείας αρνήθηκε να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη φύση της συμπεριφοράς που οδήγησε στην αποχώρηση του προέδρου, ενώ δεν σχολίασε ούτε το ενδεχόμενο άμεσης αντικατάστασής του. Ο ίδιος ο Φουρούτα, σε σύντομη τοποθέτησή του μέσω LinkedIn, περιορίστηκε να δηλώσει ότι «η ανακοίνωση της εταιρείας μιλά από μόνη της».

Ο Χιντενόρι Φουρούτα έγινε πρόεδρος της Fujitsu το 2024, αφού διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος τεχνολογίας, σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας.Οι μετοχές της Fujitsu παρουσίασαν μικρή μεταβολή μετά την ανακοίνωση, σημειώνοντας άνοδο 0,2% στην απογευματινή συνεδρίαση, σε μεγάλο βαθμό σύμφωνα με τον δείκτη αναφοράς Nikkei 225

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε σειρά αντίστοιχων υποθέσεων που έχουν απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τον ιαπωνικό επιχειρηματικό κόσμο. Το 2025, ανώτατο στέλεχος της Honda Motor παραιτήθηκε έπειτα από καταγγελία για ανάρμοστη συμπεριφορά εκτός εργασιακού χώρου, ενώ το 2023 η ENEOS Holdings απέπεμψε τον πρόεδρό της για ανάρμοστη συμπεριφορά σε κοινωνική εκδήλωση υπό την επήρεια αλκοόλ.