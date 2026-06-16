Πολωνία: Δολοφονήθηκε Ρώσος καλλιτέχνης που ασκούσε κριτική στο Κρεμλίνο - Δέχθηκε 5 σφαίρες

Ένας Ρώσος καλλιτέχνης που ασκούσε κριτική στον πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν πυροβολήθηκε και σκοτώθηκε στην πόλη Μπιάλα Ποντλάσκα της ανατολικής Πολωνίας, δήλωσε σήμερα (16/6) Πολωνός εισαγγελέας.

Το θύμα δέχθηκε πέντε πυροβολισμούς, ανάμεσά τους έναν στο κεφάλι, δήλωσε ο Μάρτσιν Κόζακ, εκπρόσωπος του περιφερειακού εισαγγελέα στο Λούμπλιν, σε συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι δύο Λευκορώσοι είχαν συλληφθεί, αλλά δεν τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες, σε σχέση με την υπόθεση.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης αναγνώρισαν το θύμα της επίθεσης της Δευτέρας ως τον Ρόμπερτ Κουζόφκοφ, επίσης γνωστό με το καλλιτεχνικό ψευδώνυμό του ως Σεμιόν Σκρεμέτσκι, έναν Ρώσο καλλιτέχνη και ερμηνευτή γνωστό για την κριτική του προς τον Ρώσο ηγέτη.

Ο Κόζακ επιβεβαίωσε ότι ο νεκρός, τον οποίο οι εισαγγελείς αναγνώρισαν ως Ρόμπερτ Κ., ασχολούνταν με καλλιτεχνική δραστηριότητα, στην οποία εξέφραζε κριτική για τις τρέχουσες ενέργειες των ρωσικών αρχών.

Τρεις ημέρες πριν από τη δολοφονία του, ο Σκρεμέτσκι είχε ταξιδέψει στο Βερολίνο για την Ημέρα της Ρωσίας στις 12 Ιουνίου -μία από τις σημαντικότερες εθνικές εορτές της χώρας- όπου οργάνωσε διαμαρτυρία με μια καρικατούρα του Ιωσήφ Στάλιν και του Πούτιν, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτορείο Meduza