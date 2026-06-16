Συνάντηση Βαρθολομαίου - Ερντογάν για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης - Ποιο θα είναι το καθεστώς

Σύμφωνα με πληροφορίες θα εξεταστούν διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένου ενός ιδρύματος που συνδέεται με κρατικά πανεπιστήμια, μιας θεολογικής σχολής υπό την αιγίδα ενός πανεπιστημίου ή μιας επαγγελματικής σχολής

Μάνος Χατζηγιάννης

Συνάντηση Βαρθολομαίου - Ερντογάν για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης - Ποιο θα είναι το καθεστώς
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.
  • Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές επαναλειτουργίας της σχολής μέσω διαλόγου με το Τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαίδευσης (YÖK).
  • Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης θα ανοίξει ξανά τον Σεπτέμβριο μετά από εκτεταμένες ανακαινίσεις, σύμφωνα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.
  • Εξετάζονται διάφορες μορφές λειτουργίας της σχολής, όπως σύνδεση με κρατικά πανεπιστήμια ή λειτουργία υπό την αιγίδα πανεπιστημίου.
  • Η σχολή παρέμεινε κλειστή για 54 χρόνια και το Πατριαρχείο επιθυμεί την επαναλειτουργία της ως ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα συνδεδεμένο με το Υπουργείο Παιδείας.
Snapshot powered by AI

Με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συναντήθηκε σήμερα, 16 Ιουνίου 2026, με τον Εξοχ. Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και τον Ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης Θεοφιλ. Επίσκοπο Αραβισσού κ. Κασσιανό, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Εξοχ. Πρόεδρο για την συνάντησή τους, κατά την διάρκεια της οποίας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, σε εγκάρδια ατμόσφαιρα, ζητήματα που αφορούν το Πατριαρχείο και την Ρωμαίηκη Κοινότητα.

H συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαιτέρως στο θέμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της, στο πλαίσιο και του διαλόγου που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της χώρας, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως (YÖK) και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο Παναγιώτατος και οι Αρχιερείς που τον συνοδεύουν πρόκειται να επιστρέψουν αυθημερόν στην Πόλη.

Τι γίνεται με την Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Υπενθυμίζεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την πρόσφατή επίσκεψή του στην Αθήνα, ανακοίνωσε ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, θα ανοίξει ξανά τον Σεπτέμβριο με μια μεγαλοπρεπή τελετή, προσθέτοντας ότι «η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία έχει ξεκινήσει».

«Τους επόμενους μήνες», είχε αναφέρει, «θα ολοκληρωθούν εκτεταμένες ανακαινίσεις στο σχολικό συγκρότημα. Θα γιορτάσουμε τα εγκαίνια τον Σεπτέμβριο».

Το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής συζητήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Βαρθολομαίου και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Τα θετικά νέα που μας φέρατε σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης είναι εξαιρετικά σημαντικά», τόνισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος τη χαρακτήρισε ως «ιστορική απόφαση» που ο Πατριάρχης «επιθυμούσε εδώ και καιρό», όπως

Η θεολογική σχολή ήταν κλειστή για 54 χρόνια και το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζήτησε να επαναλειτουργήσει υπό το προηγούμενο καθεστώς της ως ιδιωτική σχολή που συνδέεται με το Υπουργείο Παιδείας.

Ωστόσο, πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι θα εξεταστούν διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένου ενός ιδρύματος που συνδέεται με κρατικά πανεπιστήμια, μιας θεολογικής σχολής υπό την αιγίδα ενός πανεπιστημίου ή μιας επαγγελματικής σχολής.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
18:55ΕΛΛΑΔΑ

Ναύπλιο: «Προσπαθούσαν να την επαναφέρουν για 45'» - Τι συνέβη πριν την κατάρρευση της 55χρονης

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Εμπόριο ΕΕ – ΗΠΑ: «Πράσινο φως» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τη νομοθεσία περί δασμών

18:41ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος Μασκ με τη γερμανική τηλεόραση: Καταθέτει μήνυση-μαμούθ για «εξωφρενικά ψεύδη»

18:38ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Γλυπτά του Παρθενώνα: Στήριξη για τον επαναπατρισμό από τον Ιταλό υπουργό Πολιτισμού

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιοτ στη Μάγχη

18:33LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος ένα μήνα μετά τον ακρωτηριασμό του: «Είχα μία επιπλοκή στο χειρουργείο, ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου»

18:32ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη Τεμπών: Απορρίφθηκαν τα αιτήματα των Δικηγορικών Συλλόγων και του σωματείου μηχανοδηγών

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: «Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα» - Συγκλονίζει η μητέρα της μίας εκ των δύο ανηλίκων που πιάστηκαν στα χέρια

18:09ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ραγδαίες εξελίξεις στον ΣΥΡΙΖΑ: «Καρατομεί» Παππά ο Φάμελλος - Διαζύγιο «κοινή συναινέσει» και με Ζαχαριάδη

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

18:01ANNOUNCEMENTS

10 χρόνια Αριστεία Φαρμακευτικής Αγοράς: Η επετειακή βραδιά που συγκέντρωσε τους πρωταγωνιστές του ελληνικού φαρμακείου

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το σκεπτικό για την απόφαση αναίρεσης του Αρείου Πάγου και την επιστροφή στη φυλακή

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόστιμο 309.339 ευρώ στην Τottis Bingo για υπέρβαση περιθωρίου κέρδους

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η «ελληνική εθνική θρησκεία» στην οποία ορκίστηκε ο Συνταγματάρχης

17:37ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Βαρθολομαίου - Ερντογάν για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης - Ποιο θα είναι το καθεστώς

17:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ξεπέρασε τους 35 °C ο υδράργυρος την Τρίτη - Πού καταγράφηκαν οι υψηλότερες θερμοκρασίες

17:36ΚΟΣΜΟΣ

Burgenstock: Αυτό είναι το ορεινό θέρετρο - «φυσικό φρούριο» στο οποίο θα υπογραφεί η Συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν

17:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου που έγραψε ιστορία κέρδισε εκατομμύρια followers μέσα σε μια νύχτα

17:24ΥΓΕΙΑ

Γιατί είναι πιο δύσκολο να καταλάβουμε τις γυναίκες ψυχοπαθείς

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:56ΕΛΛΑΔΑ

Νεκρή σε τροχαίο στη Μύκονο 37χρονη Ιταλίδα - Είχε ταξιδέψει για το μπάτσελορ του γάμου της

17:45ΕΛΛΑΔΑ

Τι είναι η «ελληνική εθνική θρησκεία» στην οποία ορκίστηκε ο Συνταγματάρχης

08:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Έρχονται αυξήσεις - Ποιοι είναι οι... τυχεροί (αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα)

07:24ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έτσι θα κυλήσει ο Ιούλιος - Η πρόγνωση ECMWF, UKMO, JMA και άλλων 5 μετεωρολογικών κέντρων

09:11ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ατμοσφαιρικό βουνό φέρνει μπόρες και καταιγίδες - Πότε θα «χτυπήσουν» την Αττική

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: «Έτσι όπως χτυπάει το παιδί μου θα μπορούσα να το έχω πάρει σε κάσα» - Συγκλονίζει η μητέρα της μίας εκ των δύο ανηλίκων που πιάστηκαν στα χέρια

18:35ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά κατά γιοτ στη Μάγχη

16:44ΚΑΙΡΟΣ

Έρχεται θερμή εισβολή το επόμενο 15ημερο – Τι απαντά ο Κολυδάς στα σενάρια για καύσωνα

15:25ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τουρισμός για Όλους 2026: Πότε ξεκινούν οι αιτήσεις για voucher έως €600 – Αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια – Όλες οι αλλαγές του προγράμματος

16:50ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Δολοφονία στη Δράμα: Σκότωσε την Αντιγόνη με 7 μαχαιριές – Τι έδειξε η ιατροδικαστική

18:33LIFESTYLE

Συγκλονίζει ο Σταύρος Φλώρος ένα μήνα μετά τον ακρωτηριασμό του: «Είχα μία επιπλοκή στο χειρουργείο, ήταν η χειρότερη εβδομάδα της ζωής μου»

09:01ΕΥ ΖΗΝ

Τι συμβαίνει με το σάκχαρο όταν τρώτε τακτικά ψωμί με προζύμι

17:52ΕΛΛΑΔΑ

Νέα Σμύρνη: Μαχαίρωσαν 13χρονο έξω από δημοτικό σχολείο

14:26ΚΟΣΜΟΣ

Τουρκάλα γλέντησε με νταούλια και χορούς το διαζύγιο μετά από 24 χρόνια γάμου, έξω από τα δικαστήρια

13:56ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στη Δράμα: «Δεν δεχόταν τον χωρισμό» - Η αιχμηρή ανάρτηση της Λένας Διβάνη

12:42WHAT THE FACT

Η Αφρική χωρίζεται στα δύο πιο γρήγορα από όσο νομίζαμε και «γεννάει» έναν νέο ωκεανό

16:53ΚΟΣΜΟΣ

«Μπαμπά, δώσε μου τον λόγο σου ότι δεν θα παραιτηθείς όταν πεθάνω»: Η εξομολόγηση Μπάιντεν στον Tζει Λένο για την τελευταία επιθυμία του γιου του, Μπο

18:07WHAT THE FACT

Praearcturus gigas: Ο μεγαλύτερος σκορπιός του πλανήτη κρυβόταν σε συρτάρι μουσείου για 150 χρόνια - διέθετε δαγκάνες μήκους έως και 16 εκατοστών

17:59ΕΛΛΑΔΑ

Αλέξανδρος Γιωτόπουλος: Το σκεπτικό για την απόφαση αναίρεσης του Αρείου Πάγου και την επιστροφή στη φυλακή

06:52LIFESTYLE

MasterChef: Η ημερομηνία του τελικού και όσα θα δούμε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ