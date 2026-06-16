Συνάντηση Βαρθολομαίου - Ερντογάν για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης - Ποιο θα είναι το καθεστώς

Snapshot Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στις προοπτικές επαναλειτουργίας της σχολής μέσω διαλόγου με το Τουρκικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαίδευσης (YÖK).

Η Θεολογική Σχολή της Χάλκης θα ανοίξει ξανά τον Σεπτέμβριο μετά από εκτεταμένες ανακαινίσεις, σύμφωνα με τον Οικουμενικό Πατριάρχη.

Εξετάζονται διάφορες μορφές λειτουργίας της σχολής, όπως σύνδεση με κρατικά πανεπιστήμια ή λειτουργία υπό την αιγίδα πανεπιστημίου.

Η σχολή παρέμεινε κλειστή για 54 χρόνια και το Πατριαρχείο επιθυμεί την επαναλειτουργία της ως ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα συνδεδεμένο με το Υπουργείο Παιδείας. Snapshot powered by AI

Με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, συναντήθηκε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης, Βαρθολομαίος.

Βασικό αντικείμενο της συνάντησης ήταν η επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fener Rum Patriği Bartholomeos'u kabul etti https://t.co/LPHnxDbjC1 pic.twitter.com/mCyU9Kagbz — Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 16, 2026

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου:

Η Α.Θ.Παναγιότης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, συναντήθηκε σήμερα, 16 Ιουνίου 2026, με τον Εξοχ. Πρόεδρο της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Recep Tayyip Erdoğan, στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, ο οποίος συνοδευόταν από τον Σεβ. Μητροπολίτη Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ και τον Ηγούμενο της Μονής Αγίας Τριάδος Χάλκης Θεοφιλ. Επίσκοπο Αραβισσού κ. Κασσιανό, εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Εξοχ. Πρόεδρο για την συνάντησή τους, κατά την διάρκεια της οποίας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν, σε εγκάρδια ατμόσφαιρα, ζητήματα που αφορούν το Πατριαρχείο και την Ρωμαίηκη Κοινότητα.

H συζήτηση επικεντρώθηκε ιδιαιτέρως στο θέμα της Ιεράς Θεολογικής Σχολής της Χάλκης και την προοπτική επαναλειτουργίας της, στο πλαίσιο και του διαλόγου που έχει ξεκινήσει ανάμεσα στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας της χώρας, το Ανώτατο Συμβούλιο Εκπαιδεύσεως (YÖK) και το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Ο Παναγιώτατος και οι Αρχιερείς που τον συνοδεύουν πρόκειται να επιστρέψουν αυθημερόν στην Πόλη.

Τι γίνεται με την Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Υπενθυμίζεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, κατά την πρόσφατή επίσκεψή του στην Αθήνα, ανακοίνωσε ότι η Θεολογική Σχολή της Χάλκης, θα ανοίξει ξανά τον Σεπτέμβριο με μια μεγαλοπρεπή τελετή, προσθέτοντας ότι «η αντίστροφη μέτρηση για την επαναλειτουργία έχει ξεκινήσει».

«Τους επόμενους μήνες», είχε αναφέρει, «θα ολοκληρωθούν εκτεταμένες ανακαινίσεις στο σχολικό συγκρότημα. Θα γιορτάσουμε τα εγκαίνια τον Σεπτέμβριο».

Το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής συζητήθηκε επίσης κατά τη διάρκεια συνάντησης μεταξύ του Βαρθολομαίου και του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη. «Τα θετικά νέα που μας φέρατε σχετικά με την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης είναι εξαιρετικά σημαντικά», τόνισε ο πρωθυπουργός, ο οποίος τη χαρακτήρισε ως «ιστορική απόφαση» που ο Πατριάρχης «επιθυμούσε εδώ και καιρό», όπως

Η θεολογική σχολή ήταν κλειστή για 54 χρόνια και το Οικουμενικό Πατριαρχείο ζήτησε να επαναλειτουργήσει υπό το προηγούμενο καθεστώς της ως ιδιωτική σχολή που συνδέεται με το Υπουργείο Παιδείας.

Ωστόσο, πληροφορίες από τουρκικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι θα εξεταστούν διάφορες επιλογές, συμπεριλαμβανομένου ενός ιδρύματος που συνδέεται με κρατικά πανεπιστήμια, μιας θεολογικής σχολής υπό την αιγίδα ενός πανεπιστημίου ή μιας επαγγελματικής σχολής.

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