Η G7 σφίγγει τον κλοιό στη Ρωσία – Νέες κυρώσεις και περισσότερα όπλα στην Ουκρανία

Snapshot Οι ηγέτες της G7 συμφώνησαν σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και σε αυξημένη στρατιωτική στήριξη προς την Ουκρανία, συμπεριλαμβανομένων όπλων μακράς εμβέλειας και ενίσχυσης της αεράμυνας.

Η G7 δεσμεύτηκε να στηρίξει την Ουκρανία στον ενεργειακό τομέα για να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του επόμενου χειμώνα, λόγω των ρωσικών επιθέσεων σε υποδομές ενέργειας.

Στο ανακοινωθέν της συνόδου αναφέρεται πρόοδος της Ουκρανίας στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες και εκφράζεται αισιοδοξία για πιθανή αποκατάσταση της ειρήνης.

Η απόφαση της G7 έρχεται μετά τη συμφωνία ΗΠΑ

Ιράν για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ και χαρακτηρίζεται ως «στιγμή στρατηγικής αφύπνισης» από τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς περιέγραψε τη σύνοδο ως «ημέρα ελπίδας» και ανέφερε δηλώσεις για ανάγκη συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας για τον τερματισμό του πολέμου. Snapshot powered by AI

Σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας και σε περαιτέρω στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας συμφώνησαν οι ηγέτες της G7, σύμφωνα με το τελικό ανακοινωθέν της συνόδου στην Εβιάν της Γαλλίας.

Οι ΗΠΑ, η Γερμανία, η Γαλλία, η Βρετανία, η Ιταλία, η Ιαπωνία και ο Καναδάς δεσμεύτηκαν να αυξήσουν τις παραδόσεις όπλων μακράς εμβέλειας και να ενισχύσουν τις δυνατότητες αντιαεροπορικής άμυνας του ουκρανικού στρατού.

Στο κοινό κείμενο γίνεται λόγος για «νέα ορμή» και για πρόοδο της Ουκρανίας στα πεδία των μαχών τους τελευταίους μήνες.

Οι ηγέτες της G7 εκτιμούν ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για τη λήψη επιπρόσθετων μέτρων κατά της Μόσχας, μετά τη συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν που προβλέπει το άνοιγμα του στρατηγικής σημασίας στενού του Ορμούζ.

Στήριξη και στον ενεργειακό τομέα

Πέρα από τα όπλα και τα πυρομαχικά, η G7 δεσμεύτηκε να στηρίξει την Ουκρανία και στον τομέα της ενέργειας, ώστε η χώρα να αντεπεξέλθει στις ανάγκες του επόμενου χειμώνα.

Η βοήθεια κρίνεται αναγκαία, καθώς ο ρωσικός στρατός συνεχίζει να πλήττει σταθμούς παραγωγής ενέργειας και το δίκτυο διανομής.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, οικοδεσπότης της συνόδου, χαρακτήρισε τις αποφάσεις «στιγμή στρατηγικής αφύπνισης» και μίλησε για «νίκες» ως προς τη στήριξη της Ουκρανίας.

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Από την πλευρά του, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έκανε λόγο για «ημέρα ελπίδας» και για πιθανότητα αποκατάστασης της ειρήνης, αναφερόμενος στη δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι ήρθε η ώρα η Ρωσία «να κλείσει συμφωνία» με την Ουκρανία για τον τερματισμό του πολέμου.