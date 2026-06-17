Ρωσική φρεγάτα έριξε προειδοποιητικά πυρά σε βρετανικό γιοτ στη Μάγχη

Snapshot Ρωσική φρεγάτα Admiral Grigorovich έριξε προειδοποιητικά πυρά εναντίον βρετανικού γιοτ που πλησίασε κοντά στη Μάγχη, χωρίς να στοχεύσει το πλοίο.

Το βρετανικό γιοτ Bright Future αγνόησε προειδοποιήσεις και διατήρησε απόσταση περίπου 150 μέτρων πριν γίνουν οι προειδοποιητικές βολές.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή ζημιές και το πλήρωμα του γιοτ ελέγχθηκε από βρετανικό περιπολικό σκάφος για ασφάλεια.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε διεθνή ύδατα και θεωρείται μεμονωμένο, χωρίς άμεση σύνδεση με την πρόσφατη βρετανική κατάσχεση ρωσικού πετρελαιοφόρου.

Η φρεγάτα Admiral Grigorovich παρακολουθείται τακτικά από το Βασιλικό Ναυτικό και χρησιμοποιεί προειδοποιητικές βολές για να αποτρέψει πλησιάσματα σε απόσταση λιγότερη των 500 μέτρων. Snapshot powered by AI

Ένα ρωσικό πολεμικό πλοίο έριξε προειδοποιητικά πυρά σε απόσταση λίγων εκατοντάδων μέτρων από ένα βρετανικό γιοτ αναψυχής που διέσχιζε τη Μάγχη το πρωί της Τρίτης, εν μέσω μιας περιόδου αυξημένων εντάσεων μεταξύ Λονδίνου και Μόσχας.

Το σπάνιο περιστατικό έλαβε χώρα στις 11:40 π.μ (τοπική ώρα), περισσότερα από 20 μίλια νότια της Νήσου Γουάιτ και λιγότερο από 40 μίλια βόρεια της Νορμανδίας στη Γαλλία, όταν το γιοτ, που αναγνωρίστηκε ως το ιδιωτικό πλοίο Bright Future, έπλευσε κοντά στο Admiral Grigorovich και αγνόησε τουλάχιστον μία προειδοποίηση.

Βρετανικές πηγές ανέφεραν ότι οι αρχικές ενδείξεις ήταν ότι Ρώσοι ναύτες έριξαν περισσότερους από έναν πυροβολισμούς αφού το γιοτ πλησίασε την βαριά οπλισμένη φρεγάτα. «Μετά από προσπάθειες επικοινωνίας με ένα βρετανικό πλοίο στο κανάλι, το Grigorovich έριξε προειδοποιητικές βολές. Δεν στόχευαν το πλοίο και ήταν μια προσπάθεια να αποτραπεί μια πιθανή σύγκρουση», ανέφερε το Υπουργείο Άμυνας .

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας δήλωσε αργότερα ότι το γιοτ βρισκόταν σε «επικίνδυνη πορεία» και ότι έγιναν αρκετές προσπάθειες επικοινωνίας μαζί του. Ρώσοι δήλωσαν ότι εκτοξεύτηκαν φωτοβολίδες, αλλά το γιοτ συνέχισε να κινείται σε απόσταση 150 μέτρων πριν από την προειδοποιητική βολή.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από το γιοτ, το οποίο συνέχισε το ταξίδι του, ανέφερε το Ηνωμένο Βασίλειο. Όσοι επέβαιναν στο πλοίο δέχτηκαν επίσκεψη από σκάφος που εστάλη από το HMS Tyne, ένα περιπολικό πλοίο του Βασιλικού Ναυτικού , για να συλλέξει λεπτομέρειες και να ελέγξει αν το πλήρωμα ήταν ασφαλές.

Η Τζέιν και ο Άλαν Κέλβι, ένα ζευγάρι συνταξιούχων Βρετανών, επέβαιναν στο γιοτ μήκους 12 μέτρων. Το HMS Tyne έλεγξε ότι το ζευγάρι ήταν ασφαλές αφού κάλεσαν την Ακτοφυλακή. Η Τζέιν Κέλβι δήλωσε στο iPaper ότι «ήταν λίγο τρομακτικό» και «σίγουρα ασυνήθιστο», αλλά είπε ότι δεν φοβούνται για την ασφάλειά τους.

Είπε επίσης στο BBC Newsnight: «Έκαναν πέντε σήματα με την κόρνα τους, που σημαίνει 'μας είδατε;' Αμέσως στρίψαμε δύο μοίρες προς τα αριστερά, ώστε να δουν ότι κάναμε σκόπιμη αλλαγή πορείας, πράγμα που σήμαινε ότι τους είχαμε δει. Ένα λεπτό περίπου αργότερα, έκαναν πέντε ακόμη σήματα με την κόρνα τους και στη συνέχεια τέσσερα με πέντε πυρά από μικρά όπλα, τα οποία δεν στόχευαν εμάς, ήταν προειδοποιητικά πυρά που ανέβηκαν στον αέρα».

Το ζευγάρι διαφώνησε με τη ρωσική εκδοχή των γεγονότων. Η Τζέιν πρόσθεσε: «Δεν προσπάθησαν να επικοινωνήσουν μαζί μας μέσω ασυρμάτου, δεν μας φάνηκαν σαν να ήταν ακυβέρνητοι, σίγουρα δεν ήμασταν σε τροχιά σύγκρουσης. Θα τους χάναμε. Απλώς δεν ήταν περιστατικό μέχρι που άρχισαν οι πυροβολισμοί».

Το επεισόδιο, το οποίο έλαβε χώρα σε διεθνή ύδατα, σημειώθηκε λίγες μέρες αφότου το Ηνωμένο Βασίλειο κατέλαβε ένα πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Ρωσία , το Smyrtos, στα ανοικτά των ακτών της Νήσου Γουάιτ. Ήταν η πρώτη φορά που βρετανικές δυνάμεις ηγήθηκαν της κατάσχεσης ενός πλοίου που υπόκειται σε κυρώσεις από την έναρξη του πολέμου κατά της Ουκρανίας.

Ο καπετάνιος του δεξαμενόπλοιου, Ajay Pant, ένας 38χρονος Ινδός υπήκοος, κατηγορήθηκε για παραβίαση των κυρώσεων του Ηνωμένου Βασιλείου στις εξαγωγές ρωσικού πετρελαίου σε δικαστήριο του Σαουθάμπτον. Κατά τη στιγμή της κατάσχεσής του, το δεξαμενόπλοιο μετέφερε 98.000 τόνους ρωσικού αργού πετρελαίου με προορισμό την Ινδία.

Τη Δευτέρα, δύο άνδρες, οι οποίοι φαίνεται να λειτουργούσαν υπό τις οδηγίες ενός διαδικτυακού χειριστή με δεσμούς με τη Ρωσία, κρίθηκαν ένοχοι για συνωμοσία με σκοπό την πραγματοποίηση εμπρηστικής επίθεσης σε περιουσία που συνδέεται με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Κιρ Στάρμερ.

Την Τρίτη, στη Σύνοδο Κορυφής της G7 στη Γαλλία, ο Στάρμερ δήλωσε ότι ήταν ικανοποιημένος που «έχει πλέον αποδοθεί δικαιοσύνη» και είπε ότι η επίθεση πρέπει να εξεταστεί σε ένα ευρύτερο πλαίσιο - τον αντίκτυπο των δυτικών οικονομικών κυρώσεων στην ικανότητα της Ρωσίας να πολεμήσει στην Ουκρανία.

Το περιστατικό έρχεται εν μέσω μιας συνεχιζόμενης διαμάχης για τη χρηματοδότηση της άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου μετά την παραίτηση του υπουργού Άμυνας, Τζον Χίλι , την περασμένη εβδομάδα. Την Τρίτη, ο Ριτς Νάιτον, αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Άμυνας, δήλωσε σε επιτροπή της Βουλής των Λόρδων ότι η Βρετανία θα πρέπει να «περιορίσει» τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και ασκήσεις τα επόμενα χρόνια, εάν το Υπουργείο Άμυνας δεν λάβει επιπλέον χρηματοδότηση από την Ντάουνινγκ Στριτ και το Υπουργείο Οικονομικών.

Δεδομένου του πλαισίου του περιστατικού στη Μάγχη, βρετανικές πηγές δήλωσαν ότι το θεωρούν ως μεμονωμένο επεισόδιο, που δεν συνδέεται με την αναχαίτιση του Smyrtos από το Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πυροβολισμοί δεν στόχευαν το γιοτ, τόνισαν. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει ανησυχία ότι η Ρωσία μπορεί να προβεί σε αντίποινα κατά της βρετανικής εμπορικής ναυτιλίας σε απάντηση στην κατάσχεση του Smyrtos. «Εάν η Ρωσία απαντήσει, είναι πιθανό να το κάνει με τον ίδιο τρόπο», προειδοποίησε μια ναυτική πηγή.

Το πολεμικό πλοίο Admiral Grigorovich είναι το πρώτο σε μια κατηγορία φρεγατών μήκους σχεδόν 125 μέτρων και με πλήρωμα έως 220 άτομα. Το κύριο πυροβόλο των 100 χιλιοστών είναι ικανό να βάλλει 80 φυσίγγια το λεπτό σε απόσταση μεγαλύτερη των 20 χιλιομέτρων και να πλήττει πολλαπλούς στόχους. Το πολεμικό πλοίο έχει αναπτυχθεί τακτικά κοντά σε βρετανικά ύδατα φέτος. Έχει συνοδεύσει τακτικά ρωσικά σκιώδη σκάφη του στόλου στη Μάγχη και τη Βόρεια Θάλασσα και έχει ανεφοδιαστεί με καύσιμα στα ανοικτά των ακτών του Σάφολκ για να παραμείνει κοντά στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Συνήθως, το πλοίο αυτό παρακολουθείται από σκάφη του Βασιλικού Ναυτικού όταν πλησιάζει κοντά στα χωρικά ύδατα του Ηνωμένου Βασιλείου για λόγους ασφαλείας. Ο Τζον Φόρμαν, πρώην λοχαγός του Βασιλικού Ναυτικού και ακόλουθος άμυνας στη Μόσχα, δήλωσε: «Αυτή μπορεί να μην είναι η απάντηση του Βλαντιμίρ Πούτιν στην κατάσχεση της Μάγχης, αλλά οι ιστιοπλόοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι δεν πρέπει να πλέουν κοντά σε ρωσικό πολεμικό πλοίο».

«Οι Ρώσοι καπετάνιοι, τα ρωσικά πολεμικά πλοία, είναι πάντα νευρικοί όταν πλησιάζουν σκάφη. Έχουν μια νοητή ζώνη αποκλεισμού περίπου 500 μέτρων. Δεν είναι ασυνήθιστο για έναν Ρώσο καπετάνιο να πυροβολεί αφού εκδώσει προειδοποίηση.»

Τα περιστατικά πυρών στη θάλασσα είναι εξαιρετικά σπάνια σε καιρό ειρήνης, αν και οι προειδοποιητικές βολές θεωρούνται ένας θεμιτός τρόπος για το ναυτικό να αποτρέψει άλλα πλοία από το να πλησιάσουν. Ωστόσο, δεν είναι γνωστό πότε έπεσαν για τελευταία φορά πυροβολισμοί στη Μάγχη σε ναυτικό περιστατικό.

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