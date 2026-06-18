Ξεράθηκε η αρχαία βελανιδιά του Ρομπέν των Δασών στο Ηνωμένο Βασίλειο, μετά από 1.200 χρόνια ζωής

Η Major Oak, ένα από τα πιο εμβληματικά δέντρα του Ηνωμένου Βασιλείου, χάρη στην ηλικία, το μέγεθος και τη σύνδεσή του με τον θρύλο του «Ρομπέν των Δασών», θεωρείται πλέον νεκρό, σύμφωνα με τους ειδικούς.

Η αρχαία βελανιδιά εκτιμάται ότι βρισκόταν στο Sherwood Forest, στο Nottinghamshire, εδώ και 1.200 χρόνια και θεωρείται μία από τις μεγαλύτερες βελανιδιές της Βρετανίας.

Τα προηγούμενα χρόνια, οι ειδικοί κατέβαλαν σημαντικές προσπάθειες για την προστασία του δέντρου, το οποίο προσέλκυσε εκατομμύρια επισκέπτες κατά τη διάρκεια της ζωής του. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια η κατάστασή του επιδεινωνόταν σταδιακά.

Πηγή: Ben Andrew/RSPB

Η Royal Society for the Protection of Birds (RSPB), η οποία διαχειρίζεται το δάσος, ανακοίνωσε ότι, μετά την πρώτη άνοιξη κατά την οποία η βελανιδιά δεν έβγαλε καθόλου φύλλα, οι επιστημονικές εκτιμήσεις επιβεβαίωσαν πως το ιστορικό δέντρο έχει πλέον πεθάνει.

Αν και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί η ακριβής αιτία του θανάτου του, η RSPB εκτιμά ότι συνέβαλε ένας συνδυασμός παραγόντων, μεταξύ των οποίων χρόνια «καλοπροαίρετων δομικών παρεμβάσεων» για τη στήριξή του, αλλά και η έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα γύρω από αυτό.

Σύμφωνα με την οργάνωση, η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την κατάστασή του, καθώς οι πρόσφατοι καύσωνες και οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας προστέθηκαν στις φυσικές δυσκολίες που αντιμετώπιζε λόγω της προχωρημένης ηλικίας του.

Παρά τον θάνατό του, το Major Oak θα παραμείνει όρθιο στο δάσος ως φυσικό μνημείο για τους επισκέπτες και την άγρια ζωή, ενώ δενδρύλλια που προέρχονται από το ιστορικό δέντρο έχουν ήδη φυτευτεί σε διάφορες περιοχές του κόσμου.

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