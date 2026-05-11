Ο «Προμηθέας» 4.900 ετών ήταν το παλαιότερο δέντρο στον κόσμο - Μέχρι που ένας φοιτητής το έκοψε

Snapshot Ο «Προμηθέας» ήταν το παλαιότερο μη κλωνικό δέντρο στον κόσμο, ηλικίας περίπου 4.900 ετών, πριν κοπεί το 1964 από τον φοιτητή Donald R. Currey.

Ο Currey έκοψε τον «Προμηθέα» με άδεια της Δασικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, αφού η λήψη δειγμάτων με τρυπάνι αποδείχθηκε δύσκολη.

Τα πεύκα Bristlecone, όπως ο «Προμηθέας», είναι εξαιρετικά ανθεκτικά δέντρα που αναπτύσσονται αργά και μπορούν να ζήσουν χιλιάδες χρόνια.

Το δέντρο «Μαθουσάλας», επίσης πεύκο Bristlecone, θεωρείται σήμερα το παλαιότερο ζωντανό μη κλωνικό δέντρο με ηλικία περίπου 4.789 ετών.

Ο οργανισμός Pando στη Γιούτα, που αποτελείται από κλώνους λεύκης, είναι ένας από τους παλαιότερους ζωντανούς οργανισμούς, με ηλικία έως και 80.000 ετών. Snapshot powered by AI

Λάθη γίνονται, αλλά κάποια μπορεί να είναι καταστροφικά.

Αυτό συνέβη στην περίπτωση του «Προμηθέα», το οποίο αποδείχθηκε ως το παλαιότερο μη κλωνικό δέντρο στον κόσμο. Ως «μη κλωνικό» δέντρο ορίζεται, ο αρχικός οργανισμός που φύτρωσε, και όχι παρακλάδι ή ρίζωμα που αναγεννήθηκε.

Όλα συνέβησαν το καλοκαίρι του 1964, όταν ο μεταπτυχιακός φοιτητής Donald R. Currey έγινε ο άνθρωπος που έγραψε άθελά του, το όνομά του στην ιστορία. Έγινε υπεύθυνος για τον θάνατο του Προμηθέα, ενός πεύκου bristlecone που βρισκόταν σε αυτό που σήμερα είναι το Εθνικό Πάρκο Great Basin, στη Νεβάδα.

Τα πεύκα Bristlecone είναι από τα πιο ανθεκτικά δέντρα που υπάρχουν. Αναπτύσσονται αργά, έχουν πυκνό ξύλο που τα καθιστά ανθεκτικά στις καιρικές συνθήκες, τα έντομα και τους μύκητες, και έχουν μια χαρακτηριστική εμφάνιση. Ένα συγκεκριμένο είδος, το πεύκο Great Basin bristlecone (Pinus longaeva), μπορεί να ζήσει για χιλιάδες χρόνια.

Χωρίς να έχει ακούσει ποτέ για τα πεύκα Bristlecone πριν από τις μεταπτυχιακές του σπουδές, ο Currey άρχισε να ενδιαφέρεται για αυτά αφού η μητέρα του του έστειλε ένα άρθρο του National Geographic γραμμένο από τον Edmund Schulman, τον ερευνητή που έλαβε δείγματα από το πεύκο Bristlecone Methuselah – το οποίο μπορεί να είναι σήμερα το παλαιότερο γνωστό μη κλωνικό δέντρο στον κόσμο.

Ως γεωγράφος, ο Currey θεωρητικοποίησε ότι αυτά τα δέντρα θα μπορούσαν ενδεχομένως να είναι χρήσιμα στην έρευνά του για τη χρονολόγηση παγετώνων χαρακτηριστικών που βρέθηκαν κάτω από το Wheeler Peak της Great Basin, όπου πραγματοποιούσε επιτόπια έρευνα.

Οι δακτύλιοι ανάπτυξης των δέντρων μπορούν να λειτουργήσουν ως αρχείο του κλίματος την εποχή που σχηματίστηκαν, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να παρέχει πληροφορίες και για το τι συνέβαινε στους παγετώνες εκείνη την εποχή. Και όταν πρόκειται για αρχαία δέντρα όπως τα πεύκα Bristlecone, οι πληροφορίες που περιέχουν μπορούν να καλύπτουν μια πολύ μεγάλη χρονική περίοδο.

Για να ληφθούν αυτά τα δεδομένα από τους δακτυλίους ανάπτυξης απαιτείται η χρήση ενός τρυπανιού για την εξαγωγή ενός κυλίνδρου ξύλου περίπου στο μέγεθος μολυβιού από ένα δέντρο, γνωστού ως δείγμα πυρήνα.

Ο Currey έλαβε άδεια από τη Δασική Υπηρεσία των ΗΠΑ να κάνει ακριβώς αυτό σε μια ομάδα πεύκων Bristlecone που φύονται κάτω από το Wheeler Peak, συμπεριλαμβανομένου ενός που είναι γνωστό στους τοπικούς ορειβάτες ως Προμηθέας.

Όμως η λήψη δειγμάτων αποδείχθηκε πιο δύσκολη και έτσι με περαιτέρω άδεια από τη Δασική Υπηρεσία, ο Προμηθέας κόπηκε, και λήφθηκε μια διατομή πάχους 30 εκατοστών από το κομμένο δέντρο.

Ο Currey είχε ήδη υποψιαστεί ότι ο Προμηθέας ήταν πάνω από 4.000 ετών, αλλά μόνο όταν κάθισε αργότερα να μετρήσει τους δακτυλίους συνειδητοποίησε τι ακριβώς είχε μόλις κόψει.

«Αρχίσαμε να βλέπουμε ότι ξεπερνούσαμε τις 4.000 χρόνια, 4.500, 4.600, που ήταν το παλαιότερο ρεκόρ που είχε αναφερθεί στη βιβλιογραφία μέχρι εκείνη τη στιγμή», είπε ο Currey σε ένα ντοκιμαντέρ του 2001. «Και καταλήξαμε στις 4.900 χρόνια περίπου. Και σκέφτεσαι: "Πρέπει να έκανα κάτι λάθος. Καλύτερα να ξαναμετρήσω. Καλύτερα να ξαναμετρήσω. Καλύτερα να κοιτάξω πολύ προσεκτικά με μεγαλύτερη μεγέθυνση».

Αλλά δεν υπήρχε λάθος. Ο Προμηθέας ήταν περίπου 4.900 ετών και, εκείνη τη στιγμή, το παλαιότερο δέντρο που είχε χρονολογηθεί ποτέ – ήταν νεκρό.

Τώρα, το μόνο που απομένει από τον Προμηθέα στην αρχική του θέση είναι ο κορμός του, ο οποίος φαίνεται μάλλον αδιάκριτος ανάμεσα στα γύρω βράχια, που έχουν παρόμοιο χρώμα. Αν όμως επισκεφθείτε το Κέντρο Επισκεπτών του Great Basin, θα μπορείτε να δείτε ένα κομμάτι του δέντρου – και να μετρήσετε οι ίδιοι τους δακτυλίους.

Σήμερα, τον τίτλο διεκδικούν, ο Μαθουσάλας, ένα άλλο πεύκο bristlecone, που πιστεύεται ότι είναι περίπου 4.789 ετών.

Το Great Grandfather, ένα γιγάντιο κυπαρίσσι στη Χιλή, εκτιμάται ότι είναι περίπου 5.400 ετών. Ωστόσο, η Γιούτα κατέχει το ρεκόρ για έναν από τους παλαιότερους ζωντανούς οργανισμούς στον κόσμο, με τον εκτεταμένο όγκο της λεύκης (Populus tremuloides) γνωστό ως Pando – που αποτελείται από ένα πλέγμα κλώνων – ο οποίος χρονολογείται έως και 80.000 ετών.