ΗΠΑ: Αντιδράσεις Ρεπουμπλικανών για τη συμφωνία Τραμπ με το Ιράν

Snapshot Στελέχη του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος κατηγορούν τον Τραμπ ότι παραχωρεί στην Τεχεράνη περισσότερα από όσα εξασφάλισαν οι ΗΠΑ, ιδίως στα πυρηνικά και στις κυρώσεις.

Ο γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι υποστηρίζει ότι το Ιράν δεν περιορίστηκε ουσιαστικά και ότι η απειλή για το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ ενισχύει τη διαπραγματευτική του θέση.

Ο Ρότζερ Γουίκερ εκφράζει ανησυχία για την παραχώρηση στρατιωτικών επιτυχιών και αντιτίθεται στην άρση κυρώσεων και αποδέσμευση ιρανικών κεφαλαίων χωρίς τελική συμφωνία.

Υπάρχει σημαντική εσωτερική διαφωνία στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα σχετικά με τη συμφωνία, με ορισμένους γερουσιαστές να τη χαρακτηρίζουν ως σοβαρό λάθος εξωτερικής πολιτικής. Snapshot powered by AI

Δημόσια κριτική από στελέχη του ίδιου του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος προκαλεί η προσωρινή συμφωνία του Ντόναλντ Τραμπ με το Ιράν, με γερουσιαστές και συντηρητικούς σχολιαστές να αμφισβητούν ανοιχτά τους όρους του μνημονίου κατανόησης.

Οι επικριτές της συμφωνίας υποστηρίζουν ότι η Ουάσινγκτον δεν κατάφερε να περιορίσει ουσιαστικά το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ την ίδια στιγμή εμφανίζεται έτοιμη να συζητήσει την άρση κυρώσεων και την αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής Μπιλ Κάσιντι από τη Λουιζιάνα έγραψε στο X ότι οι πυρηνικές φιλοδοξίες του Ιράν «δεν περιορίστηκαν» και ότι η Τεχεράνη έμαθε πως η απειλή για κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ αποδίδει.

Κατά τον ίδιο, το Ιράν είναι πλέον πιθανό να χρησιμοποιήσει ξανά αυτή την πίεση στο μέλλον, έχοντας διαπιστώσει ότι ο έλεγχος της ναυσιπλοΐας μπορεί να του προσφέρει διαπραγματευτικά οφέλη.

«Παραχωρούνται οι στρατιωτικές επιτυχίες»

Σκληρή ήταν και η παρέμβαση του Ρότζερ Γουίκερ από το Μισισίπι, Ρεπουμπλικανού προέδρου της ισχυρής Επιτροπής Ενόπλων Δυνάμεων της Γερουσίας. Ο Γουίκερ εξέφρασε την ανησυχία ότι το μνημόνιο «διαπραγματεύεται μακριά» τα στρατιωτικά κέρδη των Ηνωμένων Πολιτειών, παραχωρώντας στο Ιράν σημαντικά ανταλλάγματα πριν υπάρξει τελική συμφωνία.

Ο ίδιος χαρακτήρισε λανθασμένη οποιαδήποτε προσπάθεια να πιεστεί το Ισραήλ να σταματήσει τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χεζμπολάχ στον Λίβανο, ενώ τάχθηκε κατά της άρσης κυρώσεων και της αποδέσμευσης ιρανικών κεφαλαίων με αντάλλαγμα, όπως είπε, «απλώς τη συμφωνία του Ιράν να διαπραγματευτεί για ακόμη 60 ημέρες».

Οι αντιδράσεις δείχνουν ότι η συμφωνία δεν συναντά ομοφωνία στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, παρά το γεγονός ότι φέρει την υπογραφή του Τραμπ. Ήδη, ένας Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής τη χαρακτήρισε «τη χειρότερη γκάφα εξωτερικής πολιτικής εδώ και δεκαετίες», ενώ άλλος έκανε λόγο για προβλέψεις που φαίνονται «κακοσχεδιασμένες».