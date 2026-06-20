Βενετία: Ο νέος δήμαρχος ετοιμάζει «χαράτσι» 50 ευρώ για όποιον θέλει να επισκεφτεί την πόλη

Ο νέος δήμαρχος της Βενετίας δήλωσε ότι ελπίζει να αυξήσει το αμφιλεγόμενο τέλος εισόδου για τους ημερήσιους επισκέπτες της πόλης της λιμνοθάλασσας ακόμη και στα 50 ευρώ (43 λίρες).

Ο Σιμόνε Βεντουρίνι, ο δεξιός πρώην αντιδήμαρχος Τουρισμού που εξελέγη δήμαρχος στα τέλη Μαΐου, ανέφερε ότι η πρόταση αποσκοπεί στην περαιτέρω αποθάρρυνση των αφίξεων «κατά τις περιόδους αυξημένης τουριστικής πίεσης».

Το 2024, η Βενετία έγινε η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που επέβαλε χρέωση εισόδου, εισάγοντας τέλος 5 ευρώ για 29 ημέρες αιχμής μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.

Το μέτρο επανήλθε το 2025, επεκτεινόμενο σε 54 ημερομηνίες, με τους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής να πληρώνουν διπλάσιο αντίτιμο. Φέτος, η πρωτοβουλία καλύπτει 60 ημερομηνίες.

Παρότι το σύστημα είχε μικρή επίδραση στον αριθμό των επισκεπτών, απέφερε 2,4 εκατ. ευρώ στα ταμεία του δήμου κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του, ποσό πολύ υψηλότερο από το αναμενόμενο. Οι αρχές της Βενετίας εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το μέτρο θα συμβάλει μακροπρόθεσμα στην αντιμετώπιση του υπερτουρισμού στη μνημειακή πόλη της UNESCO.

Ο Βεντουρίνι είχε δεσμευθεί κατά την προεκλογική του εκστρατεία να αυξήσει το τέλος μεταξύ 30 και 50 ευρώ, ανάλογα με τις ημερομηνίες.

Όπως είπε, το δημοτικό συμβούλιο εξετάζει πρόταση που σκοπεύει να καταθέσει στην εθνική κυβέρνηση, ζητώντας άδεια για την αύξηση του τέλους εισόδου «σε συγκεκριμένες ημέρες και όταν ξεπερνώνται ορισμένα όρια κρατήσεων».

Το τέλος καταβάλλεται ηλεκτρονικά και οι επισκέπτες λαμβάνουν έναν κωδικό QR, τον οποίο πρέπει να επιδεικνύουν στους υπαλλήλους που περιπολούν στα βασικά σημεία εισόδου της πόλης, όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός Venezia Santa Lucia.

Όσοι έχουν κλείσει διαμονή με διανυκτέρευση στη Βενετία εξαιρούνται από την πληρωμή του τέλους, όπως και οι τουρίστες από την ευρύτερη περιφέρεια του Βένετο – από όπου προέρχεται η πλειονότητα των ημερήσιων επισκεπτών – καθώς και τα παιδιά κάτω των 14 ετών. Ωστόσο, ακόμη και οι επισκέπτες που έχουν κλείσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο υποχρεούνται να δηλώσουν την παρουσία τους μέσω της σχετικής ιστοσελίδας.

Ο Βεντουρίνι δήλωσε: «Το τέλος εισόδου είναι σήμερα το μόνο αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών. Εργαζόμαστε, λοιπόν, πάνω σε μια πρόταση που θα το καταστήσει πιο αποτελεσματικό τις ημέρες υψηλής επισκεψιμότητας, με στόχο να βρεθεί μια νέα ισορροπία μεταξύ των αναγκών των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών».

Πρόσθεσε ότι τα έσοδα από το τέλος θα χρησιμοποιηθούν «για τη χρηματοδότηση δημοτικών υπηρεσιών και τη στήριξη της συντήρησης και προστασίας μιας μοναδικής πόλης, χτισμένης πάνω στο νερό, της οποίας το ετήσιο κόστος ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ».