Βενετία: Ο νέος δήμαρχος ετοιμάζει «χαράτσι» 50 ευρώ για όποιον θέλει να επισκεφτεί την πόλη

Το 2024, η Βενετία έγινε η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που επέβαλε χρέωση εισόδου, εισάγοντας τέλος 5 ευρώ για 29 ημέρες αιχμής μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου

Δημήτρης Δρίζος

Βενετία: Ο νέος δήμαρχος ετοιμάζει «χαράτσι» 50 ευρώ για όποιον θέλει να επισκεφτεί την πόλη

Το ζεύγος θα πραγματοποιήσει τον γάμο του στη Βενετία 

ΑΡ
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο νέος δήμαρχος της Βενετίας δήλωσε ότι ελπίζει να αυξήσει το αμφιλεγόμενο τέλος εισόδου για τους ημερήσιους επισκέπτες της πόλης της λιμνοθάλασσας ακόμη και στα 50 ευρώ (43 λίρες).

Ο Σιμόνε Βεντουρίνι, ο δεξιός πρώην αντιδήμαρχος Τουρισμού που εξελέγη δήμαρχος στα τέλη Μαΐου, ανέφερε ότι η πρόταση αποσκοπεί στην περαιτέρω αποθάρρυνση των αφίξεων «κατά τις περιόδους αυξημένης τουριστικής πίεσης».

Το 2024, η Βενετία έγινε η πρώτη τουριστική πόλη στον κόσμο που επέβαλε χρέωση εισόδου, εισάγοντας τέλος 5 ευρώ για 29 ημέρες αιχμής μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου.

Το μέτρο επανήλθε το 2025, επεκτεινόμενο σε 54 ημερομηνίες, με τους επισκέπτες της τελευταίας στιγμής να πληρώνουν διπλάσιο αντίτιμο. Φέτος, η πρωτοβουλία καλύπτει 60 ημερομηνίες.

Παρότι το σύστημα είχε μικρή επίδραση στον αριθμό των επισκεπτών, απέφερε 2,4 εκατ. ευρώ στα ταμεία του δήμου κατά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής του, ποσό πολύ υψηλότερο από το αναμενόμενο. Οι αρχές της Βενετίας εξακολουθούν να πιστεύουν ότι το μέτρο θα συμβάλει μακροπρόθεσμα στην αντιμετώπιση του υπερτουρισμού στη μνημειακή πόλη της UNESCO.

Ο Βεντουρίνι είχε δεσμευθεί κατά την προεκλογική του εκστρατεία να αυξήσει το τέλος μεταξύ 30 και 50 ευρώ, ανάλογα με τις ημερομηνίες.

Όπως είπε, το δημοτικό συμβούλιο εξετάζει πρόταση που σκοπεύει να καταθέσει στην εθνική κυβέρνηση, ζητώντας άδεια για την αύξηση του τέλους εισόδου «σε συγκεκριμένες ημέρες και όταν ξεπερνώνται ορισμένα όρια κρατήσεων».

Το τέλος καταβάλλεται ηλεκτρονικά και οι επισκέπτες λαμβάνουν έναν κωδικό QR, τον οποίο πρέπει να επιδεικνύουν στους υπαλλήλους που περιπολούν στα βασικά σημεία εισόδου της πόλης, όπως ο σιδηροδρομικός σταθμός Venezia Santa Lucia.

Όσοι έχουν κλείσει διαμονή με διανυκτέρευση στη Βενετία εξαιρούνται από την πληρωμή του τέλους, όπως και οι τουρίστες από την ευρύτερη περιφέρεια του Βένετο – από όπου προέρχεται η πλειονότητα των ημερήσιων επισκεπτών – καθώς και τα παιδιά κάτω των 14 ετών. Ωστόσο, ακόμη και οι επισκέπτες που έχουν κλείσει δωμάτιο σε ξενοδοχείο υποχρεούνται να δηλώσουν την παρουσία τους μέσω της σχετικής ιστοσελίδας.

Ο Βεντουρίνι δήλωσε: «Το τέλος εισόδου είναι σήμερα το μόνο αποτελεσματικό εργαλείο για τον έλεγχο του ημερήσιου αριθμού επισκεπτών. Εργαζόμαστε, λοιπόν, πάνω σε μια πρόταση που θα το καταστήσει πιο αποτελεσματικό τις ημέρες υψηλής επισκεψιμότητας, με στόχο να βρεθεί μια νέα ισορροπία μεταξύ των αναγκών των κατοίκων, των εργαζομένων και των επισκεπτών».

Πρόσθεσε ότι τα έσοδα από το τέλος θα χρησιμοποιηθούν «για τη χρηματοδότηση δημοτικών υπηρεσιών και τη στήριξη της συντήρησης και προστασίας μιας μοναδικής πόλης, χτισμένης πάνω στο νερό, της οποίας το ετήσιο κόστος ξεπερνά τα 100 εκατ. ευρώ».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
08:48ΕΛΛΑΔΑ

«Η αθωότητα και η αγάπη των παιδιών είναι πια η μόνη μας ανταμοιβή κι ικανοποίηση»

08:45ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Mercedes-AMG αντεπιτίθεται με 27 νέα μοντέλα σε τρία χρόνια

08:43ΚΟΣΜΟΣ

Βενετία: Ο νέος δήμαρχος ετοιμάζει «χαράτσι» 50 ευρώ για όποιον θέλει να επισκεφτεί την πόλη

08:37ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Τρεις πεζοπόροι έχασαν τη ζωή τους λόγω θερμοπληξίας στο φαράγγι του Γκραντ Κάνιον

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχολόγος ντύθηκε Buzz Lightyear για να βοηθήσει 4χρονο στη μαγνητική τομογραφία και γίνεται viral

08:16ΚΟΣΜΟΣ

Το Μαύρο Κουτί της Γης: Μέσα στην παράξενη κατασκευή που θα καταγράψει το τέλος της ανθρωπότητας

08:15ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η Porsche έβαλε οκτώ… ψεύτικες ταχύτητες στην Taycan

08:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία - Παραγουάη 0-1: «Χτύπημα» από το 2' και βήμα πρόκρισης | Στο… καναβάτσο η ομάδα του Μοντέλα

08:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο Ιούλιος στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF, NOAA και NASA

08:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Vodafone: Αλλάζουν όλα στα καταστήματα - Νέες κατ’ οίκον υπηρεσίες με έμφαση στις ανάγκες της οικογένειας

08:02ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στεγαστική κρίση: Αυτά είναι τα 9 νέα μέτρα που ετοιμάζει η κυβέρνηση

07:57WHAT THE FACT

Αρχαία ρωμαϊκά έγγραφα αποδεικνύουν πως ο Ιησούς ήταν υπαρκτό πρόσωπο - «Εκτελέστηκε ο Χριστός»

07:55ΚΟΣΜΟΣ

Νέο κύμα καύσωνα στην Ευρώπη - Επιδείνωση των φαινομένων το σαββατοκύριακο

07:52ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΑΕΚ: Αποθέωση στην Καλαμάτα για το τρόπαιο του πρωταθλήματος – «Παρών» ο Μάριος Ηλιόπουλος

07:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία - Παραγουάη: Κόκκινη στον Αλμιρόν επειδή κάλυψε το στόμα του – Ένταση στο ημίχρονο

07:47ΕΛΛΑΔΑ

Πανελλήνιες 2026: Στη Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφιοι

07:45ΕΥ ΖΗΝ

Ασφάλεια τροφίμων: Από τον «μύθο των 5 δευτερολέπτων» στην πραγματικότητα - Ο απόλυτος οδηγός

07:40WHAT THE FACT

Η μαθηματική εξίσωση που δείχνει πότε θα τελειώσει ο κόσμος - Θεωρείται κατά 95% ακριβής

07:35ΕΛΛΑΔΑ

Ακαθάριστα οικόπεδα: Μέχρι τη Δευτέρα πρέπει να καθαριστούν και να δηλωθούν - Τα πρόστιμα

07:25ΕΛΛΑΔΑ

Ασανσέρ: Δέκα ημέρες ακόμα για την απογραφή τους - Τι ισχύει για τα πρόστιμα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:05ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Τι είπε ο 43χρονος ενοικιαστής στη Νικολούλη πριν τη συλληψή του και τι απάντησε ο αδελφός της - Οι καταγγελίες για ενόπλους και απειλές

08:12ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πώς θα είναι ο Ιούλιος στην Ελλάδα - Οι προβλέψεις ECMWF, NOAA και NASA

07:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία - Παραγουάη: Κόκκινη στον Αλμιρόν επειδή κάλυψε το στόμα του – Ένταση στο ημίχρονο

06:15ΕΛΛΑΔΑ

Αίγιο: Βρέθηκε πόρτα από συρματόπλεγμα δίπλα στο σπίτι - Εξετάζονται «θαμμένα» στοιχεία

22:06ΕΛΛΑΔΑ

Χίος: Τραγωδία για 67χρονο εφοριακό υπάλληλο

07:40WHAT THE FACT

Η μαθηματική εξίσωση που δείχνει πότε θα τελειώσει ο κόσμος - Θεωρείται κατά 95% ακριβής

06:00ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 20 Ιουνίου: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα

07:57WHAT THE FACT

Αρχαία ρωμαϊκά έγγραφα αποδεικνύουν πως ο Ιησούς ήταν υπαρκτό πρόσωπο - «Εκτελέστηκε ο Χριστός»

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Ο προϊστορικός θηρευτής του Λαγοκέφαλου: Ποιος είναι ο φυσικός του αντίπαλος στις ελληνικές θάλασσες

07:03ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός στην Λεπτοκαριά Θεσπρωτίας

05:33ΚΟΣΜΟΣ

Πανικός στην Δομινικανή Δημοκρατία: Μια νεκρή Ιταλίδα και 1700 τουρίστες στον δρόμο μετά από πυρκαγιά σε ξενοδοχείο

08:15ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Τουρκία - Παραγουάη 0-1: «Χτύπημα» από το 2' και βήμα πρόκρισης | Στο… καναβάτσο η ομάδα του Μοντέλα

07:05ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για το Σαββατοκύριακο - Πόσο θα φτάσει η θερμοκρασία

06:25ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε καλλιέργεια του ενοικιαστή με ναρκωτικά

21:55LIFESTYLE

Ο Τζέισον Μομόα χάϊδεψε τα οπίσθια της συντρόφου του στο κόκκινο χαλί και έγινε viral - Βίντεο

10:30WHAT THE FACT

Κίνδυνος από το σκιαγραφικό της μαγνητικής: Πώς μια απλή εξέταση μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες

08:24ΚΟΣΜΟΣ

Ψυχολόγος ντύθηκε Buzz Lightyear για να βοηθήσει 4χρονο στη μαγνητική τομογραφία και γίνεται viral

06:55LIFESTYLE

Αυλαία και φύγαμε για καλοκαίρι! Πότε τελειώνουν σειρές και εκπομπές της βραδινής ζώνης

18:36ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Μητροπολίτης Φθιώτιδας : Εξιτήριο μετά το χειρουργείο για αφαίρεση καλοήθους όγκου της υπόφυσης

23:26ΕΛΛΑΔΑ

Εξαφάνιση Σταυρούλας Λεβεντάκη στα Χανιά: Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο ενοικιαστής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ