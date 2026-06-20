Βρετανία: Επιβάτες περιγράφουν το χάος που επικράτησε μετά την σύγκρουση των τρένων

«Ήταν σαν να εξερράγη βόμβα, άνθρωποι έφτυναν αίμα».

Έτσι περιέγραψε ένας επιβάτης την κατάσταση που επικράτησε κοντά στο Μπέντφορντ της Αγγλίας, αφού δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή του ένας άνθρωπος και να τραυματιστούν 33 ακόμη.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ένα τρένο της γραμμής Luton Airport Express έπεσε πάνω σε έναν ακινητοποιημένο συρμό της East Midlands Railway στις 17.15 (τοπική ώρα) το απόγευμα της Παρασκευής.

Βίντεο από το εσωτερικό ενός βαγονιού δείχνει πανικοβλημένους επιβάτες ξαπλωμένους στο πάτωμα να φωνάζουν για βοήθεια.

?‼️?? One person is dead and almost 90 injured, after two trains collided near Bedford, about 100km north of #London. British Transport Police have declared a major incident as officials begin an investigation into the circumstances. pic.twitter.com/aSDCpjSl1Z — Tunde Israel (@Leo__tunde) June 20, 2026

Μιλώντας στη Daily Mail, ο 40χρονος Πιτ Ναπ, ο οποίος ταξίδευε με τον συρμό της East Midlands Railway, είπε ότι η πρώτη του σκέψη ήταν ότι είχε εκραγεί «βόμβα».

«Απλά εκσφενδονίστηκα στο κάθισμα μπροστά μου, και μετά είδα καπνό. Οι υπόλοιποι επιβάτες έκλαιγαν, ούρλιαζαν. Ήταν όλοι τρομαγμένοι και μπερδεμένοι», είπε. «Όταν σηκώθηκα είδα πολλούς ανθρώπους που δεν μπορούσαν να μιλήσουν, με σπασμένα πόδια. Άλλοι έφτυναν αίμα. Εγώ κατάφερα να βγω από το τρένο μέσα από το κενό που είχαν οι πόρτες».

Επιβάτες μετά την σύγκρουση των δύο τρένων Daily Mail

Οι αρμόδιες τοπικές αρχές εξετάζουν αν κάποιο σφάλμα στα συστήματα ασφαλείας του σταθμευμένου τρένου μπορεί να συνέβαλε στη σύγκρουση. Το σύστημα ασφαλείας έχει σχεδιαστεί ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα τα φρένα αν ο μηχανοδηγός δεν επιβεβαιώσει ότι το τρένο πλησιάζει κόκκινο σηματοδότη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το τρένο Luton Airport Express συγκρούστηκε με το τρένο της East Midlands Railway, ενώ ο μηχανοδηγός του ακινητοποιημένου συρμού μιλούσε τηλεφωνικά με το κέντρο ελέγχου για το σφάλμα στο σύστημα ασφαλείας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ασθενοφόρων της Ανατολικής Αγγλίας, 11 άτομα φέρουν πιθανώς θανατηφόρα τραύματα, 22 σοβαρά τραύματα και 56 ελαφρά τραύματα.

Dramatic Aerials: The passenger #traincollision near #Bedford, north of #London, has killed one person. And "a number of people have been injured", according to the British Transport Police. https://t.co/aopz1DLevE pic.twitter.com/z1OdVgEx37 — ShanghaiEye?official (@ShanghaiEye) June 20, 2026

Μιλώντας στο BBC, ένας άλλος επιβάτης, ο Μπρετ Μπάιατ, περιέγραψε την κατάσταση που επικράτησε μετά την σύγκρουση.

«Επιβάτες που βρισκόντουσαν στο πρώτο βαγόνι υπέστησαν τους σοβαρότερους τραυματισμούς, λόγω του τρόπου με τον οποίο είναι διαμορφωμένα τα καθίσματά τους», είπε, προσθέτοντας ότι μάλλον το 90% των επιβατών στο βαγόνι του τραυματίστηκε. «Μόνο τρεις ή τέσσερις από εμάς βγήκαμε αλώβητοι από το βαγόνι».

Ο Έντι Ντέμπσι, γενικός γραμματέας της Εθνικής Ένωσης Εργαζομένων Σιδηροδρόμων, Ναυτιλίας και Μεταφορών της Αγγλίας (RMT), επιβεβαίωσε ότι το άτομο που έχασε τη ζωή του ήταν ο μηχανοδηγός του τρένου του ακινητοποιημένου συρμού της East Midlands Railway.

«Είμαστε συγκλονισμένοι από την είδηση ότι ένας μηχανοδηγός και πρώην εκπρόσωπος της East Midlands Railway έχασε τραγικά τη ζωή του ως αποτέλεσμα της σημερινής σύγκρουσης δύο τρένων. Οι σκέψεις μας είναι με την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του σε αυτή την φριχτή στιγμή», είπε ο Ντέμπσι σε δήλωσή του.

? WATCH: Aerial footage of the scene of the train crash south of Bedford via Sky News pic.twitter.com/gskUtxokzC — Politics UK (@PolitlcsUK) June 19, 2026

Ο Ντέιβ Κάλφε, γενικός γραμματέας της συνδικαλιστικής ένωσης μηχανοδηγών στο Ηνωμένο Βασίλειο, πρόσθεσε: «Οι σκέψεις μας απόψε είναι με την οικογένεια και τους φίλους του μηχανοδηγού που έχασε τη ζωή του σήμερα στη σύγκρουση κοντά στο Μπέντφορντ, καθώς και με τους επιβάτες που τραυματίστηκαν».

Σε ανάρτησή του στο «X», ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ δήλωσε ότι οι σκέψεις του είναι με την οικογένεια του μηχανοδηγού που έχασε τη ζωή του, καθώς και με τους τραυματίες.

«Είναι εξαιρετικά ανησυχητικές οι αναφορές για σύγκρουση δύο επιβατικών τρένων κοντά στο Μπέντφορντ. Πρώτα απ’ όλα, οι σκέψεις μου είναι με την οικογένεια του ατόμου που δυστυχώς έχασε τη ζωή του, καθώς και με όσους τραυματίστηκαν σοβαρά. Είμαι ευγνώμων προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για την άμεση ανταπόκρισή τους σε αυτό το τραγικό περιστατικό», είπε.