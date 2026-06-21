Συνετρίβη αεροσκάφος στη Γαλλία: Νεκρός ο συνιδρυτής της Ubisoft, Κλοντ Γκιγιεμό

Το σημείο όπου συνετρίβη το αεροσκάφος που επέβαινε ο συνιδρυτής της Ubisoft, Claude Guillemot, και ένας εκπαιδευτής πτήσεων.

Ο συνιδρυτής της παγκόσμιας εταιρείας ηλεκτρονικών παιχνιδιών Ubisoft, η οποία έχει δημιουργήσει επιτυχίες όπως το «Assassin’s Creed», σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα στη δυτική Γαλλία, όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δικινητήριο αεροσκάφος Cessna 421, στο οποίο επέβαινε ο Κλοντ Γκιγιεμό και ένας εκπαιδευτής πτήσεων, συνετρίβη το βράδυ της Παρασκευής κοντά στο αεροδρόμιο La Baule-Escoublac, όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο δήμαρχος της περιοχής, Φρανκ Λουβριέ. Και οι δύο ήταν πιστοποιημένοι και έμπειροι πιλότοι. Ο εκπαιδευτής έχασε επίσης τη ζωή του, ενώ οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα.

Η Ubisoft επιβεβαίωσε τον θάνατο του Γκιγιεμό, αλλά δεν προέβη σε περαιτέρω σχόλια.

Σύμφωνα με το Associated Press, το αεροσκάφος στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα συνετρίβη σε ένα χωράφι κατά την προσγείωση του στο αεροδρόμιο, όπως δήλωσε αξιωματούχος του αεροδρομίου.

Ο Κλοντ Γκιγιεμό ίδρυσε την Ubisoft το 1986 μαζί με τα τέσσερα αδέλφια του. Εκτός από το δημοφιλές παιχνίδι «Assassin’s Creed», η εταιρεία δημιούργησε επίσης μερικά από τους πιο διάσημους τίτλους του τομέα, όπως το «Just Dance», το «Rayman», το «Tom Clancy», το «Annο», το «Driver», το «Far Cry», το «Prince of Persia», το «Rabbids» και το «Watch Dogs»

Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη εταιρεία κυκλοφορίας βιντεοπαιχνιδιών σε Αμερική και Ευρώπη, βάσει εσόδων.

Πέντε αεροπορικές τραγωδίες σε μια εβδομάδα

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από πολλαπλές αεροπορικές τραγωδίες που σημειώθηκαν την τελευταία εβδομάδα.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, ένα ιδιωτικό τζετ συνετρίβη στο Λαρέντο του Τέξας, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του ένα άτομο που βρισκόταν στο αεροσκάφος.

Την Δευτέρα, δύο ελικόπτερα συγκρούστηκαν στον αέρα με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους έξι άτομα, ανάμεσά τους και ο γνωστός τραγουδιστής Oliver Tree. Επίσης τη Δευτέρα, οκτώ μέλη πληρώματος σκοτώθηκαν σε συντριβή βομβαρδιστικού B-52 λίγο μετά την απογείωση από την αεροπορική βάση Έντουαρντς, βορειοανατολικά του Λος Άντζελες.

Τέλος, την Κυριακή 14 Ιουνίου, 12 άτομα έχασαν τη ζωή τους όταν συνετρίβη αεροπλάνο που πραγματοποιούσε εκδρομή για ελεύθερη πτώση με αλεξίπτωτο στο Μιζούρι.