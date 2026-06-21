Observer: Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα

Ο Βρετανός πρωθυπουργός δέχεται όλο και αυξανόμενες απειλές για τη θέση του, η οποία εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο αντίπαλος του Άντι Μπέρναμ κέρδισε μια έδρα στο βρετανικό κοινοβούλιο, γεγονός που θα του επιτρέψει να θέσει υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών, αλλά και της πρωθυπουργίας

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Observer: Ο Κιρ Στάρμερ αναμένεται να παραιτηθεί τη Δευτέρα
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ΚΟΣΜΟΣ
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Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ ετοιμάζεται να ανακοινώσει την παραίτησή του την Δευτέρα, μετά τη θριαμβευτική επιστροφή του δήμαρχου του Μάντσεστερ Άντι Μπέρναμ, ο οποίος κέρδισε με μεγάλη πλειοψηφία τη μάχη στην εκλογική περιφέρεια του Μέικερφιλντ, σύμφωνα με δημοσίευμα της βρετανικής εφημερίδας Observer.

Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, ο Στάρμερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη, μετά από συζητήσεις που είχε τις τελευταίες ημέρες με μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, συμβούλους, επικεφαλής συνδικαλιστικών οργανώσεων και δωρητές του κόμματος του.

Η βρετανική εφημερίδα αναφέρει ότι ο Στάρμερ συζητάει την παραίτηση του με τη σύζυγό του, Βικτόρια, στην εξοχική του κατοικία στο Τσέκερς πριν λάβει τελική απόφαση, αλλά υψηλόβαθμα στελέχη του Εργατικού Κόμματος αναμένουν μια «σαφής δήλωση» σχετικά με το μέλλον του ακόμη και τη Δευτέρα.

Ο Observer αναφέρει επίσης ότι ο Στάρμερ θα ορίσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του, αν και κυβερνητική πηγή δήλωσε στο μέσο ότι παραμένει προσηλωμένος στο να προχωρήσει με το κυβερνητικό του έργο.

Ωστόσο, ένας άλλος υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Εργατικών ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός φαίνεται πλέον «να έχει συμβιβαστεί» με την παραίτησή του. «Έχει έρθει αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα ότι κανείς δεν το υποστηρίζει πλέον», είπε η πηγή.

Ένα μέλος του υπουργικού συμβουλίου δήλωσε στο μέσο ότι ο Στάρμερ «εξετάζει τα πράγματα με ηρεμία» μετά από μια σειρά πολύ προσωπικών συνομιλιών με τους στενότερους συμμάχους του τις τελευταίες ημέρες. «Θέλει απλώς να κάνει ό,τι είναι σωστό για τη χώρα του και, αφού μίλησε με τους ανθρώπους που ήθελε, τώρα περνάει ποιοτικό χρόνο με τον πιο σημαντικό σύμβουλό του – τον Βικ», είπε το μέλος.

Η απειλή του Άντι Μπέρναμ

Ο Στάρμερ δέχεται όλο και αυξανόμενες απειλές για τη θέση του, η οποία εντάθηκε ακόμη περισσότερο όταν ο αντίπαλος του Άντι Μπέρναμ κέρδισε μια έδρα στο βρετανικό κοινοβούλιο, γεγονός που θα του επιτρέψει να θέσει υποψηφιότητα για να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών, αλλά και της πρωθυπουργίας.

Ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος έχει θέσει δύο φορές υποψηφιότητα ανεπιτυχώς για την ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας, θα ορκιστεί ως βουλευτής τη Δευτέρα. Αναμένεται να συναντηθεί με τον πρωθυπουργό στις αρχές αυτής της εβδομάδας.

Οι υποστηρικτές του ισχυρίζονται ότι έχει πλέον εξασφαλίσει την υποστήριξη περισσότερων από 201 βουλευτών του Εργατικού Κόμματος για να αμφισβητήσει τον Στάρμερ για την πρωθυπουργίας, εάν ο ίδιος δεν παραιτηθεί οικειοθελώς.

Αυτός είναι ένας σημαντικός αριθμός, καθώς αντιπροσωπεύει περισσότερο από το μισό της κοινοβουλευτικής ομάδας του Εργατικού Κόμματος.

Οι υποστηρικτές βλέπουν τον Μπέρναμ, ο οποίος στο Μάντσεστερ κέρδισε το παρατσούκλι «βασιλιάς του Βορρά» για την υπεράσπιση της περιοχής κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid-19 - ως τον πιθανό σωτήρα των Εργατικών ενάντια στο λαϊκιστικό δεξιό κόμμα Reform U.K., με επικεφαλής τον Νάιτζελ Φάρατζ. Οι επικριτές του τον παρουσιάζουν ως «πολιτικό χαμαιλέοντα» που θα αντιμετωπίσει τους ίδιους οικονομικούς περιορισμούς που έχουν εμποδίσει την αδύναμη κυβέρνηση του Στάρμερ και το ίδιο ανήσυχο εκλογικό σώμα.

Σε κάθε περίπτωση, θα ήταν ένα διαφορετικό είδος ηγέτη από αυτόν που θέλει να αντικαταστήσει.

«Είναι απλώς αισιόδοξος και χαρούμενος και φαίνεται να απολαμβάνει να είναι πολιτικός», δήλωσε ο Τζον ΜακΤέρναν, σύμβουλος του Tόνι Μπλερ όταν ήταν πρωθυπουργός και κάποιος που γνωρίζει τον Μπέρναμ από την εποχή που εργαζόταν ως ερευνητής για έναν βουλευτή στο νότιο Λονδίνο. «Οι ηγέτες είτε σε εμπνέουν είτε σου προκαλούν κατάθλιψη», πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι υπήρξαν αρκετοί πρόσφατοι πρωθυπουργοί «που δεν φαινόταν να το απολαμβάνουν πραγματικά» - συμπεριλαμβανομένου του Στάρμερ.

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