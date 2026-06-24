Βρετανία: Θάνατοι και μόνιμα προβλήματα υγείας εξαιτίας ελλείψεων στο μαιευτικό σύστημα

Περισσότερες από 500 γυναίκες και νεογνά πέθαναν ή υπέστησαν σοβαρά προβλήματα υγείας

Ελένη Ευστρατίου

Βρετανία: Θάνατοι και μόνιμα προβλήματα υγείας εξαιτίας ελλείψεων στο μαιευτικό σύστημα

βρέφος

Unsplash
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Περισσότερες από 500 γυναίκες και νεογνά πέθαναν ή υπέστησαν μη αναστρέψιμες βλάβες υγείας στο μαιευτικό σύστημα του Nottingham University Hospitals NHS Trust σε διάστημα άνω των δέκα ετών.
  • Η έρευνα κατέγραψε ελλείψεις όπως έλλειψη οξυγόνου κατά τον τοκετό, ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, ανεπαρκή μεταγεννητική φροντίδα, καθώς και αδιαφορία και διακρίσεις κατά των οικογενειών χαμηλού εισοδήματος και αλλοδαπών.
  • Καταγράφηκαν σοβαρά περιστατικά κακοδιαχείρισης, όπως η απόρριψη νεκρού βρέφους ως «κλινικού αποβλήτου» και λάθη στη διαχείριση των σορών από το νεκροτομείο.
  • Δύο συλλήψεις έγιναν για τη λειτουργία του νεκροτομείου, ενώ το νοσοκομείο έχει προχωρήσει σε αποζημιώσεις και επιβολή προστίμων.
  • Η έρευνα ζητά πλήρη διαλεύκανση των περιστατικών και σοβαρές μεταρρυθμίσεις για την αντιμετώπιση των παθογενειών στο σύστημα υγείας.
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Μία από τις μεγαλύτερες έρευνες σχετικά με το σύστημα υγείας πραγματοποιήθηκε στο Νότινγχαμ της Βρετανίας σχετικά με τη μαιευτική και βρεφονηπιακή περίθαλψη.

Το πόρισμα που ξεπερνά τις 400 σελίδες, έλαβε υπόψιν τις μαρτυρίες από οικογένειες που νοσηλεύτηκαν στο νοσοκομειακό συγκρότημα Nottingham University Hospitals NHS Trust, εξετάζοντας περιπτώσεις 2.500 οικογενειών σε διάστημα άνω των δέκα ετών.

Όπως κατέγραψε η έρευνα, τουλάχιστον 156 βρέφη πέθαναν σε αυτό το διάστημα, καθώς και έξι γυναίκες. Επιπλέον, εξαιτίας ελλείψεων στο σύστημα περίθαλψης, διαπιστώθηκε ότι 444 γυναίκες και 76 νεογνά υπέστησαν μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία τους.

Κακοδιαχείριση και εκφοβισμός

Ανάμεσα στα αίτια που αναφέρθηκαν στην έρευνα ήταν η έλλειψη παροχής οξυγόνου κατά τον τοκετό, οι ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις και η ανεπαρκής μεταγεννητική φροντίδα.

Καταγράφηκε αδιαφορία και σαφής διάκριση ανάμεσα στις οικογένειες, ιδιαίτερα όσον αφορά στα νέα ζευγάρια, στα χαμηλά εισοδήματα και στα αλλοδαπά άτομα που δεν μιλούσαν καλά τη γλώσσα. Καταλογίστηκε επίσης εργασιακός εκφοβισμός εξαιτίας του οποίου πολλοί αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την εργασία τους.

Στα στοιχεία της έρευνας γίνεται λόγος για συστηματικές ελλείψεις από τη διοίκηση, καθώς οι καταγγελίες γίνονταν αλλά δεν υπήρχε λογοδοσία και τα περιστατικά δεν ελέγχονταν σωστά. Παράλληλα, υπήρχε σοβαρή αδιαφορία στα περιστατικά που είχαν άσχημη κατάληξη.

Το αποτέλεσμα ήταν πολλές από τις οικογένειες να νιώθουν απογοήτευση και έλλειψη εμπιστοσύνης στο ιατρικό σύστημα, ενώ το χειρότερο αντίκτυπο είχε η διαχείριση των θανάτων.

Βρέφος θεωρήθηκε απόβλητο

Σοκαριστικές είναι η αναφορές στην κακοδιαχείριση σορών, με τα περιστατικά να αναφέρουν τρομακτικά λάθη από τα νεκροτομεία. Νεκρό βρέφος απορρίφθηκε καθώς θεωρήθηκε «κλινικό απόβλητο», ενώ άλλο τοποθετήθηκε μαζί με άγνωστο ενήλικα στον χώρο του νεκροτομείου.

Μία οικογένεια έλαβε κατά λάθος έγχρωμες φωτογραφίες της σορού του νεογέννητου παιδιού, ενώ μία γυναίκα που πέθανε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, υπέστη σοβαρή αλλοίωση που ήταν αδύνατον να αναγνωριστέι από την οικογένειά της.

Συλλήψεις και οικονομικές κυρώσεις

Δύο συλλήψεις έγιναν πριν να δημοσιευθεί η έκθεση, σχετικά με τη λειτουργία του νεκροτομείου. Οι οικογένειες εξήγησαν πως θέλουν οι υποθέσεις να φτάσουν μέχρι το τέλος και να έρθει η λογοδοσία. Παράλληλα, το νοσοκομειακό ίδρυμα έχει προχωρήσει σε αποζημιώσεις οικογενειών που υπέβαλαν καταγγελίες, ενώ έχουν επιβληθεί και πρόστιμα.

Υποθέσεις αμέλειας από το προσωπικό εξετάζονται ακόμη.

Ο στόχος της έρευνας είναι να γίνουν σοβαρές μεταρρυθμίσεις στον χώρο της υγείας και να διορθωθούν οι ελλείψεις. Επιπλέον, καλεί στην πλήρης διαλεύκανση των περιστατικών και στη διόρθωση όλων των παθογενειών του συστήματος.

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