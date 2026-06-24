Ο Ρούτε βάζει «φωτιά» στη Ρώμη:Oι ΗΠΑ χρησιμοποίησαν ιταλικές βάσεις κατά του Ιράν-Έκπληκτη η Ιταλία

Snapshot Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, δήλωσε ότι 500 αμερικανικά αεροπλάνα απογειώθηκαν από ιταλικές βάσεις για την επιχείρηση κατά του Ιράν, προκαλώντας αντιδράσεις στην Ιταλία.

Το ιταλικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε τις δηλώσεις του Ρούτε, υποστηρίζοντας ότι δεν δόθηκε άδεια για στρατιωτικές πτήσεις από τις βάσεις της χώρας.

Η ιταλική αντιπολίτευση κατηγόρησε την κυβέρνηση Μελόνι για έλλειψη διαφάνειας και ζήτησε εξηγήσεις στο κοινοβούλιο.

Η πρωθυπουργός Μελόνι τόνισε ότι δεν υπάρχει αίτημα για χρήση ιταλικών βάσεων σε επιθέσεις κατά του Ιράν και ότι η Ιταλία δεν επιθυμεί εμπλοκή σε πόλεμο.

Το ΝΑΤΟ διευκρίνισε ότι οι πτήσεις που αναφέρθηκαν αφορούσαν υλικοτεχνική υποστήριξη και τήρηση των ισχυουσών συμφωνιών με τους συμμάχους. Snapshot powered by AI

Σε συνέντευξή του στο Fox News, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, απαντώντας στους ισχυρισμούς ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ δεν τις βοηθούσαν στον πόλεμό τους εναντίον του Ιράν, είπε ότι 500 αμερικανικά αεροσκάφη χρησιμοποίησαν ιταλικές βάσεις «για να υποστηρίξουν» την αμερικανική επιχείρηση «Epic Fury».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την υποστήριξη της Ευρώπης για τη στρατιωτική δράση των ΗΠΑ κατά του Ιράν, αποκαλύπτοντας ότι χιλιάδες πτήσεις απογειώθηκαν από ευρωπαϊκές βάσεις για να υποστηρίξουν την αποστολή.

«Καταλαβαίνω απόλυτα την απογοήτευση, αλλά αν πάρουμε ως παράδειγμα την Ιταλία, 500 αμερικανικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από αμερικανικές βάσεις στην Ιταλία για να υποστηρίξουν την επιχείρηση. Άρα αυτός είναι ένας τεράστιος αριθμός». «Αν κοιτάξετε την Ευρώπη στο σύνολό της, μιλάμε για 4.000 έως 5.000 αποστολές πτήσεων», δήλωσε ο Ρούτε.

Η δήλωση αυτή προκάλεσε κύμα επικρίσων από την ιταλική αντιπολίτευση κατά της ιταλικής κυβέρνησης Μελόνι. Τα κεντροαριστερά κόμματα της αντιπολίτευσης αντέδρασαν έντονα στις δηλώσεις του Ρούτε, επικρίνοντας την κυβέρνηση συνασπισμού με επικεφαλής την Τζόρτζια Μελόνι, απαιτώντας να διευκρινίσει το θέμα στο κοινοβούλιο.

Ο Τζουζέπε Προβεντσάνο, βουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος (PD), της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δήλωσε ότι η Μελόνι και η κυβέρνηση θα πρέπει επειγόντως να διευκρινίσουν τις δηλώσεις του Ρούτε.

Ο Τζουζέπε Κόντε, ηγέτης του δεύτερου μεγαλύτερου κόμματος της αντιπολίτευσης, του Κινήματος Πέντε Αστέρων (M5S), κοινοποίησε επίσης μια δήλωση στον λογαριασμό του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λέγοντας:

«Τα παραμύθια της κυβέρνησης και των υποστηρικτών της καταρρέουν. Τα λόγια του Ρούτε επιβεβαιώνουν αυτό που λέγαμε πάντα. 500 αεροπλάνα απογειώθηκαν από την Ιταλία για έναν παράνομο πόλεμο στο Ιράν, στον οποίο ο (Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν) Νετανιάχου έσυρε τον (Πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ και ο οποίος έχει βλάψει σοβαρά την ιταλική οικονομία. Είναι απαραίτητο η πρωθυπουργός Μελόνι να εμφανιστεί ενώπιον του κοινοβουλίου και του έθνους για να δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις».



Ο Άντζελο Μπονέλι, ηγέτης της Πράσινης και Αριστερής Συμμαχίας, δήλωσε επίσης ότι η δήλωση του Ρούτε «αποκάλυψε τα ψέματα της κυβέρνησης Μελόνι».

Το υπουργείο Άμυνας της Ιταλίας έσπευσε να τη διαψεύσει τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ, λέγοντας πως είναι έκπλητο από την αναφορά του Ρούτε και απάντησε πως δεν έδωσε άδεια σε αμερικανικά μαχητικά να απογειωθούν από αμερικανικέ βάσεις στην Ιταλία.

«Αυτή η δήλωση μεταφέρει ένα εντελώς παραπλανητικό μήνυμα, συγχέοντας τον τύπο των εξουσιοδοτημένων πτήσεων», απάντησε το ιταλικό υπουργείο Άμυνας, προσθέτοντας: «Η Ιταλία επιτρέπει μόνο πτήσεις που προβλέπονται από συνθήκες και οι οποίες αποκλείουν εντελώς τις κινητικές δραστηριότητες. Όπως έκανε πάντα και όπως θα συνεχίσει να κάνει βάσει των ισχυουσών συμφωνιών».

Σε γραπτή δήλωση, ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροσέτο υποστήριξε ότι η Ιταλία και το ιταλικό υπουργείο Άμυνας ενεργούσαν πάντα σε πλήρη συμμόρφωση με το σύνταγμα, τις διεθνείς συμφωνίες, τις κοινοβουλευτικές αποφάσεις και τις συμφωνίες που ρυθμίζουν την παρουσία και χρήση συμμαχικών βάσεων σε εθνικό έδαφος, προσθέτοντας ότι δεν επιτρέπεται καμία δραστηριότητα εκτός των ισχυουσών διατάξεων.

Αναφερόμενος στο αίτημα των ΗΠΑ για χρήση της βάσης Sigonella στη Σικελία στις 31 Μαρτίου, το οποίο η Ιταλία δεν επέτρεψε, ο Κροσέτο δήλωσε: «Η κυβέρνηση έχει εκπληρώσει πλήρως όσα δήλωσε στο κοινοβούλιο. Μόνο δραστηριότητες τεχνικής και υλικοτεχνικής φύσης, δηλαδή εκείνες που δεν αφορούν στρατιωτικές επιχειρήσεις ή επιθέσεις, έχουν επιτραπεί εντός των διαδικασιών που ορίζονται από τις υφιστάμενες συμφωνίες. Όπως είναι γνωστό, η Ιταλία δεν έχει χορηγήσει την απαραίτητη άδεια για αιτήματα που εμπίπτουν εκτός αυτού του πλαισίου».

Η δήλωση του ιταλικού υπουργείου Άμυνας

«Επομένως, προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την Επιχείρηση Epic Fury, παρουσιάζει μια ψευδή δήλωση συγχέοντας τη φύση των επιτρεπόμενων πτήσεων. Μια απλή επαλήθευση από την πηγή θα παρείχε μια σωστή κατανόηση του τι συνέβη (και της πρακτικής που συνεχίζει να συμβαίνει καθημερινά). Η Ιταλία επιτρέπει μόνο πτήσεις που προβλέπονται από τις συμφωνίες και αποκλείει εντελώς δραστηριότητες που συνιστούν "στρατιωτική επιθετικότητα". Αυτή η προσέγγιση έχει διατηρηθεί στο παρελθόν, διατηρείται σήμερα και θα διατηρηθεί στο μέλλον, εφόσον οι τρέχουσες συμφωνίες παραμένουν σε ισχύ».

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την πιθανότητα χρήσης αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων στην Ιταλία για επιθέσεις κατά του Ιράν, δήλωσε:

«Προς το παρόν δεν υπάρχει τέτοιο αίτημα και θέλω να πω το εξής: Δεν βρισκόμαστε σε πόλεμο και δεν θέλουμε να πάμε σε πόλεμο».

Στη συνέχεια, το ΝΑΤΟ διευκρίνισε: «Ο Γενικός Γραμματέας αναφερόταν σε υλικοτεχνική υποστήριξη ή τεχνική βοήθεια».

Ωστόσο, λάδι στην αντιπαράθεση έριξε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ. «Ο Γενικός Γραμματέας τόνισε ότι οι Σύμμαχοι, συμπεριλαμβανομένης της Ιταλίας, έχουν εφαρμόσει τις υφιστάμενες διμερείς συμφωνίες σχετικά με τις στρατιωτικές βάσεις και τις υπερπτήσεις», δήλωσε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στο ιταλικό πρακτορείο ANSA μετά τη συνέντευξη του Μαρκ Ρούτε στο Fox News.

Εκτός από την Ιταλία, ο Ρούτε αναφέρθηκε στη Ρουμανία. «Μια χώρα όπως η Ρουμανία, με την πρωτεύουσά της Βουκουρέστι», πρόσθεσε ο Ρούτε, «έπρεπε να μειώσει την εμπορική εναέρια κυκλοφορία επειδή το αεροδρόμιο χρησιμοποιούνταν ως αποθήκη για αεροσκάφη δεξαμενόπλοιων. Έτσι συμβαίνουν όλα αυτά».

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