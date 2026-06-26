Γιαγιά δηλητηρίασε, μαχαίρωσε και σκότωσε τα 4 εγγόνια της - «Δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου»

Snapshot Μία γιαγιά στη Νέα Υόρκη φέρεται να δηλητηρίασε και να μαχαίρωσε τα τέσσερα εγγόνια της, καθώς και να σκότωσε την κόρη της.

Ένα χειρόγραφο σημείωμα και στοιχεία από το σπίτι υποδεικνύουν την εμπλοκή της γιαγιάς στους θανάτους της οικογένειας.

Τα παιδιά φαίνεται να δηλητηριάστηκαν με φάρμακα και ναρκωτικά, ενώ ένα από αυτά μαχαιρώθηκε.

Η γιαγιά είχε δυσαρέσκεια μετά την απόφαση να δοθεί προσωρινή επιμέλεια των παιδιών στον πατέρα τους, που δεν τα είχε δει από το 2019.

Ο πατέρας των παιδιών ενημερώθηκε για την τραγωδία και εκφράζει τη βούληση να θάψει τα παιδιά του μακριά από τη μητέρα τους. Snapshot powered by AI

Μία οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ όταν οι αστυνομικοί αντίκρισαν μία γιαγιά νεκρή δίπλα στην κόρη και τα τέσσερα εγγόνια της μέσα στο σπίτι τους. Η αστυνομία ανέφερε ότι η γιαγιά πιθανότατα δηλητηρίασε και μαχαίρωσε τα εγγόνια της.

Ένα χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε στο σπίτι της γιαγιάς, Έιμι Στέντμαν «υποδηλώνει έντονα» ότι η ίδια «εμπλέκεται» στους θανάτους της κόρης της, Σάρα Μάιερς, 44 ετών, και των τεσσάρων παιδιών της Μάιερς: της Χάρπερ Χάρμον, 13 ετών, του Χάντσον Χάρμον, 11 ετών, και των 10χρονων διδύμων Γκάβιν και Γκρέισλιν, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπιλ Ράμπιτ.

Ένα από τα παιδιά μαχαιρώθηκε, ενώ τα υπόλοιπα φαίνεται να δηλητηριάστηκαν, πιθανώς σε μια κρίση οργής επειδή ο πατέρας τους είχε πρόσφατα αποκτήσει την επιμέλεια, ανέφεραν πηγές στο Channel 13.

«Από το εσωτερικό του διαμερίσματος έχουν ανακτηθεί στοιχεία που υποδηλώνουν σκόπιμη δηλητηρίαση μεταξύ των οποίων πολυάριθμα συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα», δήλωσε ο Μπιλ Ράμπιτ και επισήμανε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν τη συμμετοχή κάποιου άλλου.

«Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, συμπεριλαμβανομένου ενός χειρόγραφου σημειώματος, καθώς και άλλα περιστασιακά στοιχεία, υποδηλώνουν έντονα ότι η Έιμι Στέντμαν εμπλέκεται στους θανάτους», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Πηγές ανέφεραν στο Channel 13 ότι στα παιδιά χορηγήθηκαν ναρκωτικά με ενέσεις, ενώ βρέθηκαν σύριγγες μέσα στο σπίτι της γιαγιάς τους. Ένας ανήσυχος γείτονας, ο οποίος δεν είχε δει τη Στέντμαν εδώ και αρκετές ημέρες, κάλεσε την αστυνομία σύμφωνα με τον Ράμπιτ.

Τα πτώματα ήταν σε τόσο προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης που οι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο δεν μπόρεσαν να τα αναγνωρίσουν αμέσως, πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η γιαγιά φέρεται να είχε αρχίσει να νιώθει δυσαρέσκεια μετά την πρόσφατη απόφαση που παραχώρησε στον πατέρα των εγγονιών της, Μπρέιντι Χάρμον, την επιμέλεια για δύο μήνες, η οποία επρόκειτο να αρχίσει την επόμενη Τετάρτη, όπως ανέφεραν πηγές στο Channel 13 News.

Ο πατέρας, ο οποίος δεν έχει δει τα παιδιά του από το 2019, ετοιμαζόταν με ενθουσιασμό για την άφιξή τους στο σπίτι του στη Γιούτα, μέχρι που οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του για να του ανακοινώσουν τα τραγικά νέα την Τρίτη, όπως δήλωσε στην εφημερίδα Times Union.

«Πέρασα από το “Θα δω τα παιδιά μου” στο “Δεν θα ξαναδώ ποτέ τα παιδιά μου”. Συμβαίνουν διάφορα, αλλά τίποτα σαν αυτό», είπε ο πατέρας. Ο Χάρμον κατηγόρησε τη δολοφονημένη πρώην σύζυγό του ότι του απαγόρευε να βλέπει τα παιδιά και του επέτρεπε μόνο περιστασιακές κλήσεις μέσω FaceTime.

Τώρα θέλει να θάψει τα παιδιά του στη Γιούτα. «Θέλω να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη μητέρα τους», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια στην εφημερίδα Times Union.