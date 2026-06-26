Γιαγιά δηλητηρίασε, μαχαίρωσε και σκότωσε τα 4 εγγόνια της - «Δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου»

Η ηλικιωμένη φέρεται να ήταν ενοχλημένη με το γεγονός ότι ο πρώην άνδρας της κόρης της ανέλαβε την προσωρινή επιμέλεια των παιδιών

Επιμέλεια - Εύη Απολλωνάτου

Γιαγιά δηλητηρίασε, μαχαίρωσε και σκότωσε τα 4 εγγόνια της - «Δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου»
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Μία γιαγιά στη Νέα Υόρκη φέρεται να δηλητηρίασε και να μαχαίρωσε τα τέσσερα εγγόνια της, καθώς και να σκότωσε την κόρη της.
  • Ένα χειρόγραφο σημείωμα και στοιχεία από το σπίτι υποδεικνύουν την εμπλοκή της γιαγιάς στους θανάτους της οικογένειας.
  • Τα παιδιά φαίνεται να δηλητηριάστηκαν με φάρμακα και ναρκωτικά, ενώ ένα από αυτά μαχαιρώθηκε.
  • Η γιαγιά είχε δυσαρέσκεια μετά την απόφαση να δοθεί προσωρινή επιμέλεια των παιδιών στον πατέρα τους, που δεν τα είχε δει από το 2019.
  • Ο πατέρας των παιδιών ενημερώθηκε για την τραγωδία και εκφράζει τη βούληση να θάψει τα παιδιά του μακριά από τη μητέρα τους.
Snapshot powered by AI

Μία οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε στη Νέα Υόρκη των ΗΠΑ όταν οι αστυνομικοί αντίκρισαν μία γιαγιά νεκρή δίπλα στην κόρη και τα τέσσερα εγγόνια της μέσα στο σπίτι τους. Η αστυνομία ανέφερε ότι η γιαγιά πιθανότατα δηλητηρίασε και μαχαίρωσε τα εγγόνια της.

Ένα χειρόγραφο σημείωμα που βρέθηκε στο σπίτι της γιαγιάς, Έιμι Στέντμαν «υποδηλώνει έντονα» ότι η ίδια «εμπλέκεται» στους θανάτους της κόρης της, Σάρα Μάιερς, 44 ετών, και των τεσσάρων παιδιών της Μάιερς: της Χάρπερ Χάρμον, 13 ετών, του Χάντσον Χάρμον, 11 ετών, και των 10χρονων διδύμων Γκάβιν και Γκρέισλιν, όπως δήλωσε ο αρχηγός της αστυνομίας, Μπιλ Ράμπιτ.

Ένα από τα παιδιά μαχαιρώθηκε, ενώ τα υπόλοιπα φαίνεται να δηλητηριάστηκαν, πιθανώς σε μια κρίση οργής επειδή ο πατέρας τους είχε πρόσφατα αποκτήσει την επιμέλεια, ανέφεραν πηγές στο Channel 13.

«Από το εσωτερικό του διαμερίσματος έχουν ανακτηθεί στοιχεία που υποδηλώνουν σκόπιμη δηλητηρίαση μεταξύ των οποίων πολυάριθμα συνταγογραφούμενα και μη συνταγογραφούμενα φάρμακα», δήλωσε ο Μπιλ Ράμπιτ και επισήμανε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν τη συμμετοχή κάποιου άλλου.

«Τα στοιχεία που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας, συμπεριλαμβανομένου ενός χειρόγραφου σημειώματος, καθώς και άλλα περιστασιακά στοιχεία, υποδηλώνουν έντονα ότι η Έιμι Στέντμαν εμπλέκεται στους θανάτους», ανέφερε ο αρχηγός της αστυνομίας, τονίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

giagia-2.jpg

Πηγές ανέφεραν στο Channel 13 ότι στα παιδιά χορηγήθηκαν ναρκωτικά με ενέσεις, ενώ βρέθηκαν σύριγγες μέσα στο σπίτι της γιαγιάς τους. Ένας ανήσυχος γείτονας, ο οποίος δεν είχε δει τη Στέντμαν εδώ και αρκετές ημέρες, κάλεσε την αστυνομία σύμφωνα με τον Ράμπιτ.

Τα πτώματα ήταν σε τόσο προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης που οι αστυνομικοί που έφτασαν στον τόπο δεν μπόρεσαν να τα αναγνωρίσουν αμέσως, πρόσθεσε ο αρχηγός της αστυνομίας.

Η γιαγιά φέρεται να είχε αρχίσει να νιώθει δυσαρέσκεια μετά την πρόσφατη απόφαση που παραχώρησε στον πατέρα των εγγονιών της, Μπρέιντι Χάρμον, την επιμέλεια για δύο μήνες, η οποία επρόκειτο να αρχίσει την επόμενη Τετάρτη, όπως ανέφεραν πηγές στο Channel 13 News.

Ο πατέρας, ο οποίος δεν έχει δει τα παιδιά του από το 2019, ετοιμαζόταν με ενθουσιασμό για την άφιξή τους στο σπίτι του στη Γιούτα, μέχρι που οι αστυνομικοί χτύπησαν την πόρτα του για να του ανακοινώσουν τα τραγικά νέα την Τρίτη, όπως δήλωσε στην εφημερίδα Times Union.

«Πέρασα από το “Θα δω τα παιδιά μου” στο “Δεν θα ξαναδώ ποτέ τα παιδιά μου”. Συμβαίνουν διάφορα, αλλά τίποτα σαν αυτό», είπε ο πατέρας. Ο Χάρμον κατηγόρησε τη δολοφονημένη πρώην σύζυγό του ότι του απαγόρευε να βλέπει τα παιδιά και του επέτρεπε μόνο περιστασιακές κλήσεις μέσω FaceTime.

Τώρα θέλει να θάψει τα παιδιά του στη Γιούτα. «Θέλω να είναι όσο το δυνατόν πιο μακριά από τη μητέρα τους», δήλωσε με δάκρυα στα μάτια στην εφημερίδα Times Union.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
10:26ΚΟΣΜΟΣ

Ισπανία: Ντόπιος γρονθοκόπησε 13χρονη στο πρόσωπο και της έσπασε την μύτη

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στη Βρετανία: Τον σκότωσε με μια γροθιά - Σκληρό βίντεο

10:23ΚΟΣΜΟΣ

Νέα Υόρκη: Ο Μαμντάνι το είπε και το έκανε - «Πάγωσε» ένα εκατομμύριο νοίκια για δύο χρόνια

10:20ΚΟΣΜΟΣ

ΔΟΑΕ: Χρειάζεται ισχυρό σύστημα επαλήθευσης για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Δορυφορικές εικόνες και βίντεο μετά τον σεισμό - Ολόκληρες γειτονιές εξαφανίστηκαν από τον χάρτη

10:01ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Κατέρριψε 660 ουκρανικά drones στη διάρκεια της νύχτας

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η σπαρακτική ανάρτηση για τη 19χρονη Μυρτώ - «Μαζί για μια ζωή...»

10:00ANNOUNCEMENTS

Mediterranean College Open Day 2026 - Αθήνα & Θεσσαλονίκη | Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 | 17:00 – 20:00

10:00ΕΥ ΖΗΝ

10 συνήθειες που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε μέχρι τα 100

09:55ΕΛΛΑΔΑ

Δίκη για τον θάνατο του 3χρονου Άγγελου: Ξεκινούν οι απολογίες μητέρας-συντρόφου για τα βασανιστήρια

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Πιλότος στον Καναδά έπαθε επιληψία την ώρα της πτήσης - Πώς σώθηκαν οι επιβάτες

09:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Θρίλερ με τα χαμένα 50.000 ευρώ της δολοφονημένης - Βρέθηκαν θαμμένα χρήματα στο χωράφι του δράστη

09:40ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

BYD: Η νέα υβριδική τεχνολογία DM 5.0 Super Hybrid ήρθε στην Ευρώπη

09:34ΕΛΛΑΔΑ

Δοκιμαστικές πτήσεις μαχητικών αεροσκαφών στην Αττική σήμερα

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Μυλοπόταμος: Τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του - Θρήνος για τον αδόκητο χαμό 32χρονου

09:21ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Εξοικονομώ»: Παράταση έως τις 17 Ιουλίου για όλα τα προγράμματα

09:16ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τζάκρη για συνεργασία με το ΠΑΣΟΚ: Εγώ και οι Δημοκράτες θα συζητήσουμε όταν η συζήτηση γίνει σοβαρή, πριν ή μετά τις εκλογές

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Συγγενείς σκάβουν στα ερείπια για να βρουν τους αγαπημένους τους - «Θέλω να μάθω πού είναι το παιδί μου»

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Γιαγιά δηλητηρίασε, μαχαίρωσε και σκότωσε τα 4 εγγόνια της - «Δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου»

09:12ΚΟΣΜΟΣ

Παιδιά κλειδωμένα σε οικογενειακά αυτοκίνητα: Tα τελευταία θύματα του καύσωνα στη Γαλλία

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
20:20ΚΟΣΜΟΣ

Στα ρεκόρ Γκίνες μπήκαν τρεις αδερφές από τη Βραζιλία που έφτασαν συνολικά την ηλικία των 316 ετών

06:44ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Κυριαρχεί ο υποτροπικός αντικυκλώνας τον Ιούλιο - Τι έρχεται στην Ελλάδα

21:37ΕΛΛΑΔΑ

Ηλεία: Συγκινούν τα δύο αδέρφια που αρίστευσαν στις Πανελλήνιες ενώ ήταν καθηλωμένα για δύο μήνες

09:44ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Σταυρούλα Λεβεντάκη: Θρίλερ με τα χαμένα 50.000 ευρώ της δολοφονημένης - Βρέθηκαν θαμμένα χρήματα στο χωράφι του δράστη

09:53ΚΟΣΜΟΣ

Τρόμος στον αέρα: Πιλότος στον Καναδά έπαθε επιληψία την ώρα της πτήσης - Πώς σώθηκαν οι επιβάτες

07:20WHAT THE FACT

Πώς ένας διπλός γάμος θα κατέληγε σε τραγωδία λόγω καύσωνα - Κατέρρεαν οι καλεσμένοι

09:23ΕΛΛΑΔΑ

Μυλοπόταμος: Τον βρήκε νεκρό ο πατέρας του - Θρήνος για τον αδόκητο χαμό 32χρονου

07:12ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία 15χρονου στην Καλλιθέα: Τι κατέθεσε στην αστυνομία ο 17χρονος δράστης

10:01ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Η σπαρακτική ανάρτηση για τη 19χρονη Μυρτώ - «Μαζί για μια ζωή...»

09:12WHAT THE FACT

Αρχαιολόγοι ανακαλύπτουν μια εντελώς άθικτη πόλη των Μάγια κρυμμένη για 1.000 χρόνια

08:01ΠΑΙΔΕΙΑ

Πανελλήνιες 2026: Ασανσέρ οι βάσεις των ΑΕΙ - Οι εκτιμήσεις ανά επιστημονικό πεδίο

06:00ΚΟΣΜΟΣ

Liveblog – Βενεζουέλα: Στους 235 οι νεκροί από τους καταστροφικούς σεισμούς – Χιλιάδες οι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια

08:26ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανός πήγε στην Τουρκία για να φτιάξει τα δόντια του - «Μην κάνει κανείς το λάθος που έκανα»

11:57ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ακολουθούν δύσκολα 24ώρα για 5 περιοχές - Προειδοποίηση Μαρουσάκη

13:37ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Πότε καταρρέει ο «Ωμέγα εμποδιστής» - Τι δείχνει το ECMWF για την Ελλάδα τις επόμενες ημέρες

09:13ΚΟΣΜΟΣ

Γιαγιά δηλητηρίασε, μαχαίρωσε και σκότωσε τα 4 εγγόνια της - «Δεν θα ξαναδώ τα παιδιά μου»

18:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός - Ζιακόπουλος: Ψυχρό μέτωπο από τον Ατλαντικό - Πότε υποχωρεί ο καύσωνας στην Ευρώπη, τι περιμένουμε στην Ελλάδα

09:14ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Συγγενείς σκάβουν στα ερείπια για να βρουν τους αγαπημένους τους - «Θέλω να μάθω πού είναι το παιδί μου»

06:52LIFESTYLE

Αλαλούμ στην πρωινή ζώνη – Οι απρόσμενες αλλαγές, τα οικονομικά δεδομένα και το νέο τοπίο

07:35WHAT THE FACT

Ο Μπιλ Γκέιτς λέει ότι μόνο αυτά τα τέσσερα επαγγέλματα θα επιβιώσουν από την Τεχνητή Νοημοσύνη

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ