Σάλος στη Βρετανία: Τον σκότωσε με μια γροθιά - Σκληρό βίντεο

Ο 28χρονος Ντίλαν Μαξγουελ κατηγορείται για τον θάνατο του 25χρονου Λουκ Τόμπσον, πατέρα τριών παιδιών, μετά από μια επίθεση στις 19 Νοεμβρίου 2023

Δημήτρης Δρίζος

Σάλος στη Βρετανία: Τον σκότωσε με μια γροθιά - Σκληρό βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο 28χρονος Ντίλαν Μαξγουελ καταδικάστηκε σε 13 χρόνια και 10 μήνες φυλάκιση για τον θάνατο του 25χρονου Λουκ Τόμπσον μετά από μια βίαιη επίθεση στο Πόντεφρακτ.
  • Η συμπλοκή ξεκίνησε μετά από λεκτική αντιπαράθεση και μία γροθιά του Μαξγουελ που προκάλεσε σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις στον Τόμπσον.
  • Ο Λουκ Τόμπσον υπέκυψε στα τραύματά του δέκα ημέρες μετά την επίθεση, παρά την προσπάθεια ανάρρωσης, ενώ η παράσυρση του από όχημα δεν ήταν η αιτία θανάτου.
  • Η οικογένεια του θύματος δημοσιοποίησε το βίντεο της επίθεσης για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με τους κινδύνους της βίας.
  • Η αστυνομία του West Yorkshire προέτρεψε σε ψυχραιμία και υπευθυνότητα κατά τις νυχτερινές εξόδους, υπογραμμίζοντας ότι καμία διαφωνία δεν δικαιολογεί απώλεια ζωής.
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Μια τραγωδία που ξεκίνησε από μια νυχτερινή διαφωνία στο Πόντεφρακτ του Γουέστ Γιορκσάιρ φέρνει στο φως τους σοβαρούς κινδύνους της βίας στους δρόμους της Βρετανίας. Ο 28χρονος Ντίλαν Μαξγουελ κατηγορείται για τον θάνατο του 25χρονου Λουκ Τόμπσον, πατέρα τριών παιδιών, μετά από μια επίθεση στις 19 Νοεμβρίου 2023.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, η συμπλοκή ξεκίνησε όταν ο Μαξγουελ, που εργαζόταν ως πορτιέρης και ήταν ήδη υπό έρευνα για διακίνηση ναρκωτικών, ζήτησε από ταξί να σταματήσει στην οδό Front Street για να μιλήσει με μια γυναίκα που γνώριζε. Εκεί, ο Λουκ Τόμπσον τον πλησίασε και ακολούθησε λεκτική αντιπαράθεση, πριν ο Μαξγουελ τον γρονθοκοπήσει ξαφνικά. Το θύμα υπέστη σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και, παρά την προσπάθεια ανάρρωσης, κατέληξε δέκα ημέρες αργότερα στο νοσοκομείο.

Το βίντεο της επίθεσης που δημοσιοποίησε η οικογένεια του Τόμπσον δείχνει τη στιγμή που ο Μαξγουελ τον καταδιώκει και του επιτίθεται ξανά, με το δεύτερο χτύπημα να αποδεικνύεται μοιραίο. Ο 25χρονος έπεσε στο δρόμο, όπου παρασύρθηκε από διερχόμενο όχημα, γεγονός που επιδείνωσε την κατάστασή του, αν και το δικαστήριο διαπίστωσε πως δεν ήταν η αιτία του θανάτου του.

Ο Μαξγουελ συνελήφθη τον Μάιο του 2025 και κατηγορήθηκε για ανθρωποκτονία από αμέλεια και παράνομη διακίνηση ναρκωτικών. Το δικαστήριο του Λιντς τον καταδίκασε σε 13 χρόνια και 10 μήνες φυλάκιση. Ο δικαστής Ρόμπιν Μαρς τόνισε ότι η εγκατάλειψη του θύματος στον δρόμο ήταν ένδειξη της σκληρότητας της επίθεσης.

Η οικογένεια του Λουκ Τόμπσον, που περίμενε το τρίτο του παιδί το οποίο γεννήθηκε στις αρχές του 2024, περιγράφει τον πόνο της απώλειας και τονίζει τη σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινού. Η αδελφή του, Ντενίζ, υπογραμμίζει ότι η δημοσιοποίηση του βίντεο έχει στόχο να δείξει πως «μια μόνο γροθιά μπορεί να σκοτώσει».

Η αστυνομία του West Yorkshire, που είχε ήδη υπό παρακολούθηση τον Μαξγουελ για διακίνηση ναρκωτικών, κάλεσε σε ψυχραιμία και υπευθυνότητα κατά τις νυχτερινές εξόδους, επισημαίνοντας ότι καμία διαφωνία δεν αξίζει την απώλεια ζωής.

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