Γεωργία: Το Κοινοβούλιο μετατράπηκε σε ρινγκ – Βουλευτές αντάλλαξαν γροθιές

Snapshot Κατά τη διάρκεια της τελικής ολομέλειας της εαρινής συνόδου, βουλευτές της Γεωργίας αντάλλαξαν γροθιές στο Κοινοβούλιο.

Οι συγκρούσεις έγιναν μεταξύ βουλευτών του αντιπολιτευόμενου κόμματος «Για τη Γεωργία» και του κυβερνώντος κόμματος «Γεωργιανό Όνειρο».

Η ένταση προκλήθηκε ενόψει της ψηφοφορίας για τον διχαστικό νόμο περί «ξένων παραγόντων», που έχει προκαλέσει μαζικές διαδηλώσεις.

Η αντιπαράθεση ξεκίνησε μετά την παρουσίαση της ετήσιας έκθεσης της κυβέρνησης από τον Πρωθυπουργό Ιρακλί Κομπαχίτζε.

Το επεισόδιο διήρκεσε αρκετά λεπτά και το βίντεο με τη σύρραξη μεταδόθηκε ευρέως από μέσα ενημέρωσης. Snapshot powered by AI

Σε ρινγκ μετατράπηκε το Κοινοβούλιο της Γεωργίας κατά τη διάρκεια της τελικής Ολομέλειας της εαρινής συνόδου, όπου βουλευτές αντάλλαξαν γροθιές.

Όπως θα δείτε στο βίντεο που ακολουθεί, οι νομοθέτες από το αντιπολιτευόμενο κόμμα «Για τη Γεωργία» και οι αντίπαλοί τους που εκπροσωπούν το κυβερνών κόμμα «Γεωργιανό Όνειρο», τόσο άνδρες όσο και γυναίκες, ενεπλάκησαν στον καυγά, ενώ ετοιμάζονταν να υπερψηφίσουν έναν διχαστικό νόμο περί «ξένων παραγόντων» (foreign agent law), ο οποίος έχει πυροδοτήσεις εβδομάδες μαζικών διαδηλώσεων.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ερωτήσεων και απαντήσεων, μετά την ετήσια έκθεση της κυβέρνησης που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός Ιρακλί Κομπαχίτζε.

Η αντιπαράθεση φέρεται να διήρκεσε αρκετά λεπτά, ενώ το βίντεο από το περιστατικό μεταδόθηκε από διάφορα μέσα ενημέρωσης.