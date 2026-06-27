Διακόπτει όλες τις διπλωματικές σχέσεις με τη Γαλλία το στρατιωτικό καθεστώς της Μπουρκίνα Φάσο

Snapshot Το στρατιωτικό καθεστώς της Μπουρκίνα Φάσο ανακοίνωσε τη διακοπή όλων των διπλωματικών σχέσεων με τη Γαλλία από τις 26 Ιουνίου 2026.

Η Μπουρκίνα Φάσο κατηγορεί τη Γαλλία για νεοαποικιακές φιλοδοξίες και υποστήριξη ανατρεπτικών και τρομοκρατικών δικτύων στη χώρα και στην περιοχή του Σαχέλ.

Η χώρα έχει στραφεί προς τη Ρωσία και τον Ιανουάριο του 2023 ζήτησε από τη Γαλλία την ανάκληση του πρέσβη της.

Η Μπουρκίνα Φάσο μαζί με το Μαλί και το Νίγηρα έχουν δημιουργήσει τη Συμμαχία των Κρατών του Σαχέλ, που περιλαμβάνει στρατιωτικά καθεστώτα και αντιμετωπίζει την παρουσία ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων.

Η απόφαση διακοπής των διπλωματικών σχέσεων δεν αμφισβητεί τους ιστορικούς, ανθρωπιστικούς και πολιτιστικούς δεσμούς μεταξύ των δύο λαών. Snapshot powered by AI

Τη διακοπή όλων των διπλωματικών σχέσεων με τη Γαλλία ανακοίνωσε σήμερα το στρατιωτικό καθεστώς της Μπουρκίνα Φάσο, πρώην αποικίας της ευρωπαϊκής χώρας.

Ο λοχαγός Ιμπαήμ Τραορέ, ο οποίος ηγήθηκε της χώρας μετά το πραξικόπημα του Σεπτεμβρίου του 2022, καταλαμβάνεται από έντονα εθνικιστικές, αντιδυτικές και αντιιμπεριαλιστικές απόψεις και κατηγόρησε τη Γαλλία ότι λειτουργεί ενάντια στα συμφέροντα της χώρας.

«Η κυβέρνηση της Μπουρκίνα Φάσο γνωστοποιεί στην εθνική και διεθνή κοινή γνώμη ότι έλαβε την απόφαση να διακόψει τις διπλωματικές σχέσεις της με τη Γαλλία από τις 26 Ιουνίου 2026», αναφέρεται στην ανακοίνωση που διαβάστηκε στην κρατική τηλεόραση.

Τα δύο κράτη βρίσκονται εδώ και αρκετά χρόνια σε ένταση, ενώ η πολιτική αστάθεια και οι ανατροπές των καθεστώτων στην αφρικανική χώρα έχει οδηγήσει σε εχθρική αντιμετώπιση των δυτικών δυνάμεων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η χώρα επηρεάζεται περισσότερο πλέον από την Ρωσία και τον Ιανουάριο του 2023 ζήτησε από τη Γαλλία να ανακαλέσει τον πρέσβη της.

Το καθεστώς κατηγορεί τη Γαλλία ότι τρέφει «νεοαποικιακές φιλοδοξίες» και στηρίζει ενεργά «τα ανατρεπτικά και τρομοκρατικά δίκτυα που βυθίζουν στο πένθος τη χώρα και το Σαχέλ».

Η Συμμαχία των Κρατών του Σαχέλ δημιουργήθηκε στις 6 Ιουλίου του 2024 μεταξύ του Μαλί, του Νίγηρα και της Μπουρκίνα Φάσο στα πλαίσια μίας συμφωνίας άμυνας. Και οι τρεις χώρες έχουν στρατιωτικά καθεστώτα μετά από επιτυχημένα πραξικοπήματα. Οι χώρες αυτές έχουν επίσης έντονη παρουσία ακραίων ισλαμιστικών οργανώσεων που συνδέονται με την Αλ Κάιντα και το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η απόφαση «στοχεύει αποκλειστικά το θεσμικό πλαίσιο των σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών» και δεν αμφισβητεί «τους ιστορικούς, ανθρωπιστικούς, πολιτιστικούς και κοινωνικούς δεσμούς που ενώνουν τους δύο λαούς».

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