Μπουρκίνα Φάσο: Νέες σφαγές με τουλάχιστον 10 νεκρούς από επιθέσεις τζιχανιστών

Η Μπουρκίνα Φάσο, είναι αντιμέτωπη με τη βία τζιχαντιστικών οργανώσεων, οι οποίες ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος

Μπουρκίνα Φάσο: Νέες σφαγές με τουλάχιστον 10 νεκρούς από επιθέσεις τζιχανιστών
Η Μπουρκίνα Φάσο έγινε στόχος από την περασμένη Πέμπτη σειράς επιθέσεων αποδιδόμενων σε τζιχαντιστές εναντίον στρατιωτικών αποσπασμάτων στο βόρειο και στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ο απολογισμός των οποίων ξεπερνά τους δέκα νεκρούς, ανέφεραν χθες Κυριακή πηγές προσκείμενες στις δυνάμεις ασφαλείας.

Η χώρα της Αφρικής, όπου κυβερνά από τον Σεπτέμβριο του 2022 στρατιωτική χούντα υπό τον λοχαγό Ιμπραήμ Τραορέ, είναι αντιμέτωπη με τη βία τζιχαντιστικών οργανώσεων, οι οποίες ορκίζονται πίστη είτε στην Αλ Κάιντα ή στο Ισλαμικό Κράτος, για πάνω από μια δεκαετία.

Η πιο πρόσφατη επίθεση έγινε την Κυριακή, σύμφωνα με δυο πηγές στις δυνάμεις ασφαλείας, κι είχε στο στόχαστρο στρατιωτικό απόσπασμα στη Ναρέ.

Οι πηγές του AFP δεν είχαν να δώσουν απολογισμό, ωστόσο η μια από αυτές αναφέρθηκε σε επίθεση «μεγάλου εύρους».

Το Σάββατο, στρατιωτικοί στην Τιταό, πρωτεύουσα της επαρχίας Λορούμ, έγιναν στόχος εφόδου «εκατοντάδων τρομοκρατών», είπε μια από τις δυο πηγές.

Η πηγή δεν έδωσε απολογισμό, ωστόσο είπε πως «τεχνικές εγκαταστάσεις» και «μέρος του στρατοπέδου» του αποσπάσματος καταστράφηκαν. Μολαταύτα διευκρίνισε αργά χθες βράδυ πως η κατάσταση «είναι υπό έλεγχο» και ότι δεκάδες επιτιθέμενοι «εξουδετερώθηκαν» στην αντίδραση του στρατού.

Η στρατιωτική χούντα πλέον σπανίως δημοσιοποιεί απολογισμούς των θυμάτων των τζιχαντιστικών επιθέσεων που βυθίζουν συχνά τη χώρα στο πένθος.

«Συντονισμός»

Το υπουργείο Εσωτερικών της Γκάνας, που γειτονεύει με την Μπουρκίνα, ανέφερε ότι έλαβε «ανησυχητικές» πληροφορίες που έκαναν λόγο για επίθεση «τρομοκρατών» στην Τιταό εναντίον «φορτηγού που μετέφερε τομάτες», στο οποίο επέβαιναν υπήκοοι της χώρας.

Η πρεσβεία της Γκάνας στην Μπουρκίνα Φάσο βρίσκεται «σε επαφή με τις αρχές» προκειμένου στελέχη της να επισκεφθούν τον τόπο της επίθεσης και να εξακριβώσουν τις ταυτότητες των Γκανέζων που υπέστησαν επίθεση, πρόσθεσε το υπουργείο.

Σύμφωνα με μια από τις πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου άλλη στρατιωτική θέση, στην Ταντζαρί, ανατολικά αυτή τη φορά, έγινε επίσης στόχος επίθεσης το Σάββατο.

Δασοφύλακες και άλλοι βρίσκονταν στη θέση αυτή, όπου αναφέρθηκαν «απώλειες», είπε η πηγή, σημειώνοντας πως η σειρά επιθέσεων της περασμένης εβδομάδας ήταν κάθε άλλο παρά «ανώδυνη». Έκρινε πως μοιάζει να υπήρξε «συντονισμός» των τζιχαντιστών.

Άλλη πηγή στα σώματα ασφαλείας ανέφερε πως την Πέμπτη, «τρομοκρατική οργάνωση επιτέθηκε εναντίον (σ.σ. στρατιωτικού) αποσπάσματος στην Μπιλαγκά», στο ανατολικό τμήμα της επικράτειας. Οι νεκροί ήταν «κάπου δώδεκα» στις τάξεις του στρατού και πολιτοφυλάκων, είπε η πηγή.

Τοπική πηγή ανέφερε ότι υπήρξαν «ζημιές» και στην πόλη και ότι οι δράστες παρέμειναν και συνέχισαν την επίθεση ως την επομένη.

Αν και το στρατιωτικό καθεστώς υποσχόταν όταν καταλάμβανε την εξουσία ότι θα αποκαθιστούσε την ασφάλεια μέσα σε μερικούς μήνες, η χώρα συνεχίζει να αιμορραγεί από τη δράση των τζιχαντιστών που, από το 2015, έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, στρατιωτικούς και πολίτες, με τα μισά και πλέον από τα θύματα να καταγράφονται τα τελευταία τρία χρόνια, σύμφωνα με τη ΜΚΟ ACLED.

