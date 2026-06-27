Πολωνία: Κεραυνός «χτυπά» το εμβληματικό συντριβάνι του Βρότσλαβ – Βίντεο

Το multimedia συντριβάνι του Βρότσλαβ, στη νοτιοδυτική Πολωνία, δέχτηκε ισχυρό πλήγμα από τη φύση και συγκεκριμένα από κεραυνό, αφήνοντας πίσω του εικόνες καταστροφής και ένα τεχνολογικό σύστημα που χρειάζεται πλέον εκτεταμένη αποκατάσταση.

Δεν υπήρξαν τραυματισμοί από το συμβάν του περασμένου Σαββάτου (20/06), ωστόσο, η ηλεκτρική εκκένωση προκάλεσε ζημιές στο σύστημα φωτισμού που υποστηρίζει τα εντυπωσιακά multimedia shows, με αποτέλεσμα τη διακοπή των ειδικών παραστάσεων μέχρι νεωτέρας.

Οι Αρχές, που γνωστοποίησαν το περιστατικό την Πέμπτη, δημοσιοποίησαν υλικό από κάμερες ασφαλείας. Δείχνει τη στιγμή που ο κεραυνός χτυπά τον κεντρικό πίδακα, ενώ παιδιά βρίσκονταν στο χώρο.

https://www.instagram.com/reel/DaDqxJgDExZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Το συντριβάνι, δίπλα στο μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, την Αίθουσα του Αιώνα (Hala Stulecia), αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της νοτιοδυτικής Πολωνίας και προσφέρει καθημερινά παραστάσεις νερού, φωτός και ήχου.

Ο κεραυνός έπληξε τα «ακροφύσια του κύριου πίδακα νερού» στο κέντρο της εγκατάστασης, σύμφωνα με τους διαχειριστές, γεγονός που σημαίνει ότι τμήματα του εξοπλισμού χρειάζονται αντικατάσταση.

«Πολλές από τις συσκευές κάηκαν και απαιτούν αντικατάσταση· επειδή το Μultimedia Fountain αποτελεί ένα μεγάλο και ιδιαίτερα πολύπλοκο τεχνολογικό σύστημα, η προμήθεια και αντικατάσταση των κατεστραμμένων εξαρτημάτων θα διαρκέσει αρκετές εβδομάδες», ανέφεραν οι υπεύθυνοι.

Οι ημερήσιες και βραδινές παραστάσεις θα συνεχιστούν σε περιορισμένο πρόγραμμα, ενώ, τα ειδικά προγράμματα αναστέλλονται μέχρι νεωτέρας. Παράλληλα, οι διαχειριστές υπογράμμισαν τη σημασία της αυστηρής απαγόρευσης εισόδου στη λεκάνη του συντριβανιού, η οποία –όπως τονίζουν– παραβιάζεται σχεδόν καθημερινά, παρά τις προειδοποιήσεις.