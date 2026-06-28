Ιρανός ΥΠΕΞ: Έχουμε τον αποκλειστικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ για τις επόμενες 30 ημέρες

Snapshot Τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται υπό τον πλήρη έλεγχο της Τεχεράνης για τις επόμενες 30 ημέρες.

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για τη διαχείριση των Στενών σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης με τις ΗΠΑ.

Οποιαδήποτε μονομερής ενέργεια ή παρέμβαση στα Στενά θα επιδεινώσει την κατάσταση και θα καθυστερήσει την επαναλειτουργία τους.

Ο Ιρανός ΥΠΕΞ κάλεσε τις ΗΠΑ να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του κατά του Λιβάνου και να αποσυρθεί από τις καταλαμβανόμενες περιοχές.

Το μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ περιλαμβάνει ρήτρες που αφορούν τον Λίβανο και την αποδοχή τους από το Ισραήλ. Snapshot powered by AI

Υπό τον πλήρη έλεγχο της Τεχεράνης βρίσκονται τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με όσα είπε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί από το Ιράκ.

«Ενημέρωσα τον ομόλογό μου για τα τελευταία αποτελέσματα του πολέμου που επιβλήθηκε στο Ιράν, καθώς και για τις εξελίξεις σχετικά με το μνημόνιο κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ του Ιράν και των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε ο Αμπάς Αραγτσί.

«Τα Στενά του Ορμούζ παραμένει υπό την πλήρη εποπτεία και διαχείριση του Ιράν για τις επόμενες 30 ημέρες, και μόλις αρθούν όλα τα εμπόδια, θα αποκατασταθεί η πλήρης λειτουργία της θαλάσσιας οδού. Σε αυτό εργαζόμαστε», πρόσθεσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.

Και συνέχισε: «Η ευθύνη αυτή βαρύνει την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Δεν υπάρχει κανένα άλλο μέρος ή κράτος σε αυτό το θέμα. Αυτό είναι απολύτως σαφές σύμφωνα με το μνημόνιο κατανόησης, και οποιαδήποτε παρέμβαση ή μονομερής ενέργεια θα οδηγήσει σε επιδείνωση της κατάστασης και θα καθυστερήσει επίσης την επαναλειτουργία του στενού».

Παράλληλα κάλεσε τις ΗΠΑ να πιέσουν το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου. Ο Αραγτσί δήλωσε ότι πρέπει να τηρηθούν όλες οι πτυχές του μνημονίου κατανόησης (MoU) που υπογράφηκε με τις Ηνωμένες Πολιτείες και συγκεκριμένα οι ρήτρες που αφορούν τον Λίβανο.

«Δυστυχώς, η σιωνιστική οντότητα συνεχίζει τις αεροπορικές επιθέσεις της εναντίον του Λιβάνου», τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν και πρόσθεσε ότι το μνημόνιο κατανόησης είχε γίνει αποδεκτό και από το Ισραήλ.

Η Ουάσιγκτον «πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες της και να αναγκάσει» το Ισραήλ να σταματήσει τις επιθέσεις του εναντίον του Λιβάνου, προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος, ανέφερε.

Ο Αραγτσί κάλεσε επίσης την Ουάσιγκτον να πιέσει το Ισραήλ να αποσυρθεί από τις περιοχές που καταλαμβάνει στον Λίβανο. «Αυτή ήταν η πρώτη ρήτρα του μνημονίου», σημείωσε ο Ιρανός ΥΠΕΞ.