Ιράν: Απειλεί με διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών - Επιτίθεται σε Κουβέιτ και Μπαχρέιν

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους ότι οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις ξεκίνησαν επιχειρήσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη με στόχο αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ και το Μπαχρέιν σε απάντηση στις πρόσφατες αμερικανικές επιθέσεις εναντίον του Ιράν.

«Η παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός αντίκειται στην παράγραφο 1 του Μνημονίου Συναντίληψης του Ισλαμαμπάντ και θα οδηγήσει στην πλήρη διακοπή όλων των διπλωματικών διαδικασιών», προειδοποιούν οι Φρουροί της Επανάστασης στην ανακοίνωσή τους σύμφωνα με το Press TV.

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