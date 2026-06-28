Το Ιράν επιτίθεται στο Μπαχρέιν: Στο στόχαστρο αεροδρόμιο που σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις

Η εύθραυστη εκεχειρία στη Μέση Ανατολή δοκιμάζεται ξανά σκληρά. Το Μπαχρέιν δέχθηκε εκτεταμένη επίθεση από ιρανικά drones και πυραύλους, με τις αρχές της χώρας να ενεργοποιούν άμεσα τις σειρήνες αεράμυνας και να καλούν τους πολίτες να καταφύγουν επειγόντως σε ασφαλή σημεία. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των πληγμάτων βρέθηκε η αεροπορική βάση Isa (Sheikh Isa Air Base), η οποία φιλοξενεί αμερικανικές δυνάμεις, την ίδια ώρα που εκρήξεις ακούστηκαν και σε άλλα σημεία της επικράτειας. Το υπουργείο Εξωτερικών του Μπαχρέιν καταδίκασε την ενέργεια κάνοντας λόγο για κατάφωρη απειλή κατά της ασφάλειας, ξεκαθαρίζοντας ότι διατηρεί το πλήρες δικαίωμα να υπερασπιστεί την εθνική του κυριαρχία.

The siren has been sounded ..Citizens and residents are urged to remain calm and head to the nearest safe place. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) June 27, 2026



Η ιρανική επιχείρηση έρχεται ως άμεση απάντηση στο δεύτερο συνεχόμενο κύμα νυχτερινών αεροπορικών επιδρομών που εξαπέλυσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) εναντίον στόχων στη νότια ιρανική επικράτεια. Οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν υποδομές επιτήρησης, ραντάρ και αποθήκες drones των Φρουρών της Επανάστασης κοντά στο λιμάνι του Σιρίκ.

Η Ουάσιγκτον είχε προχωρήσει σε αυτά τα πλήγματα μετά την επίθεση που δέχθηκε το πετρελαιοφόρο Kiku στην είσοδο των Στενών του Ορμούζ από ιρανικό drone αυτοκτονίας. Η επιλογή του Μπαχρέιν ως στόχου αντιποίνων δεν θεωρείται τυχαία από τους αναλυτές. Η χώρα αποτελεί την έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, ενώ μόλις πριν από δύο εικοσιτετράωρα φιλοξένησε τη σύνοδο των υπουργών Εξωτερικών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου, παρουσία του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, όπου εκδόθηκε κοινή ανακοίνωση κατά των ιρανικών προκλήσεων στη ναυσιπλοΐα.

Iranian forces are attacking Bahrain in response to the overnight American airstrikes. Isa Air Base has reportedly been targeted. pic.twitter.com/eKMzUJsSvn — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 27, 2026



Αυτή η νέα τροπή φέρνει στα όρια της κατάρρευσης το μνημόνιο συναντίληψης που υπέγραψαν ΗΠΑ και Ιράν στις 17 Ιουνίου, το οποίο προέβλεπε ένα παράθυρο 60 ημερών για διαπραγματεύσεις με σκοπό τη μόνιμη ειρήνευση. Η Τεχεράνη μέσω του επικεφαλής της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου, Εμπραχίμ Αζίζι, έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα ότι τα Στενά του Ορμούζ ελέγχονται από το Ιράν και οι κανόνες του πρέπει να γίνονται σεβαστοί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα συστήματα αεράμυνας Patriot που είναι εγκατεστημένα στο Μπαχρέιν προχώρησαν σε μπαράζ αναχαιτίσεων.

Διαβάστε επίσης