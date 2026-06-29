Σεισμός 5,3 Ρίχτερ έπληξε την Κίνα - 13 τραυματίες

Snapshot Σεισμός μεγέθους 5,3 Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Σετσουάν της Κίνας με επίκεντρο 8 χλμ από την πόλη Τσανγκνινγκ.

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και σημειώθηκε στις 00:12 το πρωί της Δευτέρας (ώρα Πεκίνου).

Τριάντα άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά και 13 νοσηλεύονται σε νοσοκομεία.

Δεν αναφέρθηκαν θάνατοι από το σεισμό.

196 άτομα έχουν μεταφερθεί σε ασφαλέστερες τοποθεσίες. Snapshot powered by AI

Σεισμός μεγέθους 5,29 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε την επαρχία Σετσουάν της Κίνας τη Δευτέρα, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και το επίκεντρό του ήταν 8 χλμ από την πόλη Τσανγκνινγκ.

Un sismo de magnitud 5.5 en la provincia de Sichuan, China, dejó 13 personas con heridas menores; no se registraron muertos, indicaron autoridades locales.



Los heridos fueron trasladados a hospitales para recibir tratamiento y 196 personas han sido reubicadas.



Video:… pic.twitter.com/flWTmeFDnA — NMás (@nmas) June 29, 2026

Ο σεισμός συνέβη κατά τις 00:12 το πρωί της Δευτέρας (ώρα Πεκίνου), ενώ μέχρι στιγμής 13 άνθρωποι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο εξαιτίας τραυματισμών. Κανένας θάνατος δεν έχει καταγραφεί.

Τουλάχιστον 196 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των ζημιών που έχουν δημιουργηθεί.

Η υπηρεσία διαχείρισης σεισμών της Κίνας εξέπεμψε συναγερμό επιπέδου 3 σχετικά με το σεισμό.

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